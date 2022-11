Une capacité supplémentaire renforcera les liens entre les affaires et les voyages

TORONTO, le 14 nov. 2022 /CNW/ - Que ce soit pour un séjour chez des amis ou en famille, ou pour l'acheminement de produits vers des marchés du monde entier, les Canadiennes et les Canadiens comptent sur le secteur de l'aviation pour fournir une grande diversité de services aériens internationaux. L'élargissement des relations actuelles du Canada en matière de transport aérien permettra aux transporteurs aériens de proposer davantage de vols et d'itinéraires, faisant ainsi profiter aux personnes qui voyagent et aux entreprises d'une amélioration de l'offre et d'un plus grand nombre de commodités.

Le ministre des Transports, l'honorable Omar Alghabra, a annoncé aujourd'hui la conclusion récente d'un accord élargi de transport aérien entre le Canada et l'Inde. L'accord élargi permet aux transporteurs aériens désignés d'exploiter un nombre illimité de vols entre les deux pays. L'accord précédent limitait chaque pays à 35 vols par semaine.

Cette importante mesure permettra aux transporteurs aériens du Canada et de l'Inde de mieux répondre aux besoins du marché du transport aérien entre les deux pays. Les représentants des deux nations poursuivront leurs échanges en vue d'un élargissement ultérieur de l'accord.

Les nouveaux droits accordés en vertu de l'accord élargi peuvent être immédiatement exercés par les transporteurs aériens.

« L'accord élargi de transport aérien entre le Canada et l'Inde est une mesure favorable aux relations en matière de transport aérien entre nos pays. Nous sommes heureux d'élargir les liens entre nos pays en offrant aux transporteurs aériens une plus grande souplesse pour desservir ce marché en pleine croissance. En rendant le transport des biens et des personnes plus rapide et plus facile, cet accord élargi facilitera encore plus le commerce et l'investissement entre le Canada et l'Inde et aidera à la croissance et à la réussite de nos entreprises. »

L'honorable Omar Alghabra

Ministre des Transports

« Les relations économiques entre le Canada et l'Inde reposent sur des liens profonds entre nos deux pays. Avec cet accord de transport aérien élargi, nous facilitons encore plus les échanges de professionnels, d'étudiants, de gens d'affaires et d'investisseurs. Alors que nous renforçons nos relations avec l'Inde en matière de commerce et d'investissement, nous continuerons à tisser des liens de ce type, qui permettront à nos gens d'affaires, à notre main-d'œuvre et à nos commerçantes et commerçants d'accéder à de nouvelles possibilités. »

L'honorable Mary Ng

Ministre du Commerce international, de la Promotion des exportations, de la Petite Entreprise et du Développement économique

Les faits en bref

L'Inde est le 4e marché international de transport aérien en importance du Canada .

. Le premier accord de transport aérien entre le Canada et l'Inde a été conclu en 1982 et il a été élargi pour la dernière fois en 2011. Le nouvel accord de transport aérien entre le Canada et l'Inde a été conclu dans le cadre de la politique Ciel bleu du Canada , qui favorise la concurrence viable à long terme, et le développement des services aériens internationaux.

et l'Inde a été conclu en 1982 et il a été élargi pour la dernière fois en 2011. Le nouvel accord de transport aérien entre le et l'Inde a été conclu dans le cadre de la politique Ciel bleu du , qui favorise la concurrence viable à long terme, et le développement des services aériens internationaux. L'accord donne aux transporteurs aériens du Canada un accès à Bangalore , Chennai , Delhi , Hyderabad , Kolkata et Mumbai , et aux transporteurs aériens de l'Inde un accès à Toronto , Montréal, Edmonton , Vancouver et deux autres destinations à choisir par l'Inde.

un accès à , , , , et , et aux transporteurs aériens de l'Inde un accès à , Montréal, , et deux autres destinations à choisir par l'Inde. D'autres villes des deux pays peuvent être desservies indirectement par des services en partage de codes.

Les droits pour les services tout-cargo sont déjà sans restriction.

