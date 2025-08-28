SURREY, BC, le 28 août 2025 /CNW/ - Partout au Canada, les familles ont besoin de pouvoir accéder à des services de garde d'enfants d'excellente qualité, abordables et inclusifs. C'est pourquoi les gouvernements du Canada et de la Colombie-Britannique collaborent à la création de places dans les services d'apprentissage et de garde des jeunes enfants afin de répondre aux besoins des enfants et des familles, peu importe où ils habitent.

Aujourd'hui, la secrétaire d'État à l'Enfance et à la Jeunesse, l'honorable Anna Gainey, s'est jointe à la ministre de l'Éducation et des Services à la petite enfance de la Colombie-Britannique, l'honorable Lisa Beare, pour annoncer la création de 640 nouvelles places en garderies agréées sur les terrains des écoles de 12 collectivités dans la province.

La création de ces places s'inscrit dans un effort plus vaste visant à élargir l'accès aux services de garde d'enfants dans les écoles et fait l'objet d'un financement de plus de 23,5 millions de dollars pour la création de nouvelles places de ChildCareBC qui est soutenue conjointement par des investissements provinciaux et un financement fédéral dans le cadre de l'Accord Canada-Colombie-Britannique sur l'apprentissage et la garde des jeunes enfants à l'échelle du Canada pour la période de 2021-2022 à 2025-2026. La Colombie-Britannique et le gouvernement fédéral ont signé une prolongation de l'Accord pour la période de 2026-2027 à 2030-2031.

Depuis 2018, les programmes de création de places de ChildCareBC ont contribué à financer la création de plus de 41 500 nouvelles places en garderies agréées en Colombie-Britannique, dont 26 200 sont opérationnelles et fournissent des services de garde aux familles.

Le gouvernement du Canada continue de collaborer avec les provinces et les territoires pour créer de nouvelles places en garderie et s'efforcer de répondre aux besoins des familles de partout au Canada. En date d'août 2025, les provinces et les territoires ont annoncé des mesures visant à créer plus de 166 000 nouvelles places abordables et d'excellente qualité dont bénéficieront les familles d'environ 900 000 enfants au Canada, ce qui permettra à certaines familles d'économiser des milliers de dollars par année.

La création d'un système d'apprentissage et de garde des jeunes enfants à l'échelle du Canada qui répond aux besoins des familles de toutes les régions du pays est un élément clé du plan du gouvernement du Canada visant à rendre la vie plus abordable pour les familles, à soutenir la main-d'œuvre et à assurer la croissance de l'économie.

Citations

« Ensemble, nous créons des centaines de nouvelles places en service de garde dans les écoles de la Colombie-Britannique. Cet investissement permettra à des centaines d'enfants de ne plus être sur liste d'attente et fera économiser des milliers de dollars en frais de garde aux parents. Lorsque les enfants prennent le meilleur départ possible dans la vie, les familles s'épanouissent et tous les Canadiens en bénéficient. »

- La secrétaire d'État à l'Enfance et à la Jeunesse, l'honorable Anna Gainey

« À l'aube de la nouvelle année scolaire, des centaines de nouvelles places en garderies agréées situées dans les écoles changent la donne pour les familles alors qu'elles s'organisent pour la nouvelle année scolaire. La création de ces places a été rendue possible par de solides partenariats avec les districts scolaires. Ensemble, nous aidons les parents à accéder à des services de garde d'enfants abordables et d'excellente qualité, où et quand ils en ont le plus besoin : près de chez eux, à l'école et dans un environnement familier. »

- La ministre de l'Éducation et des Services à la petite enfance, l'honorable Lisa Beare

Faits en bref

Lorsque les nouveaux établissements ouvriront leurs portes, les familles bénéficieront de services de garde d'enfants abordables grâce au programme provincial de réduction des frais qui peut réduire le coût des services de garde d'enfants d'un maximum de 900 $ par enfant et par mois.

La Colombie-Britannique s'est engagée à créer 30 000 nouvelles places en garderies agréées pour les enfants de moins de six ans d'ici 2025- 2026 et un total de 40 000 nouvelles places agréées pour les enfants de 0 à 5 ans d'ici 2027-2028.

un total de 40 000 nouvelles places agréées pour les enfants de 0 à 5 ans d'ici 2027-2028. La Colombie-Britannique et le gouvernement fédéral ont signé récemment une prolongation de l'accord pour la période de 2026-2027 à 2030-2031 dans le but de continuer à faciliter l'accès à des programmes et services d'apprentissage et de garde des jeunes enfants d'excellente qualité, abordables, flexibles et inclusifs.

Dans le cadre du système d'apprentissage et de garde des jeunes enfants à l'échelle du Canada , le gouvernement du Canada entend poursuivre sa collaboration avec les provinces et les territoires dans le but de créer environ 250 000 nouvelles places en garderie partout au pays d'ici mars 2026 pour offrir aux familles des options de garde d'enfants abordables, peu importe où elles habitent.

, le gouvernement du entend poursuivre sa collaboration avec les provinces et les territoires dans le but de créer environ 250 000 nouvelles places en garderie partout au pays d'ici mars 2026 pour offrir aux familles des options de garde d'enfants abordables, peu importe où elles habitent. Quelle que soit l'option que les parents choisissent pour la garde d'enfants, l'Allocation canadienne pour enfants offre un soutien direct et non imposable et aide ainsi chaque année environ 3,5 millions de familles, dont plus de six millions d'enfants. Bien que les familles puissent utiliser cette prestation selon leurs besoins, pour beaucoup, elle réduit considérablement le fardeau des frais de garde d'enfants et le supprime même complètement dans certains cas grâce aux investissements fédéraux, provinciaux et territoriaux qui ont pour but de réduire les frais de garde d'enfants dans le système d'apprentissage et de garde des jeunes enfants à l'échelle du Canada .

SOURCE Emploi et Développement social Canada

