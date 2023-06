Efficacité énergétique - Près de 3,3 M$ à UgoWork pour appuyer sa croissance

QUÉBEC, le 20 juin 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec attribue, par l'entremise du programme ESSOR, administré par Investissement Québec, un prêt de 3 250 000 $ à UgoWork pour accélérer le développement de ses solutions énergétiques innovantes permettant d'optimiser l'utilisation de chariots élévateurs électriques. Le logiciel de l'entreprise en assure le suivi en mettant à profit l'intelligence artificielle et l'automatisation grâce à la connectivité des batteries aux ions de lithium qu'elle propose.

Le ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, M. Jonatan Julien, en a fait l'annonce aujourd'hui, au nom du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, M. Pierre Fitzgibbon.

Le projet, évalué à près de 36 millions de dollars, mènera à la création de plus de 60 emplois d'ici trois ans. L'entreprise souhaite également étendre son réseau de distribution afin de répondre à la demande internationale en forte croissance.

« Grâce à ses solutions innovantes, propres et hautement performantes appliquées à la manutention, UgoWork stimule la productivité de nombreuses entreprises. La créativité et l'ingéniosité de nos gens d'affaires contribuent à faire rayonner le Québec ainsi que son expertise dans le domaine de l'électrification des transports partout dans le monde. »

Jonatan Julien, ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« Pour réussir notre transition énergétique, il faut appuyer des projets porteurs qui soutiennent les efforts de décarbonation de notre économie. La progression d'entreprises comme UgoWork, avec ses nouvelles technologies vertes, démontre que le Québec a l'expertise nécessaire pour s'illustrer dans le domaine de l'équipement électrique commercial. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« Nous sommes très heureux d'avoir reçu ce soutien financier, qui témoigne du travail révolutionnaire accompli par notre équipe dans le développement de la technologie des batteries aux ions de lithium pilotées par l'intelligence artificielle. Il nous permettra non seulement de faire progresser notre technologie, mais aussi de créer des occasions d'emploi au Québec, favorisant ainsi la croissance économique tout en répondant au besoin pressant de solutions énergétiques durables. »

Philippe Beauchamp, cofondateur et président-directeur général d'UgoWork

Basée à Québec, l'entreprise UgoWork produit des batteries aux ions de lithium. Leur connectivité permet d'offrir des services énergétiques flexibles et adaptés à l'industrie de la manutention. Les clients de l'entreprise sont actifs dans les secteurs de l'alimentation et des boissons, de la fabrication, du transport et de la distribution.

Le programme ESSOR vise à appuyer, dans une perspective d'accroissement de la compétitivité et de la productivité ainsi que de développement durable, les projets d'investissement réalisés au Québec.

Rappelons que des aides financières de 3 513 287 $, issues des fonds propres d'Investissement Québec, ont été accordées à UgoWork en novembre 2022.

