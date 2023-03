Écotech Québec reçoit l'appui du gouvernement du Canada pour développer une économie plus verte et prospère

La grappe de technologies propres bénéficiera d'aides financières totalisant près de 1,2 M$ de DEC afin d'accélérer le développement, la commercialisation et l'utilisation des technologies propres innovantes québécoises.

MONTRÉAL, le 13 mars 2023 /CNW/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Tous les acteurs de l'écosystème des technologies propres, incluant les PME, ont un rôle clé àjouer pour assurer la transition environnementale de l'économie du Québec. Ils cherchent principalement à innover pour favoriser un monde plus vert. C'est pourquoi la ministre des Sports et ministre responsable de DEC, l'honorable Pascale St-Onge, annonce aujourd'hui que deux contributions non remboursables totalisant 1 190 000 $ ont été accordées à Écotech Québec.

L'organisme a bénéficié d'une première aide financière de 500 000 $ pour le développement d'une plateforme d'aide à la décision qui permettra aux organisations du Québec d'accélérer leur transition. Une seconde aide financière de 690 000 $ vise à soutenir la mise en œuvre de son plan triennal. Grâce à ces appuis de DEC, Écotech Québec pourra poursuivre ses activités stratégiques de promotion, de mobilisation et de réseautage afin d'accélérer le développement, le financement et le déploiement des technologies propres au Québec.

Première organisation du genre au Canada, Écotech Québec représente la grappe des technologies propres depuis sa fondation, en 2009. Ses actions visent à promouvoir les innovations et à accroître la cohésion et la synergie qui permettront à l'industrie des technologies propres de développer son plein potentiel. Afin d'aider les organisations dans leur transition, Écotech Québec développe une nouvelle initiative stratégique qui vise à accompagner les PME au moyen d'un outil d'aide à la décision qui leur permettra de cibler des technologies propres du Québec en mesure de répondre à leurs besoins.

Une relance économique durable, juste et plus inclusive passe notamment par la transition verte des entreprises. Le gouvernement du Canada soutient les PME en favorisant le développement durable dans toutes les régions du Québec. Des programmes et services adaptés sont disponibles pour accélérer la réalisation de projets novateurs, l'adoption de technologies propres et le développement de produits plus verts. C'est de cette façon que DEC aide concrètement les entreprises, les entrepreneurs et les travailleurs du Québec à mieux se positionner et à saisir les occasions dans une économie en transition.

« Les entreprises, les chercheurs, les investisseurs et les regroupements jouent un rôle clé dans l'économie québécoise et la transition verte. C'est pourquoi notre gouvernement poursuit son engagement envers Écotech Québec qui démontre, année après année, qu'il est possible de mobiliser tous les acteurs face au défi le plus important de notre époque : la crise climatique. Félicitations à toute l'équipe d'Écotech Québec qui s'engage depuis 2009 à transformer notre économie pour qu'elle soit plus verte et innovante. »

L'honorable Pascale St-Onge, députée de Brome-Missisquoi, ministre des Sports et ministre responsable de DEC

« En plus de nos nombreux projets, nous allons offrir sous peu une plateforme dynamique et interactive aux entreprises et organisations afin de les accompagner dans leurs démarches de transition vers une économie plus verte. À notre connaissance, cette initiative est une première au Canada, car elle regroupe de l'information sur les ressources, le financement et des solutions innovantes provenant de l'écosystème des technologies propres du Québec. Nous allons ainsi contribuer à mettre en valeur le savoir et le savoir-faire climatique du Québec. »

Denis Leclerc, président et chef de la direction, Écotech Québec

« Sollum Technologies est fière de faire partie des entreprises membres d'Écotech Québec, une initiative qui contribue à soutenir le développement des technologies propres issues du génie québécois. Écotech Québec a été un précurseur dans la promotion des technologies propres et représente une occasion unique pour les entreprises d'ici de se faire valoir sur des marchés prometteurs, incluant l'international, grâce à des partenariats significatifs tels que celui de Solar Impulse, qui a labellisé la technologie de Sollum il y a deux ans. »

Louis Brun, cofondateur, président et directeur général, Sollum Technologies

DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses 12 bureaux d'affaires régionaux, DEC accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

La contribution non remboursable de 500 000 $ a été consentie en vertu du programme Fonds pour l'emploi et la croissance (FEC). Ce programme s'adresse aux entreprises et aux organismes économiques pour les aider à préparer les économies locales à une croissance à long terme. Il s'agit d'investissements stratégiques dans des projets qui permettront de réduire l'impact environnemental du Canada et qui favoriseront une économie verte et résiliente.

et qui favoriseront une économie verte et résiliente. La contribution non remboursable de 690 000 $ a été consentie en vertu du programme Croissance économique régionale par l'innovation de DEC. Ce programme s'adresse aux entrepreneurs qui misent sur l'innovation pour faire croître leur entreprise et la rendre plus compétitive, de même qu'aux acteurs économiques régionaux qui contribuent à créer un environnement entrepreneurial propice à l'innovation et à une croissance pour tous, dans toutes les régions.

