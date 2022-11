L'organisme montréalais obtient une aide financière de 500 000 $ de DEC.

MONTRÉAL, le 7 nov. 2022 /CNW Telbec/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Appuyer l'industrie touristique contribue au développement économique des régions du Québec. C'est pourquoi Rachel Bendayan, députée d'Outremont et secrétaire parlementaire du ministre du Tourisme et ministre associé des Finances, a annoncé aujourd'hui, au nom de l'honorable Pascale St‑Onge, ministre des Sports et ministre responsable de DEC, une contribution non remboursable de 500 000 $ à EcoMaris. Cet appui permettra à l'organisme de bonifier son offre de croisières sur le fleuve Saint‑Laurent afin que la collectivité de Montréal, et plus spécifiquement du Vieux‑Port de Montréal, profite des occasions du marché postpandémique.

Fondé en 2006, l'entreprise d'économie sociale EcoMaris organise des expéditions maritimes axées sur le tourisme scientifique, le soutien à la jeunesse et l'écotourisme. Grâce à une pédagogie sociale et environnementale qui mise sur l'expérience et l'action, les participants apprennent les bases de la navigation à voile, les métiers de l'industrie maritime et le travail d'équipe, tout en se familiarisant avec les écosystèmes marins et leur préservation. Le projet permettra à EcoMaris d'acquérir un bateau de croisière pour adapter son offre de service de croisières scientifiques au contexte actuel. L'organisme pourra également adopter des pratiques écoresponsables dans la mise en place de son programme « Redonner le Saint‑Laurent ».

Contributeur clé à l'économie canadienne, le secteur du tourisme a été frappé de plein fouet par la crise sanitaire. Depuis le début de la pandémie, le gouvernement du Canada a mis en place différentes mesures pour soutenir les entreprises qui subissent les impacts de la COVID‑19. Le Fonds d'aide au tourisme a été créé spécifiquement pour aider les entreprises et les organismes du secteur du tourisme à offrir des produits et des services novateurs aux visiteurs et à se préparer pour accueillir de nouveau les voyageurs internationaux.

Citations

« Je suis ravie que notre gouvernement soutienne les entreprises et les organismes de l'industrie touristique de Montréal en ces moments cruciaux. Il faut saisir cette occasion pour repenser les produits, services et processus du secteur. Avec les projets d'EcoMaris, les Québécoises et les Québécois auront l'occasion de tester ces nouvelles idées, tout en appréciant la beauté du fleuve Saint‑Laurent. Ainsi, nous cultivons un véritable réseau d'ambassadeurs de notre magnifique région! »

Rachel Bendayan, députée d'Outremont et secrétaire parlementaire du ministre du Tourisme et ministre associé des Finances

« Soutenir les produits touristiques fait partie de notre plan stratégique pour le développement économique du Québec. Avec l'achat d'un bateau de croisière, EcoMaris pourra bonifier son offre d'expéditions maritimes sur le fleuve Saint‑Laurent. L'appui du gouvernement du Canada constitue une étape importante dans les efforts de relance pour attirer les touristes afin que tous puissent découvrir les expériences d'ici. Bravo! »

L'honorable Pascale St‑Onge, députée de Brome-Missisquoi, ministre des Sports et ministre responsable de DEC

« Le secteur canadien du tourisme reste l'un des plus touchés par la pandémie de COVID‑19. Nous travaillerons de concert avec les entreprises et les organisations en ces temps difficiles afin qu'elles obtiennent le soutien nécessaire pour offrir des produits et des services novateurs, prendre leur essor et prospérer, tout en faisant de la sécurité une priorité absolue. Le Fonds d'aide au tourisme permet aux entreprises de s'adapter pour accueillir à nouveau des clients en toute sécurité. Le Fonds fait aussi partie d'une stratégie plus vaste visant à aider le secteur à se remettre de la pandémie et à bâtir une économie qui profitera à tous. L'économie canadienne ne se rétablira pas complètement tant que notre secteur touristique ne sera pas rétabli. »

L'honorable Randy Boissonnault, député d'Edmonton‑Centre, ministre du Tourisme et ministre associé des Finances

« Cette aide financière fait toute la différence dans le développement et l'expansion d'EcoMaris : elle agit comme un levier financier important qui nous permet de pérenniser l'entreprise, de créer des emplois durables et surtout de rendre accessible le fleuve Saint‑Laurent à un plus grand nombre de personnes. Le Saint‑Laurent est un produit d'appel touristique très fort. La navigation, telle que nous la pratiquons, permet le développement de relations humaines fortes, de découvertes environnementales intéressantes et le développement d'une vision toute autre de cette ressource naturelle qui coule au centre de notre pays. Ce Fonds d'aide au tourisme a également un impact direct sur la compréhension que le public peut avoir des enjeux environnementaux de l'écosystème du Saint‑Laurent et comme le Saint‑Laurent se jette dans l'océan, on peut dire que du même coup on apprend l'importance de l'océan pour les humains. »

Simon Paquin, fondateur et directeur général, EcoMaris

Faits en bref

Doté d'un budget national de 500 millions de dollars, incluant 485 millions de dollars administrés par les agences de développement régional (ADR) et 15 millions de dollars par Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE), le Fonds d'aide au tourisme fait partie du milliard de dollars en soutien au tourisme annoncé dans le Budget 2021.

(ISDE), le Fonds d'aide au tourisme fait partie du milliard de dollars en soutien au tourisme annoncé dans le Budget 2021. Un minimum de 50 millions de dollars du budget national du Fonds sera attribué à des projets touristiques autochtones. Les communautés autochtones qui dépendent fortement du tourisme ont été touchées de manière disproportionnée par la pandémie.

Un montant de 118,7 M$ du Fonds d'aide au tourisme a été alloué à DEC pour l'administrer au Québec.

DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses 12 bureaux d'affaires régionaux, DEC accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

Liens connexes

Restez branchés

Suivez DEC sur les réseaux sociaux

Consultez les nouvelles de DEC

SOURCE Développement économique Canada pour les régions du Québec

Renseignements: Relations avec les médias, Développement économique Canada pour les régions du Québec, [email protected]; Ariane Joazard-Bélizaire, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Sports et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, [email protected]