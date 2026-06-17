INVITATION AUX MÉDIAS - Annonce concernant de nouveaux statuts légaux liés à l'histoire économique du Québec

QUÉBEC, le 17 juin 2026 /CNW/ - Le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable de la Stratégie maritime, M. Bernard Drainville, convie les représentantes et représentants des médias une conférence de presse, au nom du ministre de la Culture et des Communications, M. Mathieu Lacombe, au cours de laquelle une annonce sera faite concernant la désignation de deux personnages historiques, la désignation d'un événement historique ainsi qu'un avis d'intention de classement d'un ensemble de biens patrimonial. Pour l'occasion, il sera accompagné par le maire de la Ville de Lévis, M. Steven Blaney ainsi que par la première vice-présidente Expérience membre client, Coopération et Transformation humaine du Mouvement Desjardins, Mme Marie-Huguette Cormier.

Date : Le vendredi 19 juin 2026



Heure : 11 h



Lieu : Lévis*

Accréditation

Pour participer à l'événement, les journalistes doivent se faire accréditer au préalable, en écrivant avant 8 h le vendredi 19 juin 2026, à l'adresse courriel suivante :

[email protected].

* L'adresse précise de l'activité sera uniquement transmise par courriel aux journalistes ayant reçu leur accréditation.

SOURCE Cabinet du ministre de la Culture et des Communications

Source : Catherine Boucher, Attachée de presse, Cabinet du ministre de la Culture et des Communications, 418 802-6833, [email protected]