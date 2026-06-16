Plus de recherche pour maintenir le leadership du Québec en médecine régénératrice

QUÉBEC, le 16 juin 2026 /CNW/ - Le ministre délégué à l'Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises, M. Daniel Bernard, annonce un soutien au CHU de Québec - Université Laval afin d'appuyer la construction de nouvelles installations de recherche et de laboratoires destinés à la production de tissus, comme la peau et la cornée, pour la médecine régénératrice.

Actuellement, le CHU de Québec - Université Laval est le seul endroit au Canada à reconstruire de tels tissus transplantés chez l'humain. Grâce à ces espaces, il pourra préserver son avance technologique et entreprendre de nouvelles phases de recherche clinique au bénéfice des patients nécessitant notamment des greffes de peau ou de cornée.

L'investissement gouvernemental de 15 790 280 $ est complémentaire à un soutien de 3 948 000 $ de la Fondation du CHU de Québec. Il s'inscrit dans le cadre d'un projet de rehaussement des installations et des équipements du Centre de recherche en organogénèse expérimentale de l'Université Laval/LOEX situé sur le site de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus.

Les nouvelles infrastructures permettront d'ajouter des scientifiques et des étudiants aux 31 équipes de recherche actuelles en médecine régénératrice du centre de recherche du CHU de Québec - Université Laval. De plus, elles contribueront à multiplier les projets de recherche en collaboration avec des entreprises et d'autres centres de recherche du Québec et d'ailleurs dans le monde. Cela rejoint de près l'objectif de la Stratégie québécoise de recherche et d'investissement en innovation 2022-2027 (SQRI2), soit de connecter les acteurs et les actrices du cycle de l'innovation pour rendre le Québec encore plus compétitif dans des secteurs stratégiques comme celui des sciences de la vie.

Citations :

« Au Québec, on allie nos forces pour mettre la recherche et l'innovation au service du bien-être de la population. L'équipe du CHU de Québec - Université Laval partage avec nous cette importante vision. C'est pourquoi nous sommes heureux d'appuyer son projet d'infrastructures, qui viendra accélérer les synergies et le développement d'innovations en médecine pour améliorer la qualité de vie des Québécoises et Québécois. »

Daniel Bernard, ministre délégué à l'Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises

« Grâce à ses nouvelles infrastructures qui permettront de renforcer la recherche clinique en médecine régénératrice, le CHU de Québec - Université Laval a le potentiel de révolutionner encore davantage la production de tissus humains et, ultimement, de sauver de nombreuses vies. Notre gouvernement sera toujours présent pour soutenir les initiatives comme celle-ci, qui font avancer la recherche scientifique et l'innovation en santé. »

Sonia Bélanger, ministre de la Santé et ministre responsable des Aînés et des Proches aidants

« Si le Québec figure parmi les leaders de la médecine régénératrice, c'est en grande partie grâce aux chercheurs du CHU de Québec - Université Laval qui ont développé une expertise de pointe en la matière chez nous, dans la Capitale-Nationale. C'est donc avec beaucoup d'enthousiasme que nous soutenons l'agrandissement de leurs infrastructures de recherche, qui font la fierté de notre région et de tout le Québec. »

Jean-François Simard, ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« En cette année de célébration du 40e anniversaire du LOEX, nous sommes fiers de franchir cette étape majeure pour la médecine régénératrice au Québec. Grâce au soutien déterminant du gouvernement du Québec et à la générosité de la Fondation du CHU de Québec, nous pouvons offrir à nos chercheurs des infrastructures de pointe qui renforceront notre leadership dans le domaine du génie tissulaire et rendre plus accessible notre savoir-faire et notre technologie à un plus grand nombre d'établissements de santé en Amérique du Nord. »

Martin Beaumont, président-directeur général du CHU de Québec - Université Laval

Faits saillants :

Le projet, évalué à plus de 19,7 millions de dollars, prévoit l'agrandissement du centre de recherche actuel du CHU de Québec - Université Laval consacré à la médecine régénératrice ainsi qu'au génie tissulaire et biomédical et situé sur le site de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus à Québec. Le but : accueillir trois nouvelles salles pour la production de tissus destinés aux greffes chez l'humain et des laboratoires servant notamment à assurer le contrôle de la qualité.

L'aide gouvernementale est allouée dans le cadre du Programme de soutien aux organismes de recherche et d'innovation (PSO), volet 4a - Soutien au financement d'infrastructures de recherche et d'innovation publiques.

Rappelons qu'en 2020, une somme de 4,7 millions de dollars avait été accordée au CHU de Québec - Université Laval par l'entremise du PSO, volet 3 - Cofinancement du gouvernement du Québec aux programmes de la Fondation canadienne pour l'innovation pour soutenir l'acquisition d'équipements scientifiques, qui seront installés dans les nouvelles salles et laboratoires faisant l'objet de la présente annonce.

La SQRI2 offre une vision d'avenir, soit celle d'un Québec audacieux et ambitieux qui investit dans la recherche et l'innovation durable et inclusive pour exceller à l'échelle mondiale et créer plus de richesses économiques et sociales.

Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie sur les réseaux sociaux :

SOURCE Cabinet du ministre délégué à l'Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises

Sources: Juliette Ayachi, Attachée de presse, Cabinet du ministre délégué à l'Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises, Cell. : 367 977-9913, Courriel : [email protected]; Catherine Barbeau, Directrice des communications et des relations médias, Cabinet de la ministre de la Santé et ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Tél. : 514 554-4170, Courriel : [email protected]; Emmanuella Proulx, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Tél. : 367 990-1882, Courriel : [email protected]; Information : Relations médias, Direction des communications, Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Courriel : [email protected]