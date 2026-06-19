/R E P R I S E --INVITATION AUX MÉDIAS - Lancement officiel d'une nouvelle infrastructure pour accélérer la recherche, l'innovation et la commercialisation en créativité numérique/

QUÉBEC, le 18 juin 2026 /CNW/ - Le ministre de la Culture et des Communications, M. Mathieu Lacombe, convie les représentantes et représentants des médias à une annonce importante concernant l'avenir de la créativité numérique au Québec. Pour l'occasion, il sera accompagné de Zú et de la Société des arts technologiques. La responsable du développement économique et de l'économie verte au comité exécutif de la Ville de Montréal, Mme Chantal Gagnon, sera également présente, aux côtés de partenaires institutionnels et d'acteurs clés de l'écosystème de la créativité numérique.

Cette nouvelle initiative visera à accélérer la recherche, l'innovation et la commercialisation dans un secteur reconnu comme un moteur de développement économique et de rayonnement pour Montréal et le Québec.

Date : Le vendredi 19 juin 2026



Heure : 9 h



Lieu : Montréal*

Accréditation

Pour participer à l'événement, les journalistes doivent obtenir une accréditation au préalable, en écrivant à l'adresse courriel suivante : [email protected].

* L'adresse précise de l'activité sera uniquement transmise par courriel aux journalistes ayant reçu leur accréditation.

SOURCE Cabinet du ministre de la Culture et des Communications

Source : Catherine Boucher, Attachée de presse, Cabinet du ministre de la Culture et des Communications, 418 802-6833, [email protected]; Information : Rosalie Tremblay-Cloutier, Consultante stratégique, [email protected], 438 777-3777