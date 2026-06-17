Développement des entreprises technologiques innovantes - Québec appuie 17 incubateurs et accélérateurs

QUÉBEC, le 17 juin 2026 /CNW/ - Le ministre délégué à l'Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises, M. Daniel Bernard, annonce un financement pour soutenir, au cours des deux prochaines années, 17 organismes qui offrent des services d'incubation et d'accélération aux jeunes entreprises technologiques innovantes à fort potentiel de croissance.

Les organisations suivantes ont été choisies au terme d'un appel de propositions lancé à l'été 2025 : l'ACET, District 3, l'Esplanade, le Centre d'entreprises et d'innovation de Montréal (CEIM), Garage & co, La base entrepreneuriale HEC Montréal, Le Camp, Zú, le Catalyseur tech santé (CTS), le Centre québécois d'innovation en biotechnologie (CQIB), l'Indie Asylum, Fintech Cadence, MT Lab, IVÉO, le Centre Dobson pour l'entrepreneuriat de McGill, Quantino et Entrepreneuriat ULaval.

Ces organismes accompagnent près de 1 000 jeunes entreprises innovantes, qui reçoivent en moyenne 149 heures de coaching et de mentorat par année pour augmenter leur croissance et atteindre leur plein potentiel. Bien que récemment créées, les entreprises accompagnées par ces organismes génèrent déjà d'importantes retombées économiques avec des investissements de près de 550 millions de dollars et des ventes d'un montant équivalent dans la dernière année. Elles soutiennent également quelque 9 000 emplois dans des secteurs stratégiques pour l'économie québécoise.

Totalisant 13,8 millions de dollars, le financement offert aux incubateurs et aux accélérateurs sélectionnés provient de la mesure « Appuyer les incubateurs et les accélérateurs performants » de la Stratégie québécoise de recherche et d'investissement en innovation (SQRI2) ainsi que de la mesure « Soutenir la croissance et le maintien des entreprises au Québec » de la Stratégie québécoise des sciences de la vie (SQSV).

Citation :

« Faire grandir les entreprises québécoises est l'une des priorités de la vision économique du Québec. Les incubateurs et les accélérateurs retenus se sont illustrés par leur performance. Ils accompagnent les entreprises innovantes à un moment clé de leur parcours et leur donnent accès à d'importants réseaux d'experts. Ceux-ci s'avèrent essentiels pour trouver du financement, développer des technologies et en accélérer la commercialisation. C'est en soutenant les jeunes pousses d'aujourd'hui que nous bâtissons les fleurons de demain. »

Daniel Bernard, ministre délégué à l'Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises

Faits saillants :

La SQRI 2 prévoit, à l'action 7 de l'axe 3, une somme de 110 millions de dollars pour encourager l'entrepreneuriat technologique innovant pour les années financières 2022-2027. Ce montant inclut 35 millions de dollars sur cinq ans pour appuyer les incubateurs et les accélérateurs.

prévoit, à l'action 7 de l'axe 3, une somme de 110 millions de dollars pour encourager l'entrepreneuriat technologique innovant pour les années financières 2022-2027. Ce montant inclut 35 millions de dollars sur cinq ans pour appuyer les incubateurs et les accélérateurs. La mise en œuvre de la SQSV 2025-2028 prévoit des interventions financières de près de 271,5 millions de dollars. Cette stratégie vise notamment à appuyer l'émergence de nouveaux entrepreneurs et à les accompagner pour qu'ils deviennent de grandes têtes dirigeantes.

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SOURCE Cabinet du ministre délégué à l'Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises

Source : Juliette Ayachi, Attachée de presse, Cabinet du ministre délégué à l'Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises, Cell. : 367 977-9913, Courriel : [email protected]; Information : Relations médias, Direction des communications, Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Courriel : [email protected]