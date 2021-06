Du concret pour la culture - Au cœur de la relance : un centre-ville débordant d'activités culturelles et de festivals cet été

MONTRÉAL, le 9 juin 2021 /CNW Telbec/ - La Ville de Montréal prépare un été bien rempli pour sa population et ses visiteurs. En plus des grands festivals traditionnels, qui seront de retour dans la métropole au cours de la saison estivale, 29 projets culturels seront déployés dans le centre-ville élargi ainsi qu'une programmation toute circassienne. L'occupation temporaire d'espaces vacants par des ateliers d'artistes viendra compléter cette programmation destinée à stimuler la relance du centre-ville.

Cette panoplie d'activités s'inscrit dans le cadre des mesures de soutien de 25 M$ financées par la Ville de Montréal et le gouvernement du Québec pour redynamiser le centre-ville de la métropole confronté à un enjeu d'achalandage dans le contexte de la pandémie.

« Cette programmation complémentaire aux festivals et aux grands événements de Montréal nous permet de soutenir trois secteurs florissants de la culture que sont l'événementiel, les industries créatives et culturelles et l'industrie du cirque, tout en générant des retombées concrètes pour les artistes et les équipes techniques. On ne le dira jamais assez : la culture est un levier formidable de développement social et économique qui fera toute la différence pour la relance de Montréal », a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

« Pour notre gouvernement, il est essentiel d'appuyer la relance du centre-ville de Montréal, durement éprouvé avec le départ des travailleurs et des touristes. Grâce aux activités prévues, nous soutenons les commerçants en mettant à contribution des artistes montréalais pour redonner vie à ce quartier névralgique », a mentionné la ministre déléguée à l'Économie, Lucie Lecours.

« Pour assurer la relance de son cœur économique, la métropole a choisi de miser sur des forces qui contribuent à la renommée des Montréalais : leur créativité, leur expertise dans l'événementiel et leur signature unique en arts du cirque. Dès les premiers jours de l'été, nous aurons droit à une multitude d'animations, en plus de retrouver nos festivals préférés. Alors que l'effort de vaccination va bon train, j'ai confiance que nous vaincrons cette pandémie et que nous réussirons à refaire battre le cœur de la ville », a indiqué la ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Chantal Rouleau.

29 projets culturels

Dès le 21 juin et tout au long de l'été, les événements mis en place à la suite de l'appel à projets Agir pour l'animation du centre-ville par les festivals et événements 2021, vont permettre la réalisation d'activités et d'expériences originales en marge des festivals et des événements majeurs qui se dérouleront à Montréal.

Les prestations seront offertes dans un quadrilatère allant de la rue D'Iberville, à l'est, à l'autoroute 15/Décarie, à l'ouest, et du fleuve Saint-Laurent, au sud, jusqu'au boulevard Rosemont/Van Horne, au nord.

Elles mettent en valeur plusieurs disciplines : musique, cinéma, littérature, danse, arts numériques, arts pluridisciplinaires, arts visuels, patrimoine et architecture, théâtre et humour.

Chaque projet s'étend sur un minimum de trois jours, mais peut durer jusqu'à plusieurs mois.

Arts du cirque

L'organisme la TOHU prévoit la production de prestations artistiques articulées sur les arts du cirque qui s'étaleront sur plusieurs semaines au cours de la deuxième partie de la saison estivale.

La TOHU a ainsi réuni trois des plus célèbres compagnies de cirque, Les 7 Doigts, le Cirque Éloize et le Cirque Alfonse pour mettre en place des animations de cirque originales et spectaculaires pendant six semaines.

« Au nom de toute la communauté des arts du cirque, je tiens à remercier la Ville de Montréal pour cette reconnaissance envers notre discipline artistique, durement touché au cours de la dernière année. Si les artistes n'ont pu performer devant public, ils se sont préparés plus que jamais et sont prêts à en mettre plein la vue aux visiteurs du Vieux-Montréal cet été. Avec le Cirque Éloize, Les 7 Doigts et le Cirque Alfonse, nous sommes impatients de participer à ces grandes retrouvailles entre les circassiens et les Montréalaises et Montréalais », Stéphane Lavoie, Directeur général et de la programmation de la TOHU.

Ateliers d'artistes

Plateforme exceptionnelle pour mettre en valeur l'art contemporain d'ici et pour le faire découvrir à un plus large public, le projet proposé par l'organisme Art Souterrain comprend l'implantation d'espaces temporaires de création et d'exposition destinés à des artistes émergents et issus de la diversité.

En occupant des commerces vacants et des vitrines, les artistes en feront des lieux de production et d'exposition hors normes et bénéficieront de nouvelles occasions de rencontres avec la population montréalaise.

Ce projet vise aussi à inciter les commerces à accroître l'attractivité des espaces vacants et à valoriser les espaces en vue d'accueillir de nouveaux locataires.

« C'est par une alliance inédite avec le milieu de l'immobilier que nous pouvons aménager 30 commerces vacants exceptionnels en espace d'exposition, de rencontres et de production. Ces nouveaux lieux offriront au public une occasion de découverte de la richesse en arts visuels à Montréal. A cela s'ajoute la mise en place de dix cubes en verre, sur la rue Sainte-Catherine, qui accueilleront des œuvres d'art contemporain exceptionnelles. Ce grand déploiement estival s'inscrit dans une volonté de soutenir les jeunes artistes, de participer à l'attraction des commerces et de dynamiser notre centre-ville », a souligné le directeur général de l'ONBL Art souterrain, Frédéric Loury.

Une enveloppe de 2,6 M$ a été octroyée aux organismes produisant des festivals et des événements. Les organismes la TOHU et Art souterrain bénéficient, quant à eux, chacun d'un budget de 1 M$ pour le développement d'une programmation spéciale et l'occupation temporaire de 30 espaces commerciaux pour la promotion d'œuvres d'art.

Les festivals à l'honneur

Par ailleurs, la Ville poursuivra son engagement auprès des grands festivals en investissant 1, 925 M$, plus un soutien technique, à cinq organisations incontournables de la scène festivalière de Montréal : Fierté Montréal, Juste pour rire MONTRÉAL/ Just for laughs MONTRÉAL, Festival international de Jazz de Montréal, Festival Mode & Design de Montréal et Terres en vue.

« Après une année de résilience en raison de la crise sanitaire, les Montréalaises et les Montréalais ont soif de mesures concrètes pour la culture. Ils sont impatients de retrouver l'esprit festif et rassembleur que les festivals apportent à notre métropole, et je les comprends. Le soutien financier de la Ville de Montréal aux promoteurs qui les organisent leur permettra de consolider leurs activités et de contribuer à une animation urbaine de qualité, tout en participant à la relance culturelle et économique de Montréal », a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

Juste pour rire MONTRÉAL/ Just for laughs MONTRÉAL est le plus important événement d'humour au monde. En plus de proposer des activités et des animations divertissantes dans des installations extérieures, il a dorénavant la capacité d'atteindre de larges publics sur ses différentes plateformes, notamment grâce à la vaste offre de contenu de la portion numérique de l'événement. C'est donc une vitrine élargie qu'il propose aux humoristes locaux avec une programmation en salle dès le 20 juillet 2021 avec les Soirées cartes blanches, en plus de deux pôles d'animation et d'activités extérieures sur la place des Festivals et l'Esplanade de la Place des Arts, du 15 au 24 juillet 2021.

Le festival Présence autochtone est le plus imposant des événements culturels et artistiques autochtones du Canada. L'événement met de l'avant le dialogue interculturel, l'amitié entre les peuples, et la diversité culturelle et il offre aux artistes des premiers peuples un cadre prestigieux de visibilité tout en contribuant au développement des carrières artistiques au sein des populations autochtones. En plus de 5 grands concerts, organisés du 4 au 9 août 2021 sur la place des Festivals, la programmation comprend des performances d'artisans et d'artistes, des projections de films en salles, en ligne et à l'extérieur ainsi que des rencontres-colloques.

Fierté Montréal est un événement très attendu par la communauté 2SLGBTQ+ et toute la population montréalaise, car il célèbre la diversité et l'avancée des lois et l'évolution de la société. Seul événement 2SLGBTQ+ d'envergure à Montréal, il serait la plus grande manifestation de la fierté francophone au monde. Cette année encore, sa programmation en mode hybride sera aussi riche qu'inclusive, avec des spectacles d'humour, de chant, de musique, de danse, des expositions photos, des conférences, des marchés, des panels plus revendicateurs, des espaces sécuritaires et des arts visuels, organisés du 9 au 15 août 2021.

Reconnu internationalement pour célébrer la créativité et la diversité, le Festival Mode + Design est un rendez-vous unique proposant une programmation gratuite entourant l'art urbain, la mode, le design et la musique, ainsi que des conférences avec des personnalités internationales. Le Festival Mode + Design 2021 prendra la forme d'un grand village au cœur de la place des Festivals, composé de quatre parcours thématiques autour de la mode, de la danse, de l'art urbain et de la musique, du 17 au 22 août 2021.

Le Festival international de Jazz de Montréal (FIJM) occupe un rôle précurseur et influent dans le développement et la vitalité de l'industrie musicale et culturelle du pays. De plus, il contribue au bien-être des citoyens en offrant une foule d'activités musicales et artistiques stimulantes en transformant, le temps de quelques jours, le centre-ville de Montréal en un lieu de festivités où il fait bon vivre. Du 15 au 19 septembre 2021, il proposera à la population montréalaise des spectacles extérieurs gratuits, des installations interactives et des événements sous forme numérique.

Voici le lien pour télécharger la programmation de ces activités estivales.

