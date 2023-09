Douze organisations touristiques obtiennent des aides financières totalisant plus de 3,7 M$ du gouvernement du Canada.

WENDAKE, QC, le 27 sept. 2023 /CNW/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Moteur économique d'importance, l'industrie canadienne du tourisme générait des recettes annuelles de plus de 100 milliards de dollars avant d'être frappée de plein fouet par la pandémie. C'est pourquoi le gouvernement du Canada a mis en œuvre le Fonds d'aide au Tourisme (FAT), une initiative pancanadienne de 500 M$ visant à aider les entreprises et les organismes de ce secteur à surmonter les impacts de la pandémie et à se positionner pour l'avenir. L'initiative, administrée par DEC au Québec, a pris fin le 31 mars 2023.

L'honorable Soraya Martinez Ferrada, ministre du Tourisme et ministre responsable de DEC, qui était de passage à Wendake aujourd'hui, a visité l'un des projets qui ont bénéficié du FAT, le parcours nocturne Onhwa' Lumina, présenté par Tourisme Wendake. La ministre a également profité de l'occasion pour annoncer la contribution que DEC avait versée pour la réalisation de ce projet dans le cadre du FAT ainsi que le financement accordé à 11 autres organisations touristiques de la région de Québec. Les contributions financières annoncées aujourd'hui totalisent 2 217 566 $.

Outre Tourisme Wendake, les bénéficiaires sont : le Centre des congrès Mont-Sainte-Anne, l'Incubateur de musique francophone, le Groupe Nordika, le Triangle d'été, le Domaine à ciel ouvert, le Domaine du Lac Brouillard, Vallée Jeunesse Québec, les Hauts Refuges, l'Association de plein air des Martres, la Fondation Félix-Leclerc et le Domaine Forget de Charlevoix. Le complément d'information sur les 12 projets est fourni dans le document connexe.

En ce qui concerne le projet Onhwa' Lumina, la ministre a également annoncé l'appui de 1 000 000 $ octroyé par Services aux Autochtones Canada dans le cadre de l'Initiative Touristique Autochtone du Québec, une initiative sur les partenariats stratégiques, ainsi que l'aide financière de 500 000 $ accordée par Patrimoine canadien par l'entremise du Fonds du Canada pour les espaces culturels et son Initiative rendre les espaces culturels sécuritaires pendant la pandémie de la COVID-19.

La relance économique du Québec repose notamment sur une industrie touristique forte dont les organisations sont ancrées dans l'économie régionale. À l'occasion de la Journée mondiale du tourisme, le gouvernement du Canada tient à mettre en lumière les acteurs de ce secteur qui contribuent de façon importante à la croissance, en plus d'être des atouts clés pour rebâtir une économie plus forte, plus résiliente, plus verte et plus inclusive.

Citations

« Investir dans les attraits touristiques du Québec et du Canada n'est pas juste un choix stratégique, c'est aussi un choix économique. Alors que nous nous dirigeons vers la relance postpandémique et la croissance du secteur, nous continuons à fournir un soutien ciblé aux entreprises touristiques afin qu'elles puissent continuer à offrir des expériences inoubliables aux visiteurs d'ici et d'ailleurs. Les investissements annoncés aujourd'hui aideront 12 organisations dynamiques de la région de Québec à se tourner vers l'avenir. Nous savons que les intervenants de ce secteur travaillent fort pour offrir le meilleur d'eux-mêmes, et nous serons là pour soutenir ces travailleurs et bâtir une économie qui fonctionne pour tout le monde. »

L'honorable Soraya Martinez Ferrada, députée d'Hochelaga, ministre du Tourisme et ministre responsable de DEC

« C'est grâce au leadership entrepreneurial de Tourisme Wendake que le projet Onhwa' Lumina peut voir le jour. Leur travail va permettre de mettre de l'avant le savoir-faire autochtone, en plus de créer des emplois bien rémunérés pour la communauté. »

L'honorable Patty Hajdu, ministre des Services aux Autochtones

« La pandémie de COVID-19 n'a pas été facile pour personne, surtout pas nos institutions culturelles. Du jour au lendemain, elles ont dû se réinventer et repenser leur programmation. Le projet Onhwa' Lumina est un bel exemple de leur résilience et de leur nature novatrice. Nous sommes fiers d'avoir accompagné la Corporation du Musée de la Nation huronne-wendat dans ce projet qui fera rayonner ses histoires, son art et son patrimoine. Nous sommes certains que ce projet sera un franc succès. »

L'honorable Pascale St-Onge, ministre du Patrimoine canadien

« Présenté depuis juin 2022, Onhwa' Lumina est rapidement devenu une véritable carte de visite pour Wendake. À peine plus d'un an plus tard, l'événement s'inscrit parmi les incontournables touristiques de la région et permet aux visiteurs des quatre coins du monde de découvrir et d'aller à la rencontre de la Nation huronne-wendat, de son histoire et de sa culture. Je salue Développement économique Canada pour les régions du Québec, Services aux Autochtones Canada et Patrimoine canadien pour leurs importantes contributions qui ont permis à ce projet de voir le jour et, par le fait même, de diversifier et dynamiser l'industrie touristique de Wendake. »

Chef Denis Bastien, responsable de l'industrie touristique pour la Nation huronne-wendat

Faits en bref

Cette annonce s'inscrit dans la foulée des investissements stratégiques effectués par DEC dans le cadre de l'initiative FAT dont le bilan a été dévoilé le 28 juin dernier.

Le tourisme représente 102 milliards de dollars en activité économique sur une base annuelle, 1,8 million d'emplois et 2 % du PIB canadien.

Le FAT a été créé spécifiquement pour aider les entreprises et les organismes du secteur touristique à offrir des produits et des services novateurs aux visiteurs et à se préparer pour accueillir de nouveau les voyageurs internationaux.

Doté d'un budget national de 500 millions de dollars, incluant 485 millions de dollars administrés par les agences de développement régional (ADR) et 15 millions de dollars par Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE), le FAT fait partie du milliard de dollars en soutien au tourisme annoncé dans le Budget 2021. Cette initiative s'est terminée le 31 mars 2023 au Québec.

(ISDE), le FAT fait partie du milliard de dollars en soutien au tourisme annoncé dans le Budget 2021. Cette initiative s'est terminée le 31 mars 2023 au Québec. Au Québec, le FAT a permis de soutenir 292 projets au cours des deux dernières années. Ces appuis, qui totalisent 110 623 941 $, sont complémentaires à l'ensemble des interventions des différents partenaires, dont le gouvernement du Québec.

Dans la région de Québec, 32 projets ont été appuyés dans le cadre du FAT, pour un total de 7 662 361 $ d'investissements de la part de DEC. Ces projets ont permis la création et le maintien de près de 200 emplois.

DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses 12 bureaux d'affaires régionaux, DEC accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

Liens connexes

