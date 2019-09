Donner aux jeunes Canadiens les compétences et l'expérience dont ils ont besoin pour amorcer une carrière valorisante

THUNDER BAY, ON, le 10 sept. 2019 /CNW/ - La prospérité continue du Canada dépend de la capacité des jeunes Canadiens de poursuivre des carrières intéressantes. En les aidant à acquérir les compétences et l'expérience requises pour avoir une bonne chance de réussir, nous investissons dans notre richesse la plus importante -- nos gens.

Aujourd'hui, la ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et du Travail, l'honorable Patty Hajdu, a souligné le financement accordé dans le cadre de la Stratégie emploi jeunesse (SEJ) à Roots to Harvest.

Roots to Harvest recevra plus de 610 000 dollars de 2019 à 2021, pour son projet novateur Youth and Sustainable Livelihoods Employment Strategy. Ce projet aidera 73 jeunes à acquérir les compétences dont ils ont besoin pour surmonter les obstacles à l'emploi et entrer sur le marché du travail en offrant une expérience ciblée en entrepreneuriat. Parmi les activités figurent la formation en compétences agricoles, les connaissances de base de l'industrie de l'alimentation, et la création de liens avec les partenaires et les services communautaires.

Les volets précédents de la SEJ (Connexion compétences, Objectif carrière et Expérience emploi été) ont été intégrés à l'approche modernisée et globale de la Stratégie emploi et compétences jeunesse (SECJ) en ce qui a trait au financement et à la prestation de services. Elle aide les jeunes à perfectionner leurs compétences et à acquérir l'expérience dont ils ont besoin pour réussir leur transition sur le marché du travail et garantit que personne n'est laissé de côté.

Citations

« Les jeunes Canadiens sont talentueux, ambitieux et travaillants. Mais bien commencer sa carrière peut représenter un défi pour bon nombre d'entre eux, particulièrement pour les jeunes qui doivent composer avec d'autres enjeux. La Stratégie emploi et compétences jeunesse facilitera la transition de la salle de classe au marché du travail pour les jeunes, y compris ceux qui doivent surmonter des obstacles. Cela fait partie de notre plan visant à nous assurer que tout le monde a une chance réelle et juste de réussir. »

- L'honorable Patty Hajdu, ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et du Travail

« Ces fonds provenant d'EDSC permettra à Roots to Harvest de continuer à offrir des possibilités d'emploi et de formation intéressantes aux jeunes, avec le soutien complet nécessaire pour assurer le succès de cette approche. En utilisant la nourriture comme outil d'engagement et d'apprentissage, Roots to Harvest peut mettre en œuvre son engagement et fournir un soutien dans le cadre de ses programmes de compétences en cuisine, de ses programmes pour les nouveaux arrivants et de ses programmes d'agriculture urbaine. »

- Erin Beagle, directrice générale, Roots to Harvest

Les faits en bref

Le 3 juin 2019, la Stratégie emploi et compétences jeunesse a été remaniée afin d'offrir une plus vaste gamme de programmes afin d'aider les jeunes à surmonter les obstacles à l'emploi et à acquérir les compétences, les habiletés et l'expérience de travail requises pour entreprendre leurs carrières du bon pied. En fonction des recommandations faites par le Groupe d'experts sur l'emploi chez les jeunes, la stratégie modernisée offre des services plus flexibles, une admissibilité élargie et un meilleur soutien aux jeunes qui doivent surmonter des obstacles à l'emploi.

Les volets précédents offerts par la Stratégie emploi jeunesse (Connexion compétences, Objectif carrière et Expérience emploi été) ont été intégrés à l'approche globale en matière de financement et de prestation de services.

Au cours des deux dernières années, le gouvernement du Canada a pris de nouveaux engagements de plus de 500 millions de dollars dans le but de moderniser la SECJ, qui agit de manière latérale, afin de mieux aider tous les jeunes Canadiens à faire une transition réussie vers le monde du travail. La Stratégie emploi et compétences jeunesse modernisée appuie les objectifs de la politique jeunesse pour le Canada , annoncée par le premier ministre et ministre de la Jeunesse en mai 2019.

Stratégie emploi et compétences jeunesse

