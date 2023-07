OTTAWA, ON, le 25 juill. 2023 /CNW/ - Alors que la Nouvelle-Écosse subit de graves inondations, le gouvernement du Canada se mobilise de toute urgence pour aider à soutenir les collectivités et les personnes qui y vivent. Cela comprend de l'aide pour les Canadiens ainsi que pour les gens qui sont essentiels à l'effort de reconstruction.

L'honorable Sean Fraser, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, a annoncé aujourd'hui des mesures spéciales pour les personnes touchées qui doivent remplacer des documents essentiels ou prolonger ou rétablir leur statut au Canada.

Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) délivrera gratuitement des documents de remplacement aux Canadiennes et Canadiens, aux résidents permanents et aux résidents temporaires directement touchés par les inondations. Il s'agit notamment des cartes de résident permanent, des certificats de citoyenneté canadienne, des preuves de citoyenneté, des passeports canadiens et d'autres documents de voyage qui sont perdus, endommagés, détruits ou inaccessibles en raison des inondations dévastatrices.

La communauté étudiante internationale, les travailleurs étrangers temporaires et les autres personnes en visite qui ont été directement touchés par les inondations en Nouvelle-Écosse et dont le statut expirera d'ici le 30 novembre 2023 pourront également présenter sans frais une demande de rétablissement ou de prolongation de leur statut au Canada. Cela signifie que les travailleurs temporaires qui ne peuvent pas travailler parce que leur lieu de travail est fermé en raison des inondations n'ont pas à s'inquiéter : ils pourront prolonger leur statut et rester jusqu'à la réouverture de leur lieu de travail. De plus, les membres de la communauté étudiante internationale peuvent demander la prolongation de leurs permis d'études si leurs cours sont retardés ou annulés, puis terminer leurs études sans pénalité.

Les mesures spéciales seront en vigueur jusqu'au 30 novembre 2023. Ils donnent à la population canadienne, aux résidents permanents et aux résidents temporaires le temps de clarifier les problèmes touchant les documents ou le statut temporaire afin qu'ils puissent se concentrer sur ce qui compte le plus à l'heure actuelle, c'est-à-dire leur famille, leur foyer et leur collectivité.

« Qu'il s'agisse des incendies majeures ou des inondations graves, les derniers mois ont été particulièrement difficiles pour les habitants de ma province d'origine, la Nouvelle-Écosse. Mais ces évènements nous ont aussi rappelé la force et la résilience de nos communautés. Tout comme les habitants de la province se sont mobilisés pour aider les personnes dans le besoin, le gouvernement du Canada fait de même. Mon ministère met en place ces nouvelles mesures pour permettre aux Canadiens, aux résidents permanents et aux résidents temporaires de remplacer plus facilement leurs documents perdus. Ces mesures permettront également de s'assurer que les résidents temporaires ne sont pas indûment pénalisés, et qu'ils sont là pour continuer à reconstruire nos communautés. »

De plus amples renseignements sur les personnes admissibles, la façon de présenter une demande et les documents de remplacement couverts par les mesures spéciales seront disponibles sur le site Web d'IRCC.

Les personnes qui demandent une prolongation de leur permis de travail continuent de bénéficier du maintien de leur statut pendant le traitement de leur demande et demeurent admissibles à travailler conformément aux conditions de leur permis de travail original.

