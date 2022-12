RICHMOND, BC, le 2 déc. 2022 /CNW/ - Depuis trop longtemps, les familles paient des frais de garde mensuels élevés, doivent composer avec de longues listes d'attente et ont trop peu d'options en ce qui concerne les services de garde de grande qualité. C'est pour cette raison que le gouvernement du Canada apporte son soutien à la mise en œuvre d'un système d'apprentissage et de garde des jeunes enfants à l'échelle du Canada, donnant ainsi aux enfants le meilleur départ possible dans la vie et rendant le coût de la vie plus abordable pour les familles partout au pays.

Aujourd'hui, le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, et le premier ministre de la Colombie‑Britannique, David Eby, étaient accompagnés de la ministre fédérale de la Famille, des Enfants et du Développement social, Karina Gould, et de la ministre d'État pour la Garde d'enfants de la Colombie‑Britannique, Katrina Chen, pour annoncer que les familles britanno-colombiennes bénéficieront d'une diminution de 50 % du coût moyen des services de garde agréés pour leurs enfants de 5 ans et moins.

Depuis le 1er décembre, les parents britanno-colombiens peuvent économiser en moyenne jusqu'à 550 $ de plus par mois pour chaque enfant confié à un service de garde agréé, ce qui représente des économies annuelles supplémentaires pouvant atteindre 6 600 $. Ces économies s'ajoutent à celles déjà existantes, allant jusqu'à 350 $ par mois par enfant, introduites par le plan ChildCareBC en 2018, pour un montant totalisant près de 900 $ d'économies mensuelles en moyenne.

De plus, depuis l'entrée en vigueur de l'accord sur le système pancanadien, la Colombie‑Britannique a converti 10 500 places de garde d'enfants à son programme de 10 $ par jour; ce nombre augmentera à 12 500 d'ici le début de 2023. Grâce aux réductions de frais annoncées en décembre et aux nouvelles places converties au programme de 10 $ par jour depuis le début de l'année, les gouvernements du Canada et de la Colombie-Britannique auront atteint leur objectif commun de réduire de 50 % le coût moyen des services de garde agréés pour les enfants de 5 ans et moins dans la province d'ici la fin de l'année.

Dans le cadre de l'Accord entre le Canada et la Colombie‑Britannique sur l'apprentissage et la garde des jeunes enfants à l'échelle du Canada - 2021 à 2026, la Colombie‑Britannique est déterminée à instaurer des services de garde d'enfants à 10 $ par jour en moyenne dans toute la province pour les enfants âgés de 0 à 5 ans. La création d'un système pancanadien d'apprentissage et de garde des jeunes enfants qui répond aux besoins des familles de toutes les régions du pays est un élément clé du plan du gouvernement du Canada visant à rendre le coût de la vie plus abordable pour les familles, à créer de bons emplois et à stimuler l'économie.

Citations

« Depuis hier, nous avons réduit de moitié, en moyenne, les frais de garde d'enfants en Colombie‑Britannique, ce qui permet aux familles d'économiser jusqu'à 550 $ de plus par mois par enfant! Notre plan pour rendre la vie plus abordable donne des résultats concrets pour les parents qui doivent composer avec l'augmentation du coût de la vie, et voit à ce que chaque enfant ait le meilleur départ possible dans la vie. Les Canadiens peuvent continuer à compter sur nous alors que nous nous efforçons de mettre en place des services de garde d'enfants à 10 $ par jour partout au pays et de bâtir une économie centrée sur le bien-être de tous les Canadiens. »

− Le très honorable Justin Trudeau, premier ministre du Canada

« Nous constatons de réels progrès dans la création de notre système national d'apprentissage et de garde des jeunes enfants. L'annonce d'aujourd'hui est une étape déterminante en vue de rendre les services de garde agréés plus abordables pour les familles de la Colombie‑Britannique. Nous poursuivrons nos efforts afin d'offrir un meilleur avenir aux enfants et aux familles partout au Canada. »

- La ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Karina Gould

« Alors que l'inflation mondiale fait grimper le coût de tant de produits essentiels, les frais de garde d'enfants diminuent en Colombie‑Britannique. C'est parce que nous avons choisi d'investir dans les enfants et les familles. En élargissant l'accès à des services de garde d'enfants abordables et de grande qualité, nous ouvrons l'accès à des possibilités, ce qui est essentiel pour disposer de la main‑d'œuvre qualifiée dont nous avons besoin pour assurer le dynamisme de nos collectivités. »

- Le premier ministre de la Colombie‑Britannique, David Eby

« Nous savons que les familles de la Colombie‑Britannique peinent à joindre les deux bouts, et beaucoup de parents s'inquiètent à l'approche de la période des Fêtes. Comme les parents de la Colombie-Britannique économisent maintenant jusqu'à 900 $ par mois sur leurs frais de garde d'enfants, nous savons que les Britanno‑Colombiens récoltent les fruits des efforts que déploie notre gouvernement pour rendre la vie plus abordable. Cela nous rapproche encore un peu plus des services de garde à 10 $ par jour pour toutes les familles qui en ont besoin ou qui le souhaitent, et aide les familles à progresser. »

- La ministre d'État des Services à la petite enfance de la Colombie-Britannique, Katrina Chen

Faits en bref

Dans le budget de 2021, le gouvernement du Canada a annoncé un investissement transformateur de plus de 27 milliards de dollars sur cinq ans pour créer un système d'apprentissage et de garde des jeunes enfants à l'échelle du Canada , en collaboration avec les provinces et les territoires. Tous les investissements combinés, incluant ceux pour l'apprentissage et la garde des jeunes enfants autochtones, totalisent jusqu'à 30 milliards de dollars sur cinq ans pour soutenir l'apprentissage et la garde des jeunes enfants.

a annoncé un investissement transformateur de plus de 27 milliards de dollars sur cinq ans pour créer un système d'apprentissage et de garde des jeunes enfants à l'échelle du , en collaboration avec les provinces et les territoires. Tous les investissements combinés, incluant ceux pour l'apprentissage et la garde des jeunes enfants autochtones, totalisent jusqu'à 30 milliards de dollars sur cinq ans pour soutenir l'apprentissage et la garde des jeunes enfants. Dans le cadre de l'accord avec la Colombie-Britannique, le gouvernement du Canada investit 3,2 milliards de dollars sur cinq ans pour contribuer à l'amélioration des services agréés d'apprentissage et de garde des jeunes enfants pour les enfants de 0 à 5 ans dans la province.

investit 3,2 milliards de dollars sur cinq ans pour contribuer à l'amélioration des services agréés d'apprentissage et de garde des jeunes enfants pour les enfants de 0 à 5 ans dans la province. Depuis le lancement du programme ChildCareBC en 2018, la Colombie-Britannique a financé la création de 30 500 nouvelles places en services de garde agréés, en utilisant des fonds fédéraux et provinciaux. Aux termes de l'accord entre le Canada et la Colombie-Britannique, celle-ci s'est engagée à créer 30 000 places supplémentaires d'ici mars 2026, et un total de 40 000 places d'ici mars 2028.

et la Colombie-Britannique, celle-ci s'est engagée à créer 30 000 places supplémentaires d'ici mars 2026, et un total de 40 000 places d'ici mars 2028. Toutes les provinces et tous les territoires du Canada ont déjà constaté des réductions des frais de garde. D'ici la fin de 2022, les frais moyens pour les places réglementées offrant des services d'apprentissage et de garde des jeunes enfants seront réduits de moitié à l'échelle du pays. L'objectif est que toutes les familles du Canada puissent avoir accès à des services d'apprentissage et de garde des jeunes enfants réglementés à un coût moyen de 10 $ par jour d'ici mars 2026.

ont déjà constaté des réductions des frais de garde. D'ici la fin de 2022, les frais moyens pour les places réglementées offrant des services d'apprentissage et de garde des jeunes enfants seront réduits de moitié à l'échelle du pays. L'objectif est que toutes les familles du puissent avoir accès à des services d'apprentissage et de garde des jeunes enfants réglementés à un coût moyen de 10 $ par jour d'ici mars 2026. Le 17 novembre 2022, le Nunavut a annoncé que, en décembre 2022, il deviendra la première administration à réduire les frais de garde réglementés à 10 $ par jour dans le cadre d'un système pancanadien. Le Québec et le Yukon avaient déjà établi les frais à 10 $ par jour ou moins dans le cadre de leurs systèmes existants d'apprentissage et de garde des jeunes enfants, avant la mise en œuvre des accords sur le système pancanadien.

Liens connexes

Accord Canada-Colombie-Britannique sur l'apprentissage et la garde des jeunes enfants à l'échelle du Canada - 2021 à 2026

Vers des services de garde à 10 $ par jour

