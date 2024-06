Dévoilement du rapport financier 2023 de la Ville de Montréal

MONTRÉAL, le 14 juin 2024 /CNW/ - La Ville de Montréal a déposé son rapport financier annuel consolidé audité et la reddition de comptes financière pour l'exercice financier qui s'est conclu le 31 décembre 2023. L'exercice financier de 2023 de la Ville se solde par un excédent global non consolidé de 187,6 M$ des activités de fonctionnement à des fins fiscales, soit 2,8 % de ses revenus globaux. L'excédent global est composé d'un montant de 145,1 M$ au niveau des compétences de nature locale, soit 60,4 M$ pour les arrondissements et 84,7 M$ pour les services centraux. Pour sa part, le conseil d'agglomération affiche un excédent de 42,5 M$.

« En 2023, malgré un contexte économique difficile marqué par l'inflation, le ralentissement économique et la baisse des transactions immobilières, Montréal a su garder le cap sur tous les fronts. Notre administration a fait preuve d'une gestion responsable et rigoureuse de ses finances, évitant un déficit grâce à des décisions stratégiques efficaces. Les mesures de resserrement mises en place à la fin de l'année dernière ont été cruciales pour préserver nos finances et conclure l'année avec un modeste excédent. La partie qui revient à la Ville sera réallouée aux opérations courantes, notamment à la réserve neige. Nous assurerons ainsi la continuité des services municipaux nécessaires. Malgré les défis non négligeables, je suis fier que nous ayons su maintenir les efforts pour répondre aux besoins et aux aspirations de la population montréalaise, tout en respectant sa capacité de payer, cette année encore. Bâtir une métropole résiliente et inclusive est une grande responsabilité qui nous incombe et cela passe par une saine gestion des fonds publics », a déclaré Luc Rabouin, président du comité exécutif et responsable des finances, du développement économique et de l'enseignement supérieur.

« Nous avons poursuivi la mise en œuvre de notre plan stratégique Montréal 2030 pour bâtir une métropole plus verte, plus juste et plus inclusive. Afin d'optimiser la gestion des ressources et de réaliser des économies récurrentes, nous avons aussi continué la revue de nos activités et programmes. Je tiens à remercier tout le personnel de la Ville de Montréal, toutes ces personnes qui travaillent au quotidien pour faire de notre métropole une ville plus sécuritaire, plus abordable et plus prospère », a souligné Serge Lamontagne qui était, en 2023 et jusqu'à tout récemment, directeur général de la Ville de Montréal.

Sommaire des activités de fonctionnement

Les principaux éléments et écarts ayant permis de générer l'excédent global de 187,6 M$ sont :

Des revenus supplémentaires de 59,0 M$;

Une augmentation des charges de fonctionnement limitée à 63,8 M$ grâce, entre autres, au plan de resserrement des dépenses;

Une baisse des charges de financement de 48,3 M$;

Une variation des affectations de 144,0 M$ afin de financer des investissements en immobilisation et la hausse de certaines dépenses essentielles comme le déneigement, le carburant, l'entretien des véhicules ainsi que plusieurs services directs à la population fournie par les arrondissements.

Activités d'investissement en immobilisations

Les dépenses d'immobilisations comprennent l'ensemble des investissements que la Ville réalise pour entretenir, mettre aux normes ou moderniser ses biens matériels, tels que les infrastructures, les bâtiments et les installations de sports ou de culture. En 2023, les sommes investies sur l'ensemble du territoire montréalais ont totalisé 2 G$, soit une hausse de 78,8 M$ (+ 4,2 %) par rapport à 2022. Les services centraux de la Ville ont participé à hauteur de 1,8 G$, alors que les arrondissements ont participé pour un montant de 167,3 M$.

Les principaux investissements ont été réalisés dans les éléments d'actifs liés à l'environnement et aux infrastructures souterraines pour 709,6 M$ (+ 6,5 %), aux infrastructures routières pour 451,9 M$ (- 17,8 M$), aux bâtiments pour 329,6 M$ (+ 5,9 %), ainsi qu'aux parcs, espaces verts et terrains de jeux pour 193,4 M$ (+ 9,7 M$). Les investissements réalisés en 2022 et en 2023 sont similaires à ceux qui prévalaient avant la pandémie.

Dette et financement

La Ville a continué de gérer de façon très serrée la dette municipale. Ainsi, au 31 décembre 2023, la dette nette atteignait 6,7 G$. Le paiement au comptant et les subventions gouvernementales ont eu un effet positif sur le financement des immobilisations, ayant permis à la Ville d'éviter des emprunts supplémentaires pour un montant de 1,1 G$ en 2023. La qualité des cotes de crédits de la Ville auprès des agences de notation, qui est AA pour Standard & Poor's et Aa2 pour Moody's, témoigne également de la bonne gestion de la dette municipale.

Les documents liés au Bilan financier 2023 sont accessibles sur le site web de la Ville de Montréal, à l'adresse suivante : www.ville.montreal.qc.ca/finances.

