Dévoilement du nom des dix entreprises gagnantes du Défi propulsion DEC

Le gouvernement du Canada accorde des subventions totalisant 500 000 $ à une relève ingénieuse

MONTRÉAL, le 30 août 2019 /CNW Telbec/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Le Défi propulsion DEC vise notamment à renforcer les atouts des régions en misant sur l'audace et l'ingéniosité. Pour le gouvernement du Canada, le talent, particulièrement le talent entrepreneurial, est la ressource la plus importante. En appuyant de jeunes entreprises, le gouvernement reconnaît l'importance de l'innovation pour propulser l'économie canadienne et créer des emplois de qualité pour la classe moyenne.

L'honorable David Lametti, député de LaSalle-Émard-Verdun, ministre de la Justice et procureur général du Canada, a annoncé aujourd'hui le nom des dix jeunes entreprises innovantes proclamées grandes gagnantes du premier Défi propulsion qui se sont mérité une subvention de 50 000 $ chacune.

Il s'agit de : CANN Forecast Logiciel inc., Cigogne Technologies inc., Femtum inc., Laboratoire Innodal, Puzzle Medical Devices inc., Pyrocycle, SB Technologies inc., Solutions Keenoa inc. (communément appelée Keenoa), Technologie Hoola One inc. et Wastack (943129 Canada inc.). Ces entrepreneurs ingénieux pourront concrétiser leur projet d'affaires, car les dix entreprises bénéficieront de subventions totalisant un demi-million de dollars accordées par Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC).

Le Défi propulsion DEC est un projet pilote visant à soutenir l'entrepreneuriat innovant chez les jeunes. Lancé en janvier 2019, ce concours offrait la possibilité à un maximum de dix entreprises en démarrage dans les secteurs de pointe d'obtenir une subvention de 50 000 $. Quelque 72 entreprises de diverses régions du Québec ont participé au concours. De ce nombre, 20 projets finalistes ont été présentés à un jury d'experts, les 27 et 28 mai derniers.

Le Défi propulsion DEC fait écho à l'engagement pris par le gouvernement du Canada dans la Stratégie fédérale d'innovation et de croissance pour les régions du Québec de favoriser le développement de nouvelles entreprises en investissant dans l'innovation et les talents. Il contribuera à accroître le nombre de jeunes qui constitueront le fer de lance de l'innovation au Québec dans les années à venir. Soutenir les jeunes entreprises innovantes fait aussi partie des priorités de DEC.

Citations

« Grâce à l'appui du gouvernement du Canada, ces jeunes talents pourront concrétiser leur rêve entrepreneurial. J'ai bien hâte de voir les résultats sur le terrain des projets menés par les lauréats du Défi propulsion DEC. Une nouvelle génération d'entrepreneurs innovateurs est en train de nous bâtir un avenir très prometteur. »

L'honorable David Lametti, député de LaSalle-Émard-Verdun, ministre de la Justice et procureur général du Canada

« Les jeunes entreprises innovantes sont au cœur de la vigueur de l'économie canadienne. L'aide financière accordée à ces entreprises constitue un appui concret à la relève entrepreneuriale dans les secteurs de pointe, conformément à la Stratégie fédérale d'innovation et de croissance pour les régions du Québec. Félicitations aux gagnants et à tous ceux et celles qui souhaitent se lancer en affaires en sortant des sentiers battus. »

L'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de DEC

Faits en bref

L'annonce d'aujourd'hui est faite au nom de l'honorable Navdeep Bains , ministre responsable du portefeuille de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, qui regroupe 17 ministères et organismes fédéraux, dont DEC et les cinq autres agences de développement régional.

, ministre responsable du portefeuille de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, qui regroupe 17 ministères et organismes fédéraux, dont DEC et les cinq autres agences de développement régional. Lancé en janvier 2019, le Défi propulsion DEC est un projet pilote visant à encourager l'entrepreneuriat innovant auprès des jeunes membres de la communauté du génie.

Il découle de la Stratégie fédérale d'innovation et de croissance pour les régions du Québec. Pilotée par DEC, avec la participation d'autres ministères fédéraux, la Stratégie cible quatre priorités et quatorze pistes d'intervention pour favoriser l'adoption et le développement de pratiques innovatrices et assurer la croissance pour tous et pour toutes les régions du Québec.

Les fonds ont été consentis en vertu du programme Croissance économique régionale par l'innovation (CERI) de DEC. Pour en savoir davantage sur DEC et ses priorités, consultez le Plan stratégique 2021 ministériel ou visitez le www.dec-ced.gc.ca.

Produit connexe

Pour plus de précisions sur les entreprises lauréates et leurs projets d'affaires, veuillez consulter le document d'information connexe.

Document d'information

Promoteur Subvention - Entreprise et description du projet CANN Forecast Logiciel inc. Subvention de 50 000 $ CANN Forecast applique l'intelligence artificielle (IA) pour aider à protéger la ressource la plus précieuse sur Terre : l'eau. L'équipe dynamique et multidisciplinaire développe des outils novateurs pour aider les clients à faire une gestion proactive de l'eau, ce qui permet de réduire le gaspillage et de protéger la santé publique lors d'activités récréatives. Description du projet : l'entreprise a conçu un logiciel basé sur l'IA pour la gestion municipale de l'eau (une solution pour cibler les conduites d'eau à risque de bris et une solution pour prédire la qualité de l'eau en temps réel). Siège social : Montréal



Cigogne Technologies inc. Subvention de 50 000 $ Cigogne Technologies propose des solutions innovantes de transport biomédical afin d'assurer l'intégrité des produits livrés et d'améliorer leur accessibilité dans les régions éloignées. Description du projet : l'entreprise a développé un compartiment réfrigéré intelligent qui maintient les vaccins et les médicaments entre 2 °C et 8 °C pendant le transport. Léger, précis et unique, le compartiment s'adapte à tous les modes de livraison, y compris le transport par drone. Siège social : Sherbrooke



Femtum inc. Subvention de 50 000 $ Femtum est une entreprise qui commercialise la prochaine génération de lasers à fibre optique pour des applications de pointe en usinage et en photonique. Grâce à ses technologies uniques et brevetées, la région spectrale de l'infrarouge moyen n'a jamais été aussi accessible. Description du projet : l'entreprise propose un laser à fibre optique pour l'usinage de précision de matériaux non métalliques, tels que les matériaux organiques et plastiques. Siège social : Québec



Laboratoire Innodal Subvention de 50 000 $ Innodal est une entreprise innovante qui développe des agents antimicrobiens naturels qui remplacent les agents de conservation chimiques traditionnels. Ces agents naturels inhibent et protègent les aliments contre les pathogènes microbiologiques. Innodal aide à maintenir la confiance entre le consommateur et les entreprises en transformation des aliments en évitant les rappels microbiologiques coûteux. Description du projet : l'entreprise produit des agents antimicrobiens naturels à partir de probiotiques. Ces antimicrobiens éliminent efficacement les contaminants comme E. Coli, Listeria, Salmonella et les moisissures. Il s'agit d'une alternative efficace et naturelle aux agents chimiques traditionnels. Siège social : Québec



Puzzle Medical Devices inc. Subvention de 50 000 $ En combinant les avancées en chirurgie cardiaque et en cardiologie interventionniste, Puzzle Medical Devices rend le support hémodynamique plus sécuritaire, plus accessible et réduit le fardeau économique mondial de l'insuffisance cardiaque. Puzzle Medical Devices a complété sa première implantation in vivo avec un énorme succès. Description du projet : Puzzle Medical Devices développe le premier support hémodynamique long terme implanté à l'aide d'une technologie transcathéter innovante pour les patients en insuffisance cardiaque avancée. Siège social : Montréal



Pyrocycle Subvention de 50 000 $ Pyrocycle propose une technologie nouvelle et rentable pour le recyclage des déchets électroniques, qui prévient la pollution environnementale et soutient une économie circulaire. Description du projet : il s'agit d'un nouveau procédé thermochimique, non polluant, économique et peu coûteux pour le recyclage des déchets électroniques par la valorisation des plastiques contaminés et l'extraction des métaux de base et précieux. Siège social : Montréal



SB Technologies inc. Subvention de 50 000 $ SB Technologies développe et commercialise des magnétomètres quantiques à base de diamants pour des applications commerciales et de recherche. Leur but est de révolutionner la détection des anomalies magnétiques en révélant les défauts des structures environnementales cachées et en permettant de nouvelles capacités pour les missions de surveillance et de sauvetage. Description du projet : SB Technologies propose un nouveau type de magnétomètre pour l'inspection de l'intégrité des structures cachées (ex. conduits souterrains, très grands bassins de rétention industriels, etc.). Siège social : Sherbrooke



Les Solutions Keenoa inc. Subvention de 50 000 $ Keenoa permet aux diététistes d'utiliser des technologies de pointe pour accéder aux données de consommation de leurs clients. Grâce à ces outils, les diététistes sont en mesure d'accroître leur portée et de maximiser leur impact sur la santé de la population. Description du projet : Keenoa est un journal alimentaire intelligent qui connecte les diététistes à leurs patients en temps réel. Grâce à la reconnaissance photographique des aliments, les patients peuvent suivre avec simplicité leurs habitudes alimentaires, qui sont instantanément disponibles dans l'application Web de leur diététiste. Siège social : Montréal



Technologie Hoola One inc. Subvention de 50 000 $ On retrouve maintenant du plastique partout dans notre environnement dont les berges du monde entier. Technologie Hoola One s'est donné comme défi de concevoir une machine permettant de filtrer efficacement les particules de plastique sur les plages pour que la faune et la flore ne souffrent plus de la pollution plastique. Description du projet : la technologie développée par l'entreprise aide à restaurer les écosystèmes d'une plage en recueillant et séparant les petites particules de plastique en utilisant la densité des divers composants. Siège social : Sherbrooke



Wastack (9943129 Canada inc.) Subvention de 50 000 $ Wastack automatise les opérations d'enfouissement pour de meilleures performances tout en réduisant leur impact environnemental. L'entreprise commence par automatiser la façon dont la présence des oiseaux est atténuée sur les sites grâce à des outils de dissuasion compatibles avec l'IA qui font concurrence aux fauconniers et aux oiseaux de proie. Description du projet : Wastack mise sur un système automatisé de gestion du contrôle des oiseaux dans les sites d'enfouissement. Le système utilise l'IA pour reconnaître les différents types d'oiseaux et déclenche la combinaison appropriée de lasers, haut-parleurs et pistolets à propane pour tenir les oiseaux à distance. Siège social : Montréal





Restez branchés

Suivez DEC sur Twitter, LinkedIn, YouTube

Suivez le Défi propulsion DEC sur Facebook

SOURCE Développement économique Canada pour les régions du Québec

Renseignements: Relations avec les médias, Développement économique Canada pour les régions du Québec, 514 283-7443, dec.media.ced@canada.ca