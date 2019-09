Dévoilement des participants au Programme de résidences Sobey 2019

Partenariats internationaux en Allemagne, aux États-Unis et en Grande-Bretagne pour soutenir les échanges et l'excellence en arts

Pour la deuxième année, le Programme de résidences Sobey poursuit son partenariat avec la Delfina Foundation, de Londres en Grande-Bretagne, l'International Studio & Curatorial Program de Brooklyn aux États-Unis, et le Künstlerhaus Bethanien de Berlin en Allemagne.

Les artistes canadiens Marie-Michelle Deschamps , Logan MacDonald et Erdem Taşdelen sont sélectionnés pour le Programme de résidences Sobey 2019.

OTTAWA, le 18 sept. 2019 /CNW/ - La Fondation Sobey pour les arts et le Musée des beaux-arts du Canada ont dévoilé aujourd'hui les trois artistes canadiens qui participeront au Programme de résidences Sobey. Erdem Taşdelen passera trois mois à la Delfina Foundation ; Marie-Michelle Deschamps sera en résidence pour trois mois à l'International Studio & Curatorial Program (ISCP) ; et Logan MacDonald participera à une résidence de six mois au Künstlerhaus Bethanien. Les trois artistes invités à participer cette année ont été sélectionnés à partir de la liste préliminaire des artistes, et ce, par le jury du Prix Sobey pour les arts.

Le Programme de résidences contribue à faire progresser les artistes vers la prochaine étape de leur carrière. Il leur assurera pour ce faire du temps, des espaces et des installations qui favoriseront la création de nouvelles œuvres et la poursuite de recherches en vue de projets à venir. Le programme les initiera également à des communautés internationales d'artistes leur permettant ainsi d'entamer un dialogue avec d'autres artistes, conservateurs et institutions qui se trouvent hors de leur réseau existant.

La Fondation Sobey pour les arts et le Musée des beaux-arts du Canada ont créé en 2018 le Programme annuel de résidences afin de fournir une aide supplémentaire à de jeunes artistes et à rehausser le profil de l'art et des artistes contemporains canadiens à travers le monde. La valeur annuelle totale du programme est d'environ 75 000 $, ce qui comprend les frais de voyage, les frais de subsistance et le matériel.

En plus du programme international de résidences, une exposition des œuvres des cinq finalistes du Prix Sobey pour les arts 2019 sera présentée au Musée des beaux-arts de l'Alberta (AGA) du 5 octobre 2019 au 5 janvier 2020. Le gagnant ou la gagnante de 100 000 $ du grand Prix Sobey pour les arts 2019 sera dévoilé lors d'un gala au Musée des beaux-arts de l'Alberta le 15 novembre 2019. L'un des autres finalistes sera choisi pour assister au Programme international de résidences de Fogo Island Arts. L'annonce en sera faite à la fin du mois de novembre.

« La Fondation Sobey pour les arts est incroyablement fière d'apporter son soutien à ces résidences annuelles destinées aux artistes. La visibilité et les échanges internationaux sont essentiels pour offrir la possibilité aux artistes contemporains au Canada de faire connaître leur travail à l'étranger et d'établir des liens significatifs. Le programme a été créé pour favoriser les échanges culturels et artistiques et nourrir l'expérimentation et les idées nouvelles en plus de stimuler la recherche dans le développement de nouvelles œuvres canadiennes. »

Rob Sobey, président de la Fondation Sobey pour les arts.

« Le Programme de résidences Sobey fournit un support inestimable aux artistes canadiens contemporains. En mettant ces artistes en contact avec de prestigieuses institutions internationales, le programme permet d'instaurer des possibilités de découvertes de pratiques artistiques et muséologiques différentes. »

Sasha Suda, directrice générale du Musée des beaux-arts du Canada.

« La meilleure façon d'attirer l'attention sur les artistes canadiens est peut-être de leur offrir une plus grande visibilité hors du Canada en accroissant leur présence internationale. Pour y arriver, il importe de créer des programmes de résidences internationales solides. Je suis très enthousiaste et curieuse à l'idée de voir vers quelles opportunités conduira le Programme de résidences Sobey. »

Josée Drouin-Brisebois, Conservatrice principale, Art contemporain, et Présidente du jury au Musée des beaux-arts du Canada.

« La collaboration avec trois des programmes de résidences les plus respectés et compétitifs au monde est un engagement impressionnant à l'égard du travail des artistes canadiens émergents. Une fois que les artistes ont complété leur apprentissage formel, il peut leur être difficile de trouver des occasions d'entretenir des échanges en profondeur sur leur travail avec les mêmes gens pendant une longue période. Les résidences leur offrent ces possibilités intéressantes. »

Erdem Taşdelen, l'un des récipiendaires du Programme de résidences Sobey 2019.

Davantage d'information et des mises à jour sur les artistes, les jurés, l'exposition du Prix Sobey pour les arts et le Programme de résidences Sobey se trouvent ici beaux-arts.ca/sobeys, et en suivant @PrixSobeyAward.

Les participants au Programme de résidences Sobey 2019 sont :

Né à Ankara en 1985, Erdem Taşdelen a été choisi pour participer au programme de résidences de la Delfina Foundation à Londres en Grande-Bretagne, d'octobre à décembre 2020. Taşdelen est un artiste turco-canadien qui vit à Toronto. Sa pratique est ancrée dans le conceptualisme et fait appel à diverses techniques, dont l'installation, la vidéo, la sculpture, l'audio et les livres d'artiste. Dans le cadre de ses différents projets, il remet en question l'idée d'expression personnelle dans un contexte de comportements façonnés par l'environnement culturel. Il s'inspire souvent de récits historiques uniques pour aborder les complexités des problématiques sociopolitiques actuelles. Taşdelen a obtenu en 2010 une maîtrise en beaux-arts de l'Emily Carr University of Art + Design.

Marie-Michelle Deschamps, née à Montréal en 1980, participera au programme de résidences de trois mois à l'ISCP à Brooklyn, aux États-Unis d'octobre à décembre 2020. Combinant sculptures, écritures, dessins, oeuvres sonores et installations, le travail de Deschamps explore les problématiques du processus de signification et dissèque, déconstruit et réinvente le langage pour mieux interroger la relation entre les mots et les choses, et ce, en donnant à voir entre les lignes du texte le langage comme expérience, comme espace habitable, et comme réservoir de formes esthétiques. Récemment, les œuvres de Deschamp ont été exposées à Oakville Galleries (Oakville, CA); à la Parisian Laundry (Montréal, CA); à Diagonale (Montreal, CA) ; à l'Ausstellungsraum Klingental (Bâle, CH) ; à Chapter (Cardiff, R.-U.) ; à la Fonderie Darling (Montréal, CA) ; au MUDAM (Luxembourg, LU) ; au CCA (Glasgow, GB) ; à Occidental Temporary (Paris, FR) ; au CNAC Le Magasin (Grenoble, FR) ; à YYZ Artist's Outlet (Toronto, CA) et à l'Edinburgh Art Festival (GB). Elle a été artiste en résidence au Studio Voltaire à Londres en Grande-Bretagne et à Triangle France à Marseille en France. Elle détient une maîtrise en beaux-arts de la Glasgow School of Art en Grande-Bretagne. Marie-Michelle Deschamps exposera en solo à la galerie Franz Kaka à Toronto en novembre 2019.

Logan MacDonald, né à Summerside en 1979, participera au programme de résidences de six mois au Künstlerhaus Bethanien de janvier à juin 2020. Logan MacDonald est un artiste queer en arts visuels et commissaire de Ktaqmkuk/Terre-Neuve, au Canada. Il se définit comme d'origine européenne/Mi'kmaq. Sa pratique artistique porte sur la recherche et la création d'installations, souvent en lien avec les notions d'appartenance, particulièrement chez les autochtones, les queers et les handicaps. MacDonald est titulaire d'une maîtrise en beaux-arts de la York University (2010) et d'un baccalauréat en beaux-arts de l'Université Concordia (2006). Ses œuvres ont été exposées à grande échelle dans des musées et galeries à travers l'Amérique du nord dont aceart inc.; Grenfell Art Gallery; 2 Spirit Ball Asinabka Festival; The Rooms; LACE; et John Connell Presents. Il créé un corpus critique d'œuvres portant sur le Canada, le paysage de la résistance autochtones, et son propre accès à l'expérience autochtone. MacDonald est vice-président du Collectif des commissaires autochtones et professeur en beaux-arts à l'Université de Waterloo.

À propos du Programme de résidences Sobey

La Fondation Sobey pour les arts et le Musée des beaux-arts du Canada ont lancé le Programme de résidences Sobey en 2018. Le Programme de résidences contribue à faire progresser les artistes vers la prochaine étape de leur carrière. Il leur assurera pour ce faire du temps, des espaces et des installations qui favoriseront la création de nouvelles œuvres et la poursuite de recherches sur de futurs projets. Le programme les initiera également à des communautés internationales d'artistes leur permettant ainsi d'entamer un dialogue avec d'autres cultures, endroits et façons de penser et d'œuvrer. L'un des artistes finaliste sera choisi par la Fogo Island Arts (FIA) pour assister à une résidence annuelle à Fogo, à Terre-Neuve. Trois des autres artistes de la liste préliminaire de vingt artistes seront sélectionnés par le jury pour participer au Programme de résidences Sobey. Les organismes reconnus internationalement qui recevront les récipiendaires du Programme de résidences sont la Delfina Foundation, de Londres en Grande-Bretagne, l'International Studio & Curatorial Program (ISCP) de Brooklyn aux États-Unis et le Künstlerhaus Bethanien de Berlin en Allemagne.

