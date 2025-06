OTTAWA, ON, le 1er juin 2025 /CNW/ - Cabinet du Premier ministre

« Depuis des générations, les membres des Forces armées canadiennes répondent à l'appel pour servir leur pays et défendre notre souveraineté avec une détermination inébranlable. En cette Journée des Forces armées canadiennes, nous rendons hommage aux sacrifices qu'ils ont consentis et aux services qu'ils ont rendus à notre grande nation.

« Dans un monde de plus en plus dangereux et divisé, notre nouveau gouvernement va rebâtir et réarmer les Forces armées canadiennes et réinvestir dans celles-ci. Nous allons rapidement acquérir de nouveaux équipements et de nouvelles technologies, renforcer la sécurité dans l'Arctique, accroître notre capacité industrielle de défense, établir de nouveaux partenariats et apporter aux membres de nos Forces armées le soutien nécessaire pour qu'ils puissent y faire carrière tout au long de leur vie.

« Nous allons effectuer nos investissements de manière stratégique et efficace, pour que le Canada soit en mesure de dépasser l'objectif de dépenses en matière de défense établi par l'OTAN d'ici 2030.

« Plus que jamais, nous devons défendre notre souveraineté et investir dans les Forces armées canadiennes. Nous sommes redevables à ceux qui servent notre pays et nous affirmons notre responsabilité de les servir en retour. »

