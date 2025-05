Présenté conjointement avec l'exposition solo de Nadia Myre, au Musée.

OTTAWA, ON, le 28 mai 2025 /CNW/ - Du 30 mai au 1er septembre 2025, le Musée des beaux-arts du Canada (MBAC) présente Skawennati. Bienvenue dans la maison des rêves , une exposition solo qui raconte la trajectoire artistique dynamique de l'artiste Kanien'kehá:ka (mohawk) Skawennati sur 25 ans, alors qu'elle imagine les peuples autochtones de l'avenir à travers des avatars, des créations textiles, des estampes, des sculptures, des productions temporelles ainsi que de machinimas et machinimagraphes -des films et images fixes réalisés dans des environnements virtuels.

« Skawennati explore sans crainte les thèmes du futurisme autochtone. Elle a imaginé des avatars, des poupées, des déesses, des personnages historiques et des gens ordinaires qui se croisent et interagissent de manière ludique à travers le temps et l'espace dans une maison des rêves qu'elle a créée de toute pièce », a expliqué Jean-François Bélisle, directeur général du Musée des beaux-arts du Canada. « Nous sommes fiers de faire connaître son œuvre au public. Les œuvres de la maison des rêves de Skawennati créent un lieu où l'humanité peut découvrir un monde qui a changé en mieux, où l'avenir devient réel et où les rêves peuvent se manifester ici et maintenant. »

« Skawennati exhume des histoires souvent refoulées et les fusionne à des conceptions spéculatives de l'avenir en créant des univers de découverte et d'émerveillement. Dans ces univers, elle explore les notions de temps, de lieu, de mémoire, de rêves et d'aspirations, en particulier de son point de vue d'artiste, d'activiste, de mère et de défenseure de l'apprentissage et de l'être autochtones kanien'kehá », ont écrit dans l'introduction du catalogue de l'exposition Steven Loft, vice-président, et Michelle LaVallee, directrice, Voies autochtones et initiatives curatoriales, du département Voies autochtones et décolonisation au Musée des beaux-arts du Canada. « Pour elle, le paysage des médias numériques devient exactement cela : un paysage, plein de vie et d'esprit, qui inclut les êtres, la pensée, la prophétie et l'interconnexion sous-jacente de toutes les choses. »

Organisée par le Musée des beaux-arts du Canada et commissariée par Wahsontiio Cross, conservatrice associée, Voies autochtones et décolonisation au MBAC, Skawennati. Bienvenue dans la maison des rêves se déploie en une centaine d'œuvres d'art de l'artiste établie à Montréal Passionnée de science-fiction et de Star Trek depuis toujours, l'artiste a remarqué qu'on voyait très peu d'Autochtones dans les histoires futuristes. Elle a entrepris de changer cette situation avec son art.

S'ouvrant avec Imagining Indians in the 25th Century (2000), œuvre innovante réalisée sur le Web, l'exposition évolue au gré de son exploration de la technologie jusqu'à ses œuvres les plus récentes, comme lavidéo à trois canaux et la collection de mode They Sustain Us (2024).

La majorité des œuvres exposées dans Bienvenue dans la maison des rêves proviennent de la collection personnelle de l'artiste. Les autres sont tirées de la collection du Musée des beaux-arts du Canada (9), de la Banque d'art du Conseil des arts du Canada, du Conseil des arts du Canada et du Musée Pointe-à-Callière, cité d'archéologie et d'histoire de Montréal.

Catalogue

Un catalogue richement illustré accompagne l'exposition Skawennati. Bienvenue dans la maison des rêves. Publié sous la direction de Wahsontiio Cross, cet ouvrage de 136 pages à couverture souple comprend des textes de Mojeanne Sarah Behzadi, de Richard William Hill et de Cheryl Sim. En vente à la Boutique et en ligne.

Programmes publics

Un espace partagé, Kahwá:tsire - Convergence de toutes les braises, relie les expositions Skawennati. Bienvenue dans la maison des rêves et Nadia Myre. Vagues du désir, qui sont présentées en même temps. Ce lieu de rassemblement permet de se retrouver, d'apprendre et de réfléchir aux deux expositions. Dans Kahwá:tsire, les visiteuses et visiteurs sont invités à soumettre leurs réflexions sur les expositions dans un feu communautaire et à créer leurs propres motifs de papier peint ainsi que des poupées de papier inspirés des œuvres de Skawennati et de Nadia Myre. D'autres activités d'apprentissage sont prévues, notamment des ateliers de perlage avec l'artiste ojibwée Amanda Fox, un atelier de fabrication de canots d'écorce de bouleau miniatures avec l'artisan algonquin Pinock Smith, des visites spéciales Rencontre avec l'artiste et des visites guidées avec des interprètes. Consultez beaux-arts.ca pour en savoir plus.

À propos du Musée des beaux-arts du Canada

Fondé en 1880, le Musée des beaux-arts du Canada compte parmi les institutions artistiques les plus respectées au monde. En tant que musée national, notre raison d'être est de servir toutes les Canadiennes et tous les Canadiens, où qu'ils vivent. Pour ce faire, nous partageons largement notre collection, nos expositions et notre programmation publique. Nous créons des expériences dynamiques qui permettent de nouvelles façons de nous voir et de voir les autres à travers les arts visuels, tout en mettant l'accent sur les façons autochtones de savoir et d'être. Notre mandat consiste à développer, préserver et présenter une collection pour l'apprentissage et le plaisir de toutes et tous - aujourd'hui et pour les générations à venir. Nous abritons plus de 90 000 œuvres, dont l'une des plus belles collections d'art autochtone et canadien, des œuvres majeures du 14ᵉ au 21ᵉ siècle, ainsi que de vastes fonds de bibliothèque et d'archives.

Ankosé - Everything is connected - Tout est relié

