SASKATOON, SK, le 2 juin 2025 /CNW/ - « Aujourd'hui, les premiers ministres du Canada, des provinces et des territoires se sont réunis à Saskatoon, en Saskatchewan, pour bâtir une économie canadienne plus forte, plus compétitive et plus résiliente. C'est la première fois en plus de 40 ans qu'une réunion des premiers ministres a lieu en Saskatchewan.

« Les premiers ministres ont exprimé leur profonde préoccupation concernant les feux de forêt à travers le Canada, incluant au Manitoba, en Saskatchewan et en Alberta, et se sont engagés à continuer à fournir une assistance et un soutien aux provinces, aux territoires et aux communautés autochtones touchées.

« Les premiers ministres ont discuté du plan du gouvernement fédéral visant à supprimer les obstacles au commerce et à faire avancer les grands projets d'intérêt national, y compris le dépôt d'un projet de loi fédéral sur l'unité de l'économie canadienne, pour que le Canada soit plus fort chez lui et à l'étranger.

« Les premiers ministres ont convenu de travailler ensemble pour accélérer les grands projets en vue de bâtir un Canada fort, résilient et uni. Tout d'abord, les premiers ministres ont discuté de projets d'intérêt national répondant aux critères suivants, susceptibles d'être sujets à des consultations avec les peuples autochtones dont les droits pourraient être touchés :

Renforcer l'autonomie, la résilience et la sécurité du Canada .

. Présenter des avantages indéniables pour le Canada et soutenir la croissance économique.

et soutenir la croissance économique. Avoir une forte probabilité d'exécution.

Être prioritaire pour les dirigeants autochtones.

Avoir un potentiel de croissance propre, tel que l'utilisation des technologies propres et de pratiques durables.

« Les premiers ministres ont également convenu de poursuivre les discussions sur les projets d'intérêt national avec les gouvernements provinciaux et territoriaux.

« Il s'agit d'une première étape dans la mise en œuvre d'un vaste ensemble de réformes visant à remanier le processus d'évaluation. Un processus d'évaluation des projets considérablement amélioré et rationalisé est nécessaire pour que le Canada puisse développer son économie et devenir le pays le plus fort du G7 et une superpuissance mondiale dans le domaine de l'énergie.

« Les premiers ministres se sont engagés à s'attaquer immédiatement à l'efficacité et aux délais d'approbation des projets et de délivrance des permis pour tous les projets. Les premiers ministres des provinces et des territoires ont salué l'engagement du premier ministre du Canada de veiller à ce que toutes les décisions en matière d'évaluation fédérale soient rendues dans un délai de deux ans, en commençant par les projets d'intérêt national. Les premiers ministres ont également convenu de mettre en œuvre d'une manière efficace et effective le principe "un projet, une évaluation" dans le but de réaliser une seule évaluation pour tous les projets, en respect des compétences fédérales, provinciales et territoriales, renforçant ainsi les activités de coordination sur la délivrance des permis et éliminant les chevauchements. Cela contribuera à stimuler la croissance économique et à garantir que les projets sont réalisés dans un délai raisonnable. Les premiers ministres se sont engagés à respecter l'obligation de la Couronne de consulter les peuples autochtones et ont discuté des moyens de renforcer la propriété et les partenariats autochtones, afin d'offrir aux communautés autochtones des opportunités économiques générationnelles.

« Les infrastructures structurantes et les corridors, tels que les autoroutes, les chemins de fer, les ports, les aéroports, les pipelines, les projets nucléaires, les projets d'énergie propre et conventionnelle et les systèmes de transport d'électricité, sont essentiels pour stimuler la croissance de la productivité, la sécurité énergétique et la compétitivité économique du Canada. Les premiers ministres ont convenu que le Canada doit travailler de toute urgence à acheminer les ressources naturelles et les produits canadiens vers le marché intérieur et les marchés internationaux, comme les minéraux critiques et le pétrole canadien décarboné par oléoduc, avec l'aide du secteur privé, qui donnent l'accès à des marchés mondiaux diversifiés, y compris l'Asie et l'Europe. Les premiers ministres ont également convenu de mettre en place des réseaux électriques plus propre et plus abordable afin de réduire les émissions et d'accroître la fiabilité en vue d'atteindre la carboneutralité d'ici 2050. Afin de générer des avantages économiques et sociaux, ce travail doit être réalisé en réunissant les conditions adéquates, y compris l'équité et la participation des Autochtones, et en s'en remettant aux évaluations environnementales provinciales et territoriales, le cas échéant.

« Les premiers ministres ont également discuté des investissements nécessaires dans les infrastructures à double usage dans les communautés du Nord et de l'Arctique, afin de répondre aux objectifs du Canada en matière de souveraineté et de sécurité dans l'Arctique, de répondre aux besoins des communautés locales, de promouvoir l'indépendance énergétique à l'échelle canadienne et de tirer parti du potentiel économique du Nord. L'équité et la participation des Autochtones seront essentielles à la réussite de ces projets. Les premiers ministres ont pris acte de l'engagement du gouvernement fédéral d'agir rapidement pour améliorer les capacités de défense du Canada et atteindre les objectifs internationaux en matière de dépenses à cet égard.

« Grâce aux efforts récents des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux et aux mesures prises par le Comité du commerce intérieur et le Forum des ministres du marché du travail, des progrès significatifs ont été accomplis dans la suppression des obstacles au commerce intérieur et pour faciliter davantage la circulation des biens, des services et des travailleurs à travers le pays. Conscients qu'il reste encore beaucoup à faire, les premiers ministres se sont engagés à instaurer une reconnaissance multilatérale mutuelle et une mobilité de la main-d'œuvre touchant tous les secteurs de l'économie, tout en respectant la spécificité du Québec. Les premiers ministres ont chargé le Comité du commerce intérieur de conclure rapidement un accord de reconnaissance mutuelle complet couvrant les biens de consommation, conformément aux discussions du Comité du commerce intérieur, avec une mise en œuvre d'ici décembre 2025. De plus, ils ont chargé leurs ministres des Transports de collaborer pour élargir rapidement le projet pilote dans le secteur du camionnage. Ils ont aussi convenu d'une norme de service de 30 jours pour la reconnaissance des titres de compétences pancanadiens.

« Les premiers ministres ont aussi souligné l'importance de créer une nouvelle relation économique et de sécurité avec les États-Unis afin de supprimer les droits de douane américains injustifiés, y compris les droits de longue date sur le bois d'œuvre, et de créer un environnement commercial plus stable et plus prévisible. Ils ont souligné qu'ils ont tous un rôle à jouer pour y parvenir.

« Le gouvernement fédéral s'est engagé à œuvrer de toute d'urgence pour supprimer les droits de douane imposés par la Chine sur les produits agricoles et de la mer. Les premiers ministres ont souligné l'importance cruciale d'un dialogue régulier et continu avec la Chine au plus haut niveau pour améliorer la relation commerciale globale. Compte tenu des droits de douane en vigueur, ils ont également discuté des possibilités de diversifier les échanges commerciaux et d'élargir l'accès aux marchés pour les exportateurs canadiens.

« Les premiers ministres ont discuté de l'importance des efforts conjoints pour maintenir la sécurité des communautés, notamment en améliorant le système de justice pénale grâce à des réformes significatives et urgentes en matière de caution et de condamnation, en soutenant les forces de l'ordre et en s'attaquant aux délais dans le processus judiciaire criminel, et l'examen de l'évaluation des risques pour la détermination de la peine et la libération des délinquants sexuels récidivistes et des personnes accusées de violence à l'égard d'un partenaire intime et de violence fondée sur le sexe. Ils ont reconnu les répercussions dévastatrices de la présence de drogues toxiques illégales dans les communautés canadiennes et se sont engagés à démanteler le commerce de drogues illicites, notamment le fentanyl et ses précurseurs. Les premiers ministres ont demandé aux procureurs généraux fédéraux-provinciaux-territoriaux et aux ministres de la Justice et de la Sécurité publique de présenter un plan d'action visant à promouvoir des communautés sûres et dynamiques, qui sera examiné lors d'une prochaine réunion.

« Les premiers ministres ont convenu de continuer de travailler en collaboration et de répondre aux priorités de l'ensemble des Canadiens et Canadiennes dans toutes les régions du pays. À cette fin, ils se réuniront régulièrement pour faire avancer les priorités communes, essentielles à la sécurité et à la résilience économique du Canada. »

