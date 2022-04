Leurs Altesses Royales visiteront St. John's (Terre-Neuve-et-Labrador), la région de la capitale du Canada et Yellowknife et Dettah (Territoires du Nord-Ouest), du 17 au 19 mai

OTTAWA, ON, le 26 avril 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, le gouvernement du Canada a dévoilé l'itinéraire officiel de la tournée royale qui se déroulera ce printemps, dans le cadre des célébrations qui se tiendront tout au long de l'année pour souligner le jubilé de platine de Sa Majesté la reine Elizabeth II. De l'extrême est du Canada jusqu'à nos somptueux paysages nordiques, Leurs Altesses Royales le prince de Galles et la duchesse de Cornouailles visiteront St. John's (Terre-Neuve-et-Labrador) le 17 mai; la région de la capitale du Canada le 18 mai; et Yellowknife et Dettah (Territoires du Nord-Ouest) le 19 mai.

Durant leur tournée, Leurs Altesses Royales rencontreront diverses communautés et discuteront de sujets comme l'innovation et l'entrepreneuriat dans le contexte de la pandémie, les changements climatiques et le développement durable ainsi que la diversité et l'inclusion, pour n'en nommer que quelques-uns.

Faits saillants de l'itinéraire

17 mai : St. John's (Terre-Neuve-et-Labrador)

Le couple royal entamera sa visite au Canada par une cérémonie de bienvenue officielle, en présence de leaders autochtones, à l'Édifice de la Confédération, lequel surplombe la capitale de St. John's. Au cours de cette cérémonie publique sont notamment prévus des honneurs militaires, une prière en inuktitut, une prestation avec un tambour innu et de la musique mi'Kmaq, des prestations artistiques mettant en valeur la riche tradition musicale et orale de la province, en plus de discours officiels prononcés par des dignitaires et le prince de Galles.

Le couple royal se rendra ensuite à Government House, résidence officielle de la lieutenante-gouverneure de Terre-Neuve-et-Labrador, pour participer à des activités en compagnie de membres de la communauté. Celles-ci débuteront par un moment solennel de réflexion et de prières aux côtés de leaders autochtones dans le Jardin de coeur. Ce faisant, Leurs Altesses Royales rendront hommage aux enfants autochtones qui ont fréquenté les pensionnats autochtones au Labrador et dans le nord de Terre-Neuve. Une discussion s'ensuivra sur l'industrie canadienne de la laine qui occupe une place importante dans la culture artisanale de Terre-Neuve-et-Labrador. Il y aura également l'inauguration de la nouvelle promenade du Commonwealth - un projet commémoratif soulignant le jubilé de platine - sur les terrains de Government House.

Leurs Altesses Royales termineront leur première journée au Canada dans le pittoresque village de Quidi Vidi, où elles rencontreront des artistes locaux et participeront à une œuvre collective de tissage de tapis aux Quidi Vidi Village Artisan Studios. Elles discuteront ensuite avec des marchands et des membres de la communauté lors d'une visite du port, visiteront la Quidi Vidi Brewery et découvriront le procédé de brassage propre à l'entreprise, pour enfin échanger avec des représentants de la dynamique scène culinaire de Terre-Neuve-et-Labrador.

18 mai : région de la capitale du Canada

Son Altesse Royale le prince de Galles sera investi de l'Ordre du mérite militaire durant une cérémonie à Rideau Hall. Après quoi, il se rendra au Monument commémoratif de guerre du Canada, en compagnie de la duchesse de Cornouailles, pour y déposer une couronne en hommage aux vétérans et aux membres actifs du service militaire canadien.

Leurs Altesses Royales rencontreront ensuite des membres et des organisations de la communauté ukrainienne canadienne et prendront part à un service de prières traditionnel à une cathédrale d'Ottawa, où elles découvriront leurs expériences et les efforts déployés par le Canada pour soutenir le peuple ukrainien.

En après-midi, le couple royal visitera une école primaire et discutera de l'importance de la littératie avec les élèves, les parents et le personnel enseignant. Le prince de Galles rencontrera également des vétérans et des jeunes qui participent aux programmes de développement des compétences de la Fondation du prince du Canada. Par la suite, il abordera la question de la finance durable dans la lutte contre les changements climatiques et la création d'une économie à zéro émission nette. Leurs Altesses Royales visiteront ensuite les installations de l'emblématique Carrousel de la Gendarmerie royale du Canada, où il rencontrera des cavaliers, parcourra les écuries et assistera à une prestation spéciale du Carrousel.

Par la suite, à Rideau Hall, le prince de Galles assistera à des rencontres bilatérales avec la gouverneure générale et le premier ministre du Canada. En soirée, une réception spéciale en compagnie de Leurs Altesses Royales se tiendra en l'honneur du jubilé de platine de Sa Majesté. Seront aussi présents des Canadiens et des Canadiennes de divers horizons qui, comme Sa Majesté, ont consacré leur vie au service de leurs communautés.

19 mai : Yellowknife et Dettah (Territoires du Nord-Ouest)

Lors de la dernière étape de leur tournée, Leurs Altesses Royales se rendront à Yellowknife et visiteront Dettah, une communauté florissante de la Première Nation des Dénés; elles prendront alors part à diverses activités communautaires et découvriront la culture et des traditions locales. Le couple royal sera accueilli par la communauté, puis convié à une prière d'ouverture, à un cercle de tambour, à une cérémonie pendant laquelle un feu sera alimenté et à une discussion avec des chefs et des aînés locaux. La duchesse de Cornouailles visitera ensuite l'école Kaw Tay Whee, reconnue pour l'excellence de son programme scolaire adapté à la culture locale.

Au Fred Henne Territorial Park, le prince de Galles rencontrera des membres des Rangers canadiens pour souligner le 75e anniversaire de l'organisation. Il sera alors nommé Ranger canadien honoraire. Le long de la route de glace de Dettah, il s'entretiendra avec des experts locaux pour discuter de l'impact des changements climatiques sur les Territoires du Nord-Ouest et de l'importance des initiatives menées par des Autochtones pour relever ces défis. Entre-temps, la duchesse de Cornouailles visitera un centre d'hébergement de transition offrant des services aux femmes et aux enfants fuyant la violence.

En dernier lieu, au Prince au Wales Northern Heritage Centre, Leurs Altesses Royales rencontreront des producteurs agroalimentaires. Elles prendront part à une discussion sur le traité no 11, son historique et son legs dans les Territoires du Nord-Ouest, en plus d'assister à une démonstration de sports traditionnels inuits et d'artisanat traditionnel. Le traité no 11 est le dernier traité numéroté du Canada. Il a été signé par la Couronne et les Premières Nations dans les Territoires du Nord-Ouest en 1921.

Leurs Altesses Royales se rendront ensuite au Cercle cérémonial pour célébrer le jubilé de platine et dévoiler une plaque au jardin du jubilé de platine des Territoires du Nord-Ouest.

L'itinéraire complet du couple royal est affiché dans le site Web consacré à la tournée royale de 2022.

Citations

« La reconnaissance des services rendus est au cœur de cette année du jubilé de platine. Que ce soit en faisant du bénévolat au sein de leur communauté, en accueillant des réfugiés sous leur toit ou en protégeant l'environnement, les Canadiens et les Canadiennes déploient des efforts sur plusieurs fronts pour rendre notre monde meilleur. La prochaine visite de Leurs Altesses Royales le prince de Galles et la duchesse de Cornouailles sera un moment propice pour réfléchir et solidifier notre amitié. De plus, ce sera l'occasion de montrer au monde entier l'esprit novateur, les riches traditions, les cultures locales et le patrimoine linguistique du Canada. »

-- Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien

Les faits en bref

Consultez l'itinéraire officiel pour connaître les détails des activités.

En 2022, le Canada célèbre le jubilé de platine de Sa Majesté la reine Elizabeth II, c'est-à-dire le 70e anniversaire de son accession au trône. Elle est la souveraine ayant régné le plus longtemps au Canada et la première à célébrer un jubilé de platine. Afin de marquer ce jalon historique, une série d'activités ont lieu un peu partout au pays tout au long de l'année.

