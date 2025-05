Développer le plein potentiel de l'Est de Montréal - Une somme de 2,4 M$ pour améliorer les milieux de vie dans Montréal-Nord

MONTRÉAL, le 9 mai 2025 /CNW/ - La ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Christine Fréchette, et la députée d'Anjou-Louis-Riel et adjointe gouvernementale de la ministre responsable de la Métropole, Mme Karine Boivin Roy, annoncent qu'une somme de 2,4 millions de dollars est consacrée à deux projets qui contribueront à la revitalisation de Montréal-Nord, dans l'Est de Montréal.

Ainsi, le gouvernement du Québec investit 1,4 million de dollars dans l'arrondissement de Montréal-Nord pour un projet sur la rue de Charleroi. Celui-ci comprend un nouvel aménagement pour la place publique située à l'intersection de l'avenue L'Archevêque, des installations artistiques ainsi que le déploiement d'une programmation culturelle. Par ailleurs, une somme de 1 million de dollars est allouée pour la place publique multifonctionnelle du boulevard Rolland. Réalisée sur l'artère du même nom, cette initiative comprendra des espaces de socialisation inspirés des plans conceptuels du regretté architecte paysagiste Claude Cormier.

Ces investissements proviennent de l'enveloppe de 23 millions de dollars réservée pour appuyer la réalisation de projets favorisant l'attractivité et la vitalité de l'Est de Montréal. Les initiatives soutenues contribuent à attirer des familles, de la main-d'œuvre, des entreprises et des investissements, tout en améliorant la qualité de vie de la population.

« Le développement de l'Est passe entre autres par l'amélioration de ses milieux de vie et c'est ce qu'on soutient aujourd'hui. Je suis très fière de l'appui gouvernemental apporté à ces deux beaux projets de l'Arrondissement de Montréal-Nord. Ces initiatives s'inscrivent parmi de nombreuses actions structurantes menées par notre gouvernement pour revitaliser cette partie stratégique de la métropole. »

Christine Fréchette, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« Les initiatives du pôle culturel Charleroi et de la place publique Rolland viennent non seulement redynamiser le quartier, mais favorisent aussi une appropriation de l'espace public par les gens du secteur. Pour l'Est de Montréal, nous collaborons avec des personnes engagées, créatives et véritablement soucieuses du bien commun. L'annonce d'aujourd'hui le démontre bien. »

Karine Boivin Roy, adjointe gouvernementale de la ministre responsable de la Métropole et députée d'Anjou-Louis-Riel

« Dès l'annonce par le gouvernement du Québec d'une enveloppe consacrée au développement de l'Est, j'ai immédiatement veillé à ce que notre territoire puisse en bénéficier! Aujourd'hui, je suis fière de constater que les projets du pôle culturel Charleroi et de la place publique Rolland se concrétiseront grâce à ce soutien financier, et je me réjouis à l'avance du fait que les Nord-Montréalais pourront pleinement s'approprier ces espaces et y socialiser. »

Madwa-Nika Cadet, députée de Bourassa-Sauvé

« Ces investissements du gouvernement du Québec sont d'excellentes nouvelles pour Montréal-Nord. Ils sont en lien direct avec notre volonté, exprimée notamment dans le Plan d'aménagement du Nord-Est, d'offrir aux citoyens et citoyennes des quartiers attrayants, inclusifs et sécuritaires. »

Christine Black, mairesse de l'Arrondissement de Montréal-Nord

