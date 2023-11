Développer le plein potentiel de l'Est de Montréal - 100 M$ pour la création d'une société de mise en valeur de terrains industriels

MONTRÉAL, le 13 nov. 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec appuie la création de la Société de mise en valeur de terrains dans l'Est de Montréal (SMTEM) en investissant un montant de 100 millions de dollars par l'entremise d'Investissement Québec. Le projet vise l'acquisition, la mise en valeur et la gestion de terrains industriels et d'actifs connexes dans ce secteur de l'île de Montréal.

La ministre responsable de l'Habitation, Mme France-Élaine Duranceau, et le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, M. Pierre Fitzgibbon, en ont fait l'annonce aujourd'hui en marge du Sommet de l'Est de Montréal.

La Société, issue d'un partenariat stratégique avec Fondaction, travaillera directement à la réhabilitation des terrains contaminés à fort potentiel économique. L'argent investi par le gouvernement servira à acheter des terrains ainsi qu'à réaliser les études et les travaux de décontamination requis en collaboration avec la Ville de Montréal et la Ville de Montréal-Est.

Citations :

« La Société verra à convenir d'une planification concertée pour les terrains acquis, qui tiendra compte de la vision des parties prenantes. On pourra ainsi prévoir les infrastructures nécessaires pour recevoir des projets économiques et créer des milieux de vie à la hauteur des ambitions des gens de l'Est. »

France-Élaine Duranceau, ministre responsable de l'Habitation

« La décontamination et la mise en valeur de terrains industriels dans l'Est de Montréal sont des conditions essentielles pour revitaliser ce territoire stratégique. Aujourd'hui, on se donne les moyens pour développer l'Est à son plein potentiel. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« Avec la création de cette société, le développement de l'Est de l'île entre dans une nouvelle ère. On se donne les moyens pour favoriser l'essor de ce secteur, assurer la croissance économique de la métropole et, ultimement, rehausser la qualité de vie des citoyens. »

Karine Boivin Roy, députée d'Anjou-Louis-Riel

« Il est essentiel de mettre en place les conditions favorables au développement durable de ce territoire, en intégrant les dimensions économiques, sociales et environnementales dans chacun de nos choix. Fondaction est engagé dans l'Est de Montréal depuis de nombreuses années et continuera de travailler avec la même intention, c'est-à-dire de faire les bonnes choses et de les faire de la bonne façon. »

Geneviève Morin, présidente-directrice générale de Fondaction

Faits saillants :

Au printemps 2019, la Ville de Montréal a bénéficié d'une enveloppe de 100 millions de dollars pour la mise en place d'un programme de subvention pour la réhabilitation de terrains contaminés dans l'Est de Montréal. L'investissement dans la création de la SMTEM vient compléter l'engagement du gouvernement du Québec de consacrer 200 millions de dollars au développement de ce secteur de l'île.

Investissement Québec sera d'abord l'unique commanditaire de la SMTEM. Fondaction Gestion d'actifs agira comme commandité.

Le montant de 100 millions de dollars sera investi sous forme de parts de société en commandite.

Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie sur les réseaux sociaux :

SOURCE Cabinet du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable du Développement économique régional

Renseignements: Sources : Mathieu St-Amand, Directeur des communications, Cabinet du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Tél. : 418 691-5650; Justine Vézina, Attachée de presse, Cabinet de la ministre responsable de l'Habitation, Tél. : 418 554-0551; Julie De Martino, Attachée politique, Bureau de circonscription de la députée d'Anjou-Louis-Riel, Tél. : 438 860-3598; Marie-Hélène Lafond, Gestionnaire - Dialogue, affaires publiques et communications externes Fondaction, Tél. : 514 659-5787, Courriel : [email protected]; Information : Jean-Pierre D'Auteuil, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Cell. : 418 559-0710, Courriel : [email protected]