MONTRÉAL, le 27 mai 2026 /CNW/ - Tourisme Montréal et le Palais des congrès de Montréal sont fiers d'annoncer que Montréal conserve, pour une 10e année consécutive, son titre de première destination en Amérique du Nord pour l'accueil de congrès internationaux, selon le prestigieux classement annuel de l'International Congress and Convention Association (ICCA).

La métropole se classe également au 2e rang des Amériques, derrière Buenos Aires, ainsi qu'au 26e rang mondial avec 83 congrès internationaux accueillis en 2025.

« Cette distinction est loin d'être anodine dans un marché où les grandes villes du monde se livrent une concurrence féroce pour attirer ces événements. Ce résultat reflète non seulement l'attractivité de Montréal, mais aussi la force de son réseau de partenaires, composé notamment du Palais des congrès de Montréal, des hôtels et des universités. Ce palmarès démontre également la capacité de la métropole à livrer des expériences de calibre international, tant sur le plan scientifique, académique qu'événementiel », affirme Mylène Gagnon, vice-présidente, service aux membres et congrès à Tourisme Montréal.

Parmi les événements internationaux marquants accueillis à Montréal en 2025 :

The International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes 2025 - 51st Annual Conference (1 290 participants)

- 51st Annual Conference (1 290 participants) 2025 International Symposium of the International Council on Large Electric Networks (2 500 participants)

(2 500 participants) 24th International Conference on Emergency Medicine 2025 (1 900 participants)

(1 900 participants) The Professional Society for Health Economics and Outcomes Research - Annual International Meeting 2025 (4 200 participants)

« Les événements d'affaires génèrent des retombées économiques majeures pour Montréal, tout en contribuant à son rayonnement international comme ville de savoir et d'innovation. Ils créent des occasions uniques de valoriser les secteurs clés de notre économie et favorisent les échanges qui font progresser nos domaines de pointe. En combinant l'expertise montréalaise et l'accompagnement structuré des équipes du Palais des congrès, de Tourisme Montréal et de nos partenaires, Montréal possède de solides atouts qui la distinguent sur la scène internationale et la positionnent au sommet des destinations d'affaires depuis maintenant 10 ans », souligne Emmanuelle Legault, présidente-directrice générale du Palais des congrès de Montréal.

Dans un contexte de forte concurrence entre les grandes destinations, les fonds d'attraction comme le Fonds d'attraction de congrès internationaux du Canada (FACI) et le Fonds pour stimuler le tourisme d'affaires international (FSTAI) sont des leviers essentiels pour assurer et renforcer la compétitivité de Montréal sur la scène des événements d'affaires.

À ce jour, le FACI a généré à Montréal des retombées économiques estimées à 200 M$ grâce à 31 dossiers soutenus. De son côté, le FSTAI a contribué à des retombées évaluées à 22 M$ à travers 17 dossiers, dont la Conférence mondiale de génie parasismique qui se tiendra en 2028 au Palais des congrès de Montréal. Cet événement d'envergure réunira plus de 3 200 spécialistes venus des quatre coins du monde.

Forte de ces résultats, Montréal est idéalement positionnée pour poursuivre son rayonnement dans l'accueil de congrès internationaux.

À propos de Tourisme Montréal

Tourisme Montréal est un organisme privé sans but lucratif qui œuvre depuis 100 ans à faire la promotion de la métropole parmi les destinations de calibre international auprès des différents marchés du tourisme d'agrément et d'affaires. À ce titre, l'organisme pilote le déploiement de stratégies d'accueil innovantes tournées vers un double objectif : assurer une expérience de qualité aux visiteurs et maximiser les retombées économiques du tourisme de façon harmonieuse et soucieuse des impacts à long terme pour la métropole. Fédérant près de 1 000 entreprises œuvrant directement ou indirectement dans l'industrie du tourisme, Tourisme Montréal joue un rôle prépondérant dans la gestion et le développement de l'offre touristique montréalaise, ce qui l'amène à se prononcer sur les enjeux du développement économique, urbain et culturel de la métropole. Pour plus d'information, visitez le site www.mtl.org.

À propos du Palais des congrès de Montréal

Centre de solutions créatives, vitrine du savoir-faire et du savoir-être montréalais, le Palais des congrès de Montréal fait rayonner les événements d'envergure qu'il accueille depuis 1983. Générant d'importantes retombées économiques, sociales et intellectuelles, il encourage l'innovation et agit à titre de vecteur de progrès pour la métropole et le Québec. Le Palais se veut résolument engagé envers le développement durable et multiplie les initiatives concrètes et novatrices pour en faire un élément central de son développement des affaires. Bénéficiant d'un taux de satisfaction client parmi les plus élevés au monde, le Palais contribue activement au rayonnement international de Montréal, la ville accueillant le plus d'événements internationaux dans les Amériques pour la neuvième année consécutive. congresmtl.com

SOURCE Tourisme Montréal

Renseignements : Sébastien Zickgraf, Conseiller-rédacteur, communications et affaires publiques, Palais des congrès de Montréal, [email protected]; Aurélie de Blois, Porte-parole et conseillère principale RP, Tourisme Montréal, [email protected]