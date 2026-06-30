Développement économique du Nord-du-Québec - Vers un centre de transbordement ferroviaire à Chapais

CHAPAIS, QC, le 30 juin 2026 /CNW/ - Le ministre responsable de la Jeunesse et ministre délégué aux Régions, M. Mathieu Lévesque, et le député d'Ungava et adjoint parlementaire du ministre des Transports et de la Mobilité durable, M. Denis Lamothe, au nom du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable de la Stratégie maritime, M. Bernard Drainville, annoncent un appui pour la réalisation d'une étude de faisabilité technique concernant la mise en place d'un centre de transbordement ferroviaire dans le parc industriel de Chapais, dans le Nord-du-Québec.

Menée par la Ville de Chapais, cette initiative totalisant 191 697 $, dont 153 357 $ en contribution gouvernementale, consiste en une étude préliminaire en ingénierie qui définira les travaux requis pour l'aménagement d'une telle installation. Le centre de transbordement ferroviaire répondrait notamment aux besoins des entreprises minières en développement sur le territoire ou à proximité. Il pourrait être appelé à jouer un rôle important dans les chaînes d'approvisionnement québécoises et canadiennes en minéraux critiques et stratégiques, en facilitant les chargements.

Citations :

« Le Nord-du-Québec est l'une des régions ressources les plus prometteuses du Québec. Son territoire regorge de minéraux recherchés et présente un potentiel considérable pour l'exploration et l'exploitation minières. Il importe à présent de mettre en place les infrastructures nécessaires aux activités des entreprises du secteur, comme ce centre de transbordement ferroviaire dans le parc industriel de Chapais. »

Mathieu Lévesque, ministre responsable de la Jeunesse et ministre délégué aux Régions

« Grâce au Plan d'action nordique 2023-2028, notre gouvernement appuie des projets structurants qui renforcent l'attractivité économique et la connectivité des territoires nordiques. L'aide accordée à la Ville de Chapais pour la réalisation de son centre de transbordement ferroviaire témoigne de notre volonté de soutenir des infrastructures clés favorisant le développement industriel et logistique. Cette initiative contribuera à dynamiser l'économie régionale et à créer des conditions propices à une croissance durable pour les collectivités du Nord québécois. »

Kateri Champagne Jourdain, ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la Société du Plan Nord

« La position de la ville de Chapais favorise le Nord-du-Québec en ce qui a trait au transport et au chargement de matières et de marchandises minières. Les entreprises du secteur pourront bénéficier d'un centre de transbordement ferroviaire. Je suis optimiste pour l'avenir de notre région. »

Denis Lamothe, député d'Ungava, adjoint gouvernemental du ministre délégué aux Régions pour le Nord-du-Québec et adjoint parlementaire du ministre des Transports et de la Mobilité durable

« Par son appui à cette étude de faisabilité, notre gouvernement reconnaît une fois de plus l'importance de miser sur les forces de chacune des régions du Québec. C'est la solidité de l'économie québécoise tout entière qui en dépend directement. Le Nord-du-Québec est un véritable joyau, et les initiatives comme ce centre de transbordement ferroviaire permettront de le valoriser pleinement! »

Bernard Drainville, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable de la Stratégie maritime

« Notre vision est claire : faire de Chapais un pôle logistique nordique capable de soutenir le développement durable du territoire et de contribuer à la compétitivité économique du Québec. Cette étude constitue un levier essentiel pour confirmer le potentiel de ce projet et identifier les meilleures avenues pour sa réalisation. »

Jacques Fortin, maire de Chapais

Faits saillants :

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SOURCE Cabinet du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable de la Stratégie maritime

Sources : Julia Ouellet, Attachée de presse, Cabinet du ministre responsable de la Jeunesse et ministre délégué aux Régions, Tél. : 438 822-2715, Courriel : [email protected]; Normand Houde, Conseiller politique, Bureau de circonscription du député d'Ungava et adjoint parlementaire du ministre des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : 418 748-6046; Béatrice Déry, Directrice des communications et attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable de la Stratégie maritime, Cell. : 581 745-5399, Courriel : [email protected]; Information : Relations médias, Direction des communications, Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Courriel : [email protected]