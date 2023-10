Grâce aux aides financières de DEC totalisant 445 000 $, les PME de Bromont et de Waterloo feront l'acquisition de nouveaux équipements pour augmenter leur productivité.

BROMONT, QC, le 20 oct. 2023 /CNW/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Soutenir la croissance des PME contribue au développement économique des régions du Québec. C'est pourquoi l'honorable Soraya Martinez Ferrada, députée d'Hochelaga, ministre du Tourisme et ministre responsable de DEC, accompagnée de l'honorable Pascale St‑Onge, députée de Brome‑Missisquoi et ministre du Patrimoine canadien, a annoncé aujourd'hui l'appui de DEC à Stûv America et à L'Atelier Märk Lumber.

Stûv America, qui œuvre dans la fabrication de poêles et de foyers au bois, reçoit une contribution remboursable de 235 000 $. Cet appui lui permettra de faire l'acquisition d'un robot‑soudeur et d'un palettier à accumulation dynamique pour augmenter sa production et ainsi, répondre à la demande existante en plus d'intensifier ses exportations aux États‑Unis.

Pour sa part, L'Atelier Märk Lumber, qui se spécialise dans la fabrication de bâtons de baseball destinés à l'élite du baseball ainsi qu'aux amateurs nord-américains, bénéficie d'une contribution remboursable de 210 000 $. Cette aide financière lui permettra d'acquérir un tour à bois performant et versatile, qui contribuera à tripler sa production, ainsi qu'un dépoussiéreur qui, en plus d'être complémentaire au nouveau tour à bois, permettra de rendre l'environnement de travail plus sécuritaire et performant pour les employés.

Le gouvernement du Canada reconnaît et appuie les entreprises et les organismes qui sont source de fierté dans leur communauté. La relance économique du Québec repose sur ces organisations bien ancrées dans l'économie régionale. Elles contribuent de façon importante à la croissance en plus d'être des atouts clés pour rebâtir une économie plus forte, plus résiliente, plus verte et plus juste pour tous.

Citations

« Notre gouvernement croit en nos petites entreprises et nous investissons en elles. C'est pourquoi DEC appuie des projets comme ceux de Stûv America et de L'Atelier Märk Lumber. Miser sur leurs atouts est essentiel pour assurer une relance inclusive. Ces projets créeront de bons emplois locaux chez nous, et j'ai hâte de voir leur impact dans les années à venir. »

L'honorable Soraya Martinez Ferrada, députée d'Hochelaga, ministre du Tourisme et ministre responsable de DEC

« Notre gouvernement répondra toujours présent lorsque vient le temps d'accompagner nos entreprises vers l'économie de demain afin de leur permettre de saisir toutes les occasions d'affaires qui se présentent à elles. L'annonce d'aujourd'hui réitère cet engagement auprès de nos entrepreneurs québécois. En appuyant des projets comme ceux de Stûv America et de L'Atelier Märk Lumber, on permet à nos PME de se tailler une place de choix dans leur industrie, tout en contribuant à la vitalité économique de la région. »

L'honorable Pascale St-Onge, députée de Brome‑Missisquoi et ministre du Patrimoine canadien

« C'est excitant de voir cette nouvelle phase du développement de Stûv América se concrétiser. Durant les dernières années, nous avons vu l'intérêt pour nos appareils de chauffage au bois augmenter significativement. Grâce aux nouveaux investissements, nous serons prêts à répondre plus efficacement à la demande locale et internationale. »

Vincent Boudreau, copropriétaire et fondateur, Stûv America

« L'appui de DEC sera instrumental dans la réalisation de nos projets d'expansion. Nous aurons l'occasion d'ainsi accélérer cette croissance que nous vivons pour être en voie de devenir un leader nord‑américain de production de bâtons de baseball haut de gamme. Nous ne pourrions être plus reconnaissants envers cette contribution et du soutien apporté par l'équipe de DEC. »

Marc Bourgeois, copropriétaire et fondateur, L'Atelier Märk Lumber Inc.

Faits en bref

Les fonds ont été consentis en vertu du programme Croissance économique régionale par l'innovation de DEC. Ce programme s'adresse aux entrepreneurs qui misent sur l'innovation pour faire croître leur entreprise et la rendre plus compétitive, de même qu'aux acteurs économiques régionaux qui contribuent à créer un environnement entrepreneurial propice à l'innovation et à une croissance pour tous, dans toutes les régions.

Les PME québécoises comptent pour 99,7 % des entreprises et contribuent à 50 % du PIB de la province.

DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses 12 bureaux d'affaires régionaux, DEC accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

Liens connexes

Restez branchés

Suivez DEC sur les réseaux sociaux

Consultez les nouvelles de DEC

SOURCE Développement économique Canada pour les régions du Québec

Renseignements: Relations avec les médias, Développement économique Canada pour les régions du Québec, [email protected]; Marie-Justine Torres Ames, Attachée de presse, Cabinet de la ministre du Tourisme et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, Cell. : 613-327-5918, [email protected]