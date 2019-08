Développement économique de Drummondville : le gouvernement du Canada appuie les projets de trois PME et d'un organisme du Centre-du-Québec

Les entreprises Scott Bader ATC, Soucy Plastiques et Chrome Drummond ainsi que le CAE Drummond se partagent plus de 3,1 M$

DRUMMONDVILLE, QC, le 9 août 2019 /CNW Telbec/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Scott Bader ATC, Soucy Plastiques et Chrome Drummond, trois entreprises hautement innovantes qui emploient plus de 150 personnes au Centre-du-Québec, poursuivront leur croissance grâce à des contributions remboursables totalisant 1 350 000 dollars de Développement économique Canada pour les régions du Québec. De plus, le Fonds de développement économique Laprade-Drummond (CAE Drummond) se voit accorder une contribution non remboursable de 1 779 109 dollars sur une période de 5 ans (2019-2024) afin d'offrir des services d'accompagnement et du financement aux petites entreprises et aux jeunes entrepreneurs et de réaliser des activités de développement économique locales sur son territoire.

Ce financement a été annoncé aujourd'hui par le député de Saint-Maurice-Champlain et ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable François-Philippe Champagne. L'aide du gouvernement du Canada contribuera au développement économique de la région du Centre-du-Québec et à la création d'emplois de qualité pour la classe moyenne.

Véritable moteur économique, l'innovation est la clé du succès puisqu'elle génère la croissance dont profitent les entreprises et les collectivités. C'est pourquoi le gouvernement du Canada s'assure que les entreprises puissent compter sur des ressources adéquates pour créer des produits novateurs et les commercialiser.

De plus, le gouvernement du Canada s'est engagé à établir des partenariats étroits avec les entreprises et les organismes du Québec afin d'appuyer les efforts qu'ils déploient pour innover et accroître leur productivité et leur compétitivité, et de contribuer à la vitalité économique des régions et à l'amélioration de la qualité de vie des citoyens.

« Le gouvernement du Canada est déterminé à appuyer l'essor économique du Québec et de ses régions. En investissant dans la croissance d'entreprises et d'organismes comme ceux touchés par l'annonce d'aujourd'hui, nous contribuons à rendre nos régions plus prospères. Notre gouvernement demeure fidèle à ses engagements qui consistent à stimuler l'expansion, l'innovation et l'exportation. Je salue le travail acharné des entrepreneurs du Centre-du-Québec qui contribue à la réussite économique de notre pays. »

L'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« À titre de ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, j'ai pour objectif d'aider les entreprises à croître et à innover, afin qu'elles puissent accroître leur compétitivité, se faire connaître dans de nouveaux marchés et ainsi créer des emplois de bonne qualité et de la richesse pour les Canadiens. Le financement accordé aujourd'hui traduit cet engagement de manière concrète en appuyant des entreprises et organismes dont le succès et le dynamisme rejaillissent sur la région et l'ensemble de l'économie canadienne. »

L'honorable Navdeep Bains, ministre responsable de DEC

L'annonce d'aujourd'hui est faite au nom de l'honorable Navdeep Bains , ministre responsable du portefeuille de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, qui regroupe 17 ministères et organismes fédéraux, dont DEC et les cinq autres agences de développement régional.

, ministre responsable du portefeuille de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, qui regroupe 17 ministères et organismes fédéraux, dont DEC et les cinq autres agences de développement régional. D'une part, les fonds ont été consentis à Scott Bader ATC, Soucy Plastiques et Chrome Drummond en vertu du programme Croissance économique régionale par l'innovation de DEC. Ce programme s'adresse aux entrepreneurs qui misent sur l'innovation pour faire croître leur entreprise et la rendre plus compétitive, de même qu'aux acteurs économiques régionaux qui contribuent à créer un environnement entrepreneurial propice à l'innovation et à une croissance pour tous, dans toutes les régions.

D'autre part, l'appui au CAE Drummond a été accordé par l'entremise du Programme de développement des collectivités (PDC). Ce programme assure le financement des opérations des 269 SADC et CAE au Canada . Le PDC est un programme qui reconnaît l'expertise des décideurs locaux et l'autonomie des prises de décisions, afin de stimuler la participation des collectivités à la prise en charge de leur avenir. DEC est responsable de la mise en œuvre du PDC au Québec.

. Le PDC est un programme qui reconnaît l'expertise des décideurs locaux et l'autonomie des prises de décisions, afin de stimuler la participation des collectivités à la prise en charge de leur avenir. DEC est responsable de la mise en œuvre du PDC au Québec. Pour en savoir davantage sur DEC et ses priorités, consultez le Plan ministériel 2019-2020 ou visitez le www.dec-ced.gc.ca.

Pour plus de précisions sur les projets, veuillez consulter le document d'information connexe.

Promoteur Contribution - Investissements - Description du projet Fonds de développement économique Laprade-Drummond inc. Contribution non remboursable de 1 779 109 $ Le Fonds de développement économique Laprade-Drummond inc. (CAE Drummond) est un organisme à but non lucratif ayant pour mission de stimuler le développement économique des collectivités de son territoire. Le projet vise à assurer, sur une période de 5 ans, le fonctionnement du Fonds afin qu'il puisse offrir du financement et des services d'accompagnement aux petites entreprises et aux jeunes entrepreneurs, et réaliser des activités de développement économique local sur son territoire. La contribution de DEC portera sur l'ensemble des frais d'opération de l'organisme. Le projet permettra de maintenir 4 emplois. Soucy Plastiques inc. Contribution remboursable de 800 000 $ Fondée en 1987, Soucy Plastiques inc. filiale autonome du Groupe Soucy, est une entreprise manufacturière qui se spécialise dans le moulage de pièces de polyéthylène à très haute densité moléculaire pour les marchés industriel, des sports motorisés, agricole, de la défense et pour divers autres secteurs. La PME fabrique principalement des roues et des barbotins utilisés dans les systèmes de tractions sur chenilles dont sont munis certains véhicules. Le projet vise à assurer la croissance de l'entreprise par l'amélioration de sa productivité et par l'augmentation de sa capacité de production. La contribution de DEC portera plus spécifiquement sur l'acquisition de nouvelles presses et d'équipements de contrôle de la qualité, de même que sur les frais de robotisation et d'automatisation de la manipulation et de la finition des grosses pièces. Le projet permettra de créer 10 emplois spécialisés. Scott Bader ATC inc. (site Web en anglais seulement) Contribution remboursable de 350 000 $ Fondée en 1988 à Drummondville, Scott Bader ATC inc. se spécialise dans la fabrication d'adhésifs en polyester et en vinylester destinés à l'industrie des composites. Depuis 2013, la PME est une filiale de la multinationale britannique Scott Bader Company Limited, qui a acquis la totalité du capital-actions. Cette seule usine canadienne de la multinationale commercialise plus de 80 formulations différentes d'adhésifs par l'intermédiaire d'un réseau de distributeurs ainsi qu'auprès de quelques clients qui œuvrent principalement dans l'industrie nautique. Le projet vise à assurer la croissance de l'entreprise par l'adoption de technologies numériques. Les investissements serviront à réaménager l'usine, à automatiser l'approvisionnement et le dosage de résine et de poudres, et à mettre en place un système intégré de gestion de la production. La contribution de DEC portera sur l'automatisation de l'approvisionnement et du dosage de la résine et des poudres. Le projet permettra de consolider 26 emplois. Chrome Drummond (1987) inc. Contribution remboursable de 200 000 $ Fondée en 1987, Chrome Drummond (1987) inc., aussi appelée Placage CrD, est une entreprise manufacturière spécialisée dans le placage au zinc. Le zingage électrolytique est un procédé utilisé pour protéger des pièces métalliques contre la corrosion. Bien que l'entreprise n'exporte pas directement, elle est intégrée aux chaînes de valeur de plusieurs grandes entreprises exportatrices. Le projet vise à assurer la croissance de Placage CrD par l'amélioration de sa productivité et par l'augmentation de sa capacité de production. Il consiste à construire une nouvelle usine, à acquérir de nouveaux équipements et à implanter un système de gestion intégrée de la production. La contribution de DEC portera sur le système de gestion intégrée et sur l'acquisition des équipements de production, qui incluent notamment des réservoirs pour la ligne de placage, un pont roulant et des systèmes de ventilation. Le projet permettra de créer 4 emplois. En résumé Nombre de projets : 4

Nombre d'emplois créés : 14

Contributions de DEC : 3 129 109 $

