Le gouvernement du Canada investit plus de 16 millions de dollars pour appuyer les entreprises et organismes qui développent des solutions novatrices, y compris 4 460 000 $ dans la région de la Capitale-Nationale

QUÉBEC, le 13 juill. 2020 /CNW Telbec/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

L'écosystème entrepreneurial québécois regorge de PME ayant développé des solutions technologiques qui permettent d'optimiser la façon dont elles produisent des biens et offrent des services. Ces entreprises permettent au Québec d'être plus résilient face à la crise sanitaire : c'est avec l'aide des nouvelles technologies que les entrepreneurs de Québec et des environs parviennent à développer de nouveaux produits, à améliorer leurs méthodes de production, à déployer de nouvelles stratégies de commercialisation et à mettre en œuvre de nouvelles pratiques organisationnelles.

Depuis bon nombre d'années, le gouvernement du Canada s'est donné comme mandat d'appuyer l'innovation et la commercialisation de ces initiatives, au bénéfice des entreprises et des consommateurs. En plus d'investir dans les entreprises innovantes, DEC travaille en synergie avec les incubateurs et les accélérateurs d'entreprises du Québec qui offrent un appui crucial aux jeunes entreprises innovantes à fort potentiel de croissance (start-up) à toutes les étapes de leur existence et qui sont des pépinières de talents et d'innovation. Les entreprises et les organismes de tous les secteurs ont besoin de solutions novatrices pour se démarquer de la concurrence, améliorer leur productivité et assurer une croissance durable.

Le gouvernement du Canada appuie l'innovation à Québec

La ministre du Développement économique et des Langues officielles, l'honorable Mélanie Joly, et Jean-Yves Duclos, député de Québec et président du Conseil du Trésor, ont annoncé aujourd'hui des aides financières totalisant plus de 16 millions de dollars pour soutenir l'innovation au Québec, incluant 4 460 000 $ pour des projets novateurs qui ont vu le jour grâce à l'ingéniosité des entrepreneurs de la région de la Capitale-Nationale.

Les contributions à ces projets rendent notamment possible le développement de produits biotechnologiques ou de plateformes numériques spécialisées et interactives comme la solution proposée aux restaurateurs et amateurs de vins par Celliers intelligents (Alfred). De plus, Québec International et Entrepreneuriat Laval bénéficieront d'un appui pour développer un service de soutien spécialisé et personnalisé aux start-up technologiques et innovantes qui sont en phase de précommercialisation et de commercialisation.

Pour plus de précisions sur les projets et aides financières, veuillez consulter le document d'information connexe.

La pandémie de COVID-19 a propulsé des tendances technologiques clés, notamment dans le contexte du télétravail, du divertissement, de la santé mentale, de l'achat en ligne et du paiement numérique, de l'impression 3D et de la robotique. Plutôt que de devoir jongler avec un ralentissement de ses activités pendant la crise, le domaine des technologies a surtout vu naitre des opportunités de développement et est même considéré comme une solution à la crise actuelle et pour aider à relever les défis à venir.

L'innovation jouera un rôle prépondérant dans la lutte contre les effets dévastateurs de la pandémie et le gouvernement du Canada continuera d'être un acteur clé dans l'appui au développement technologique.

Citations

« Partout au pays, la technologie transforme les industries traditionnelles, le développement des affaires et la façon dont nous collaborons. Aider les entreprises à innover afin qu'elles puissent accroître leur compétitivité et créer des emplois de bonne qualité est au cœur de nos priorités depuis bon nombre d'années. Nous soutenons ces PME québécoises dont le succès est bien établi et qui feront partie de la solution pour redonner de bons emplois aux Québécois, pour contribuer à la vitalité de nos économies locales et pour certaines, à lutter contre la pandémie. Comme en témoigne l'annonce d'aujourd'hui, nous étions là pour elles avant la pandémie et nous continuerons de travailler ensemble pour trouver des solutions et revenir encore plus forts. »

L'honorable Mélanie Joly, députée d'Ahuntsic-Cartierville, ministre du Développement économique et des Langues officielles et ministre responsable de DEC

« Il est important pour notre gouvernement d'appuyer adéquatement à la fois les entreprises innovantes qui occupent une position de force dans la région de Québec, mais également des organisations qui les soutiennent, comme Québec International et Entrepreneuriat Laval, en synergie avec LE CAMP, notre incubateur-accélérateur technologique à Québec qui offre une approche novatrice aux entrepreneurs et qui connait un succès retentissant. »

L'honorable Jean-Yves Duclos, député de Québec et président du Conseil du Trésor

« La région de Québec peut compter sur des entreprises d'avant-garde et des projets porteurs pour renforcer sa position et développer son expertise en technologies innovantes. À titre d'exemple, en appuyant une initiative tel que le projet Traction, Québec International confirme sa volonté de favoriser un environnement d'affaires propice à la réalisation de projets prometteurs et à la croissance des entreprises, à la fois pour l'économie de la région et celle du Canada. »

Carl Viel, président-directeur général de Québec International

« C'est dans un contexte comme celui que nous vivons actuellement que nous pouvons mesurer toute la pertinence et la force que prends le mot « innover ». Chez Celliers intelligents, nous sommes heureux de pouvoir aider un des secteurs qui a été les plus mis à mal durant cette crise : l'industrie de l'hôtellerie et de la restauration. Nous sommes fiers de participer à sa reconstruction en développant une solution qui contribuera à assurer un avenir pour ces entreprises. Nous travaillons chaque jour à développer la première technologie en gestion d'inventaires et d'approvisionnement en vins et spiritueux, propulsée par l'intelligence artificielle. »

Guy Doucet, président et fondateur, Les Celliers intelligents inc. (Alfred)

