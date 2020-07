La ministre Mélanie Joly annonce plus de 3,1 millions de dollars pour multiplier les occasions d'affaires, créer des emplois pour les jeunes à travers le Québec et renforcer l'économie.

L'avenir de l'économie du Québec repose sur le talent et les compétences de nos jeunes. Qu'ils soient des étudiants du secondaire qui créent de petites entreprises pour la période estivale ou des diplômés de niveau collégial ou universitaire qui dirigent de nouvelles entreprises prometteuses, les jeunes Québécois jouent un rôle essentiel dans la croissance et le succès continus du pays, et le gouvernement du Canada est là pour eux.

Le gouvernement fédéral soutient les jeunes entrepreneurs du Québec

Alors que les nations de partout dans le monde célèbrent la Journée mondiale des compétences des jeunes, l'honorable Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles, a annoncé aujourd'hui plus de 3,1 millions de dollars en investissements fédéraux afin d'offrir du soutien aux jeunes entrepreneurs du Québec.

Administré par DEC, ce financement appuiera 14 projets de plusieurs organismes et entreprises qui favorisent l'entrepreneuriat chez les jeunes. Il s'agit notamment de soutenir les acteurs clés qui offrent aux jeunes entrepreneurs un soutien personnalisé pour assurer leur financement et leur développement. Nous finançons également les entreprises détenues par de jeunes entrepreneurs pour les aider à commercialiser plus rapidement leurs idées innovantes et à favoriser leur croissance. Tous ces projets contribuent à développer l'esprit d'entreprise chez les jeunes entrepreneurs talentueux.

L'annonce d'aujourd'hui démontre une fois de plus l'engagement continu du gouvernement du Canada à soutenir les jeunes entrepreneurs. Les aider à prendre le chemin de l'entrepreneuriat contribue à positionner le Québec sur la voie de la prospérité future, et les initiatives en ce sens ne feront que gagner en importance à mesure que notre économie se reconstruit et évolue dans les années à venir.

« L'énergie et l'ingéniosité des jeunes Canadiens sont essentielles au succès de notre économie. Nous savons que les jeunes entrepreneurs ont été durement touchés par la COVID-19 et nous sommes à leurs côtés. Le message que nous leur envoyons est clair : nous étions là pour vous avant la pandémie, nous continuerons d'être là pendant la réouverture de notre économie et nous travaillons avec vous pour créer des emplois. »

L'honorable Mélanie Joly, députée d'Ahuntsic-Cartierville, ministre du Développement économique et des Langues officielles et ministre responsable de DEC

« DEC investit depuis longtemps dans les jeunes entrepreneurs en leur donnant accès à du financement et en favorisant un écosystème de soutien à travers le Québec. Je suis heureuse que l'appui continu de l'Agence aux jeunes leur ait donné les moyens de faire face à la crise actuelle et leur permette de participer activement à la reconstruction de notre économie. »

Élisabeth Brière, députée de Sherbrooke et secrétaire parlementaire de la ministre du Développement économique et des Langues officielles (Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec)

L'honorable Mélanie Joly est ministre responsable des six agences de développement régional (ADR), dont DEC.

est ministre responsable des six agences de développement régional (ADR), dont DEC. Les fonds ont été consentis en vertu des différents programmes de DEC :

Croissance économique régionale par l'innovation qui s'adresse aux entrepreneurs qui misent sur l'innovation pour faire croître leur entreprise et la rendre plus compétitive, de même qu'aux acteurs économiques régionaux qui contribuent à créer un environnement entrepreneurial propice à l'innovation et à une croissance pour tous, dans toutes les régions.



L'Initiative de développement économique - Langues officielles qui favorise le développement économique des communautés de langue officielle en situation minoritaire (CLOSM) par diverses activités, dont l'innovation, l'entrepreneuriat, les partenariats et la diversification des activités économiques.



Le Programme de développement économique du Québec qui vise à aider les collectivités à saisir des occasions de développement et de diversification économique porteuses pour l'avenir.

DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses 12 bureaux d'affaires régionaux, DEC accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

