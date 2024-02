Développement du secteur de la transformation bioalimentaire - Plus de 800 000 $ octroyés à Liqueurs La Sarre

QUÉBEC, le 26 févr. 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec octroie une somme de 800 418 $ à la division Onibi de l'entreprise Liqueurs La Sarre, une entreprise spécialisée dans l'embouteillage d'eau, afin de réaliser des travaux d'automatisation et de robotisation qui contribueront à accroître sa productivité et à former sa main-d'œuvre.

Le ministre du Travail et ministre responsable de la région de la Mauricie, de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec, M. Jean Boulet, au nom du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, M. André Lamontagne, et de la ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, Mme Kateri Champagne Jourdain, ainsi que la députée d'Abitibi-Ouest, Mme Suzanne Blais, en ont fait l'annonce aujourd'hui, sur le site des nouvelles installations de l'entreprise.

Le projet soutenu, qui a nécessité des investissements totaux de 5,1 millions de dollars, permettra également à l'entreprise de concentrer ses activités en région, dans ses usines d'Amos et de La Sarre, et d'améliorer les conditions de travail et l'efficacité des travailleurs.

Citations

« La compétitivité du secteur de la transformation alimentaire passe notamment par l'automatisation et la robotisation des procédés. Je suis très heureux du soutien accordé à Liqueurs La Sarre, une entreprise innovante qui contribue à la vitalité économique de la région. Votre gouvernement continuera d'agir comme un allié du secteur et d'appuyer le développement de nouveaux marchés. Bon succès! »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

« Le rehaussement des compétences est essentiel pour permettre aux entreprises comme Liqueurs La Sarre d'atteindre leurs objectifs et de bien utiliser leurs ressources. La formation est elle aussi un outil de productivité qui est particulièrement utile dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre et qui permet aux travailleurs d'être en mesure de recourir aux nouvelles technologies implantées. »

Kateri Champagne Jourdain, ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord

« Les entreprises québécoises font face à d'importants défis liés à la rareté de la main-d'œuvre. Ceux-ci peuvent freiner leur croissance ainsi que leur productivité. En optant pour l'automatisation et la robotisation, Liqueurs La Sarre pourra poursuivre la réalisation de ses objectifs, et les retombées qu'elle générera seront bénéfiques pour sa communauté ainsi que pour l'économie du Québec. »

Jean Boulet, ministre du Travail et ministre responsable de la région de la Mauricie, de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec

« En investissant dans le projet de Liqueurs La Sarre, le gouvernement du Québec témoigne de son écoute et de sa volonté de donner aux régions les moyens qui leur permettront de prospérer et d'assurer le bien-être des communautés. »

Suzanne Blais, députée d'Abitibi-Ouest

Faits saillants

Les investissements en automatisation contribuent à tripler la capacité de production des entreprises avec le même nombre de travailleurs déjà à l'emploi.

Une aide financière de 600 000 $ est issue du programme Transformation alimentaire : robotisation et systèmes de qualité du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation. Ce programme vise à accélérer les investissements en automatisation et en robotisation qui contribuent à assurer la compétitivité de l'industrie québécoise ainsi que son attractivité auprès de la main-d'œuvre. Il a également comme objectif de soutenir l'implantation de systèmes de gestion de la qualité, en vue d'appuyer les entreprises dans le développement de leurs marchés.

issue du programme Transformation alimentaire : robotisation et systèmes de qualité du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation. Ce programme vise à accélérer les investissements en automatisation et en robotisation qui contribuent à assurer la compétitivité de l'industrie québécoise ainsi que son attractivité auprès de la main-d'œuvre. Il a également comme objectif de soutenir l'implantation de systèmes de gestion de la qualité, en vue d'appuyer les entreprises dans le développement de leurs marchés. Une somme de 170 063 $ est accordée dans le cadre du programme Écocamionnage du ministère des Transports et de la Mobilité durable, qui permet notamment à l'industrie d'améliorer l'efficacité énergétique de ses véhicules, que ce soit par des modifications techniques à des véhicules existants ou par l'utilisation d'énergies de remplacement. En 2022-2023, le programme a permis le financement de plus de 861 projets, grâce à des investissements totalisant 17,2 millions de dollars.

Un montant de 30 355 $ est issu de la Mesure de formation de la main-d'œuvre, volet nouveaux équipements et nouvelles technologies. Cette mesure vise à encourager les entreprises à accroître leur productivité pour compenser la rareté de la main-d'œuvre en permettant à des travailleuses ou à des travailleurs à l'emploi d'acquérir de nouvelles compétences à la suite de l'introduction de nouveaux équipements ou d'une nouvelle technologie, dans le but de se maintenir à l'emploi.

Suivez le MAPAQ sur les réseaux sociaux :

Facebook X Instagram LinkedIn YouTube

SOURCE Cabinet du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Renseignements: Sources : Sophie J. Barma, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, Cell. : 581 993-5016, [email protected]; Bénédicte Trottier Lavoie, Directrice des communications et attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, Tél. : 514 686-7100; Vincent Tremblay, Conseiller politique, Cabinet du ministre du Travail et ministre responsable de la région de la Mauricie, de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec, Tél. : 873 991-6416; Information: Relations médias, Direction des communications, Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, Tél. : 418 380-2100, poste 3512, [email protected]; Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale, Tél. : 418 643-9796