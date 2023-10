Développement du secteur bioalimentaire - Québec et Ottawa annoncent 157,5 M$ pour soutenir la recherche et l'innovation dans le secteur bioalimentaire

QUÉBEC, le 5 oct. 2023 /CNW/ - Le ministre fédéral de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, l'honorable Lawrence MacAulay, et le ministre québécois de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, M. André Lamontagne, annoncent aujourd'hui les premiers appels de projets du programme Innovation bioalimentaire 2023-2028, doté d'une enveloppe de 157,5 M$.

Ce programme vise à soutenir financièrement les universités, les établissements de recherche, les centres collégiaux de transfert technologique, les regroupements d'entreprises ou de producteurs ainsi que les entreprises de pêche et d'aquaculture commerciales et de transformation de produits aquatiques. Il agira comme levier afin de stimuler la recherche et l'innovation dans le secteur bioalimentaire québécois tout au long de la chaîne d'innovation.

« Ce nouveau programme soutiendra le secteur bioalimentaire québécois en mettant l'accent sur la recherche et l'innovation, tout en aidant le secteur à surmonter ses défis et à saisir de nouvelles occasions. Je suis fier de soutenir des initiatives qui renforcent la position du Canada en tant que leader mondial dans le domaine de l'agriculture innovante et durable. »

Lawrence MacAulay, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« La recherche et l'innovation jouent un rôle essentiel pour permettre à nos entreprises de demeurer compétitives, de faire face aux défis actuels et de répondre aux attentes des consommateurs. J'ai confiance que les projets appuyés par l'entremise du programme contribueront à rendre notre secteur bioalimentaire plus prospère et plus durable. C'est un autre geste concret du gouvernement du Québec vers l'atteinte d'une plus grande autonomie alimentaire. »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

« Je me réjouis de savoir que nos établissements de recherche en enseignement supérieur, tant au niveau collégial qu'au niveau universitaire, pourront soumettre des projets dans certains volets de ce nouveau programme. Assurément, ces projets de recherche et de transfert technologique auront de belles répercussions sur l'économie québécoise. Le domaine bioalimentaire est tellement important dans notre quotidien, il faut savoir utiliser nos forces vives en innovation au Québec pour contribuer à son développement. »

Pascale Déry, ministre de l'Enseignement supérieur

Faits saillants

Les fonds proviennent du Partenariat canadien pour une agriculture durable; la contribution du gouvernement fédéral représente 60 % des fonds et celle du gouvernement du Québec, 40 %. S'ajoute également une somme de 5 M$ pour le secteur des pêches et de l'aquaculture commerciales, qui est prévue au budget du gouvernement québécois.

Les cinq volets du programme se déclinent comme suit : Le volet 1, Soutien financier aux organismes de recherche, de transfert et de diffusion, vise à renforcer la capacité des centres de recherche appliquée et des centres d'expertise à accomplir leur mission et la mise en œuvre de leur planification stratégique en réponse aux objectifs du ministère et aux besoins du secteur bioalimentaire en matière d'innovation. Le volet 2, Recherche appliquée, développement expérimental et adaptation technologique, vise à accroître le développement de connaissances appliquées en réponse aux enjeux du secteur bioalimentaire du Québec et l'adaptation des connaissances et des technologies existantes aux conditions particulières de ce secteur. Le volet 3, Innovation des entreprises du secteur des pêches et de l'aquaculture commerciales, vise à accroître le développement de nouvelles connaissances, de nouveaux produits ou de nouveaux procédés et leur adaptation aux entreprises du secteur des pêches et de l'aquaculture commerciales. Le volet 4, Soutien financier aux initiatives de partenariat pour l'innovation, vise à accroître le développement des initiatives à portée collective de recherche et d'innovation, ainsi que l'expertise sectorielle, par le soutien au partenariat, au cofinancement et à la collaboration entre les établissements de recherche et les partenaires. Le volet 5, Soutien au transfert de connaissances et à la diffusion, vise à favoriser l'adoption de nouvelles pratiques par les entreprises bioalimentaires par la réalisation de projets liés au transfert de connaissances, de pratiques et de technologies.

L'Accord Canada-Québec de mise en œuvre du Partenariat canadien pour une agriculture durable représente un financement du gouvernement du Canada et du gouvernement du Québec totalisant 366,6 M$ répartis sur une période de cinq ans, soit de 2023 à 2028, pour soutenir des initiatives stratégiques. Ce financement provient à 60 % du gouvernement fédéral, soit 220 M$, et à 40 % du gouvernement du Québec, soit 146,6 M$. Cet accord appuie des initiatives stratégiques qui aideront les secteurs à croître, à innover et à prospérer.

