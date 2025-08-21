Développement des compétences - Plus de 1,5 M$ pour renforcer le secteur éolien

GASPÉ, QC , le 21 août 2025 /CNW/ - Le député de Gaspé, Stéphane Sainte-Croix, annonce, au nom de la ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, Kateri Champagne Jourdain, un financement de plus de 1,3 million de dollars au Cégep de la Gaspésie et des Îles pour soutenir la formation continue de travailleuses et de travailleurs en maintenance d'éoliennes. À cet investissement s'ajoute une contribution de plus de 200 000 $ du Cégep de la Gaspésie et des Îles.

Une formation sur mesure

Ce soutien financier a permis de créer une unité mobile et des formations sur mesure en maintenance d'éoliennes. Rappelons que les besoins en main-d'œuvre qualifiée, déjà importants dans cette industrie, ne cesseront de croître d'ici 2035. En effet, les besoins sont estimés à 400 nouveaux techniciens d'ici 2029. La formation s'appuie donc sur des solutions innovantes afin de répondre à la demande grandissante de main-d'œuvre, principalement pour les nouveaux parcs éoliens annoncés.

Les personnes qui souhaitent suivre cette formation peuvent le signifier de différentes façons. Elles peuvent d'abord en faire la demande auprès de leur employeur, si elles sont déjà à l'emploi dans le secteur éolien. Elles peuvent aussi proposer un projet de formation pour leur communauté. Finalement, il leur est possible d'entrer directement en contact avec l'équipe de la formation continue du Cégep par courriel à l'adresse [email protected].

Un concept novateur pour rejoindre tout le monde

Cette méthode novatrice de formation a été mise au point par le Cégep de la Gaspésie et des Îles. Grâce au soutien du gouvernement du Québec, l'établissement a pu concevoir un nouveau laboratoire mobile de formation équipé de matériel spécialisé pour permettre un transfert de connaissances adapté à la demande des communautés situées à l'extérieur de la région immédiate de Gaspé. Avec ce modèle d'apprentissage mobile, il devient possible de se déplacer et d'adapter l'enseignement aux besoins des différents milieux, des étudiants, des entreprises locales et des régions. Cette formule ouvre des perspectives d'emploi durables dans le secteur des énergies renouvelables, un domaine porteur et en pleine croissance, contribuant ainsi au développement économique de la Gaspésie et de tout le Québec. D'ailleurs, depuis le 12 mai 2025, huit étudiants des communautés micmaques de Listuguj, Gesgapegiag et Gespeg ont été recrutés.

Citations

« Je me réjouis de pouvoir annoncer cet investissement majeur de plus de 1,5 million de dollars destiné à la mise en place d'un modèle de formation novateur ancré dans nos réalités locales. Je salue le Cégep de la Gaspésie et des Îles pour son sens de l'innovation et son engagement. »

Stéphane Sainte-Croix, député de Gaspé

« Avec des investissements stratégiques en Gaspésie, nous consolidons les bases d'un avenir énergétique plus durable et ancré dans les forces de nos régions. En soutenant la croissance du secteur éolien, en formant les talents d'ici et en misant sur des approches innovantes comme celle d'aujourd'hui, notre gouvernement passe à l'action : on crée des emplois de qualité, on valorise la main-d'œuvre locale et on prépare notre économie aux défis de demain. »

Kateri Champagne Jourdain, ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord

« Cette initiative constitue une avancée significative pour le développement de l'enseignement en Gaspésie et aux Îles. En misant sur une formation innovante dans le secteur éolien, nous outillons notre main-d'œuvre régionale et contribuons à l'essor d'une énergie durable adaptée aux besoins de la région. »

Maïté Blanchette Vézina, ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

« Grâce à la réduction des barrières à l'apprentissage, les gens pourront être formés et travailler dans leur communauté, directement là où les parcs seront implantés. Ainsi, les métiers du secteur éolien deviennent plus accessibles. Le projet a déjà suscité l'intérêt de l'industrie, si bien que Nergica lui a décerné un prix en juin dernier. »

Éric Couillard, directeur de la formation continue du Cégep de la Gaspésie et des Îles

Faits saillants

Le financement de ce projet s'inscrit dans le cadre du volet Partenariat pour la formation et l'innovation du programme Évolution-Compétences, offert par la Commission des partenaires du marché du travail.

Le Cégep de la Gaspésie et des Îles contribue au financement du projet en versant une somme de 203 263 $.

En juin dernier, le projet a reçu de Nergica le prix Développement de main‑d'œuvre, remis à l'occasion du Gala reconnaissance des énergies renouvelables, qui a eu lieu à Beaupré.

