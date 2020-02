Des véhicules électriques industriels fabriqués sur mesure à Sherbrooke

SHERBROOKE, QC, le 14 févr. 2020 /CNW Telbec/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

L'entreprise Motrec International, un fabricant de véhicules électriques industriels en acier, offre une gamme de modèles de véhicules variée, conçus pour effectuer le transport horizontal de passagers ou de charges. Reconnue à l'international, elle offre cinq lignes de produits déclinés en plusieurs modèles qui sont distincts, écologiques et robustes. Issue du secteur des technologies propres, l'entreprise personnalise ses véhicules selon les besoins de ses clients en misant sur l'innovation pour se distinguer dans l'industrie.

L'innovation au service des entreprises

Plusieurs entreprises font face à des enjeux de sécurité ou encore à des problèmes qui se traduisent en perte d'efficacité. En plus de fabriquer ses modèles de véhicules, l'équipe d'ingénierie de Motrec International travaille constamment sur de nouvelles technologies et innovations afin de proposer des solutions qui correspondent aux besoins spécifiques des entreprises. En adaptant ses véhicules sur mesure, par exemple pour régler une problématique en ergonomie, la PME se donne comme mission de maximiser la productivité et la sécurité de sa clientèle.

Afin d'accélérer sa croissance et d'augmenter sa capacité de production, Motrec International a bénéficié d'un appui financier de 600 000 dollars de DEC. Grâce à cet appui, l'entreprise a procédé au déménagement et au réaménagement de ses installations ainsi qu'à l'acquisition d'équipement plus moderne et performant.

La PME a également pu compter sur un deuxième appui financier de DEC afin de diversifier sa gamme de produits et de demeurer compétitive. Cet appui de 544 342 dollars lui a permis de développer un prototype fonctionnel de tracteur industriel électrique à guidage automatique et de procéder à l'intégration de technologies numériques.

Ces appuis financiers ont été annoncés aujourd'hui par Élisabeth Brière, députée de Sherbrooke et secrétaire parlementaire de la ministre du Développement économique et des Langues officielles (Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec), au nom de l'honorable Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles. Avec les appuis du gouvernement du Canada, l'entreprise a pu créer 22 emplois.

Les entreprises œuvrant dans les secteurs de l'acier et de l'aluminium sont des joueurs importants de notre économie et de nos chaînes d'approvisionnement puisqu'elles offrent de bons emplois à des milliers de Canadiens.

Citations

« Grâce à notre gouvernement fédéral qui reconnaît l'importance de soutenir les entreprises innovantes qui créent et maintiennent des emplois à long terme en augmentant l'efficacité et la productivité de leurs processus, Motrec International est désormais bien positionné pour étendre ses activités sur les marchés internationaux aux États-Unis, en Europe et dans d'autres pays et de continuer sur l'élan généré par ces types d'initiatives créatives. »

Blair McIntosh, président, Motrec International

« Les entreprises canadiennes qui innovent pour créer de la valeur et qui cherchent à conquérir de nouveaux marchés peuvent compter sur notre soutien. Motrec International a démontré son savoir-faire et sa volonté d'assurer sa croissance en plus de créer des emplois bien rémunérés. »

Élisabeth Brière, députée de Sherbrooke et secrétaire parlementaire de la ministre du Développement économique et des Langues officielles

« En soutenant Motrec International, nous donnons à cette entreprise du secteur de l'acier et de l'aluminium les outils nécessaires au développement de technologies et de procédés novateurs, au bénéfice des travailleurs de l'Estrie. Elle peut ainsi miser sur l'innovation, véritable moteur économique et pilier de la croissance, pour faire croître l'économie locale et créer de bons emplois ici à Sherbrooke. »

L'honorable Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles et ministre responsable de DEC

Faits en bref

L'honorable Mélanie Joly est responsable des six agences de développement économique régional (ADR), dont DEC.

est responsable des six agences de développement économique régional (ADR), dont DEC. L'appui financier de 600 000 $ a été consenti en vertu du Programme de développement économique du Québec (PDEQ) de DEC.

L'appui financier de 544 342 $ a été accordé en vertu de l'Initiative pour l'acier et l'aluminium du programme Croissance économique régionale par l'innovation (CERI), dont l'annonce a eu lieu en mars 2019.

DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses 12 bureaux d'affaires régionaux, DEC accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

