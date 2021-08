WINDSOR, ON, le 6 août 2021 /CNW/ - Les jeunes, particulièrement les étudiants, ont été les plus durement touchés quand la pandémie a frappé. C'est pourquoi le gouvernement du Canada continue de faire des investissements sans précédent pour veiller à ce que les jeunes aient le soutien et les opportunités dont ils ont besoin pour se bâtir une longue et fructueuse carrière. Depuis le début de la pandémie, le gouvernement a créé plus de 300 000 opportunités d'emploi pour les jeunes et les étudiants afin qu'ils ne deviennent pas une génération perdue.

Aujourd'hui, le secrétaire parlementaire de la ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et de l'Inclusion des personnes handicapées et député de Windsor-Tecumseh, Irek Kusmierczyk, a visité l'Université de Windsor pour faire ressortir les avantages de l'apprentissage intégré au travail pour les étudiants postsecondaires et les employeurs de Windsor, en Ontario. Le gouvernement du Canada fournit du financement à quatre organismes par le biais du Programme de stages pratiques pour étudiants - BioTalent Canada, Ressources humaines, industrie électrique du Canada, Magnet et Technation. En collaboration avec l'Université de Windsor, le gouvernement du Canada a créé 2 293 stages pendant les sessions d'automne 2020 et d'hiver 2021. De ce nombre, 578 stages étaient destinés aux étudiants de première année et aux étudiants sous-représentés, tels que les nouveaux arrivants, les personnes en situation de handicap, les femmes en sciences, en technologie, en ingénierie et en mathématiques (STIM) et les étudiants autochtones.

Par l'entremise du Programme de stages pratiques pour étudiants, le gouvernement fédéral fournit des fonds à des organismes du Canada pour qu'ils : établissent des partenariats avec des employeurs et des établissements d'enseignement postsecondaire; offrent aux employeurs admissibles des subventions salariales; recrutent de nouveaux employeurs pour offrir des stages aux étudiants; et offrent un soutien aux petites et moyennes entreprises pour le recrutement d'étudiants. Les types de possibilités d'apprentissage intégré au travail disponibles comprennent les stages coopératifs, les stages pratiques et d'autres types de stages dans une variété de domaines tels que les STIM, les affaires, la santé, les arts, les sciences humaines et sociales.

Le Programme de stages pratiques pour étudiants est l'une des nombreuses initiatives qui appuient l'objectif du gouvernement du Canada de veiller à ce que tous les étudiants de niveau postsecondaire qui souhaitent une occasion d'apprentissage intégré au travail puissent en profiter. Il permet aux étudiants postsecondaires d'avoir des compétences prêtes à l'emploi au moment d'obtenir leur diplôme, donne aux employeurs accès à plus de candidats qualifiés à la fin de leurs études et établit des relations plus solides entre les employeurs et les établissements d'enseignement postsecondaire. Le Programme de stages pratiques pour étudiants est une marque du plan du gouvernement pour aider les jeunes pendant la pandémie.

Ensemble, la réponse du gouvernement du Canada face à la crise actuelle représente l'une des plus importantes séries de mesures de soutien destinée aux jeunes à l'échelle mondiale.

Citations

« En investissant dans des partenariats entre l'industrie et les établissements d'enseignement postsecondaire, nous créons des expériences d'apprentissage intégré au travail de qualité qui aideront les étudiants à acquérir des compétences professionnelles, à enrichir leur curriculum vitæ et à établir des relations qui leur ouvriront les portes de futures perspectives d'emploi après l'obtention de leur diplôme, tout en aidant les économies locales à se reconstruire. »

- La ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et de l'Inclusion des personnes handicapées, Carla Qualtrough

« L'apprentissage intégré au travail permet aux étudiants de niveau postsecondaire d'acquérir l'expérience de travail pratique nécessaire pour occuper des emplois réels. Le financement fourni par le Programme de stages pratiques pour étudiants afin de créer des partenariats entre l'Université de Windsor et les employeurs locaux est une autre façon pour le gouvernement du Canada d'élargir les possibilités d'apprentissage des étudiants locaux afin qu'ils soient prêts à travailler lorsqu'ils obtiennent leur diplôme. »

- Le secrétaire parlementaire de la ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et de l'Inclusion des personnes handicapées et député de Windsor-Tecumseh, Irek Kusmierczyk

« Le Programme de stages pratiques pour étudiants d'Emploi et Développement social Canada a été un excellent catalyseur pour les collaborations entre l'université et l'industrie, en plus d'être un tremplin incroyable pour nos étudiants, les employeurs locaux et notre économie régionale. Ce programme a offert des subventions salariales pour plus de 1 274 étudiants de l'Université de Windsor pour l'été 2020 jusqu'à l'hiver 2021. Nous sommes reconnaissants aux employeurs partenaires de prestation, à Magnet, Technation, BioTalent Canada et Ressources humaines, industrie électrique du Canada pour leurs efforts, et à tous les employeurs locaux qui ont offert à nos étudiants ces formidables occasions d'apprendre et de grandir. »

- Le président de l'Université de Windsor, Rob Gordon

« Des initiatives comme le Programme de stages pratiques pour étudiants qui ouvrent des portes aux étudiants, particulièrement ceux des groupes sous-représentés comme les nouveaux arrivants, les Canadiens en situation de handicap, les femmes dans les STIM et les minorités visibles, joueront un rôle primordial dans la capacité de la bioéconomie de répondre à la grande demande en talents au cours de la prochaine décennie. Les employeurs qui tireront profit de l'embauche d'étudiants auront une longueur d'avance pour attirer et maintenir en poste de jeunes contributeurs brillants et motivés. »

- Le président et directeur général de BioTalent Canada, Rob Henderson

Les faits en bref

Dans le budget de 2021, le gouvernement du Canada s'est engagé à investir, au cours des cinq prochaines années, une somme supplémentaire de 5,7 milliards de dollars afin d'aider les jeunes Canadiens à poursuivre et à terminer leurs études. Cet investissement servira aussi à alléger la dette d'études des jeunes diplômés et à créer 215 000 possibilités d'emploi et de perfectionnement des compétences. Ce montant vient s'ajouter aux 7,4 milliards de dollars déjà investis dans la jeunesse canadienne durant la pandémie.

Compte tenu du succès du Programme et de la forte demande de possibilités de stages pratiques pour les étudiants, le gouvernement s'est engagé, dans le budget de 2021, à consacrer plus de 239,8 millions de dollars en 2021-2022 au Programme de stages pratiques pour étudiants, créant ainsi 50 000 placements (soit une augmentation de 20 000 placements) pour des étudiants de niveau postsecondaire par l'entremise de partenaires de prestation nouveaux et existants partout au Canada .

. Depuis la création du Programme de stages pratiques pour étudiants en 2017, 45 000 stages ont été créés au Canada , dont 40 % pour des étudiants issus de groupes sous-représentés et des étudiants de première année.

création du Programme de stages pratiques pour étudiants en 2017, 45 000 stages ont été créés au , dont 40 % pour des étudiants issus de groupes sous-représentés et des étudiants de première année. Dans le cadre du Programme de stages pratiques pour étudiants, plus de 10 000 employeurs se sont associés à plus de 236 établissements d'enseignement postsecondaire pour offrir des stages partout au Canada ; 90 % des employeurs étant des petites et moyennes entreprises.

; 90 % des employeurs étant des petites et moyennes entreprises. La nouvelle initiative d'apprentissage innovant intégré au travail, qui fait partie du Programme de stages pratiques pour étudiants, collabore avec des organismes pour créer de nouveaux types de possibilités d'apprentissage intégré au travail, comme des stages virtuels et de courte durée, des hackathons et des projets d'entreprise et des projets en classe axés sur la communauté. Ces méthodes d'apprentissage novatrices sont particulièrement bénéfiques pour les personnes qui font face à des obstacles à l'emploi, puisqu'elles peuvent acquérir une expérience professionnelle à distance.

Produit connexe

Document d'information

Programme de stages pratiques pour étudiants

Le Programme de stages pratiques pour étudiants appuie les partenariats entre l'industrie et les établissements d'enseignement postsecondaire afin de créer des possibilités d'apprentissage intégré au travail de qualité pour les étudiants de niveau postsecondaire afin qu'ils puissent acquérir les compétences propices à l'employabilité requises pour obtenir un emploi valorisant après l'obtention de leur diplôme.

Compte tenu du succès du programme et de la forte demande de possibilités de stages pratiques pour les étudiants, le gouvernement a élargi la portée du programme dans le budget de 2019, afin d'offrir des placements aux étudiants de niveau postsecondaire dans des domaines autres que les sciences, la technologie, l'ingénierie et les mathématiques (STIM) et les affaires, comme les arts, les sciences humaines et les sciences sociales.

En outre, pour répondre aux conséquences continues de la pandémie de COVID-19, les mesures temporaires du programme ont été prolongées de mai 2021 au 30 juin 2022. Ces mesures comprennent :

l'augmentation de la subvention salariale à 75 % (jusqu'à un maximum de 7 500 $ par placement) pour tous les placements, au lieu de 50 % pour les placements réguliers et de 70 % pour les placements ciblant les étudiants sous-représentés;

l'abandon du critère d'admissibilité exigeant que les employeurs dépassent le nombre de stages offerts au cours de l'année précédente dans le cadre du Programme.

Dix-huit organisations financées dans le cadre du Programme de stages pratiques pour étudiants travaillent avec les employeurs et les établissements d'enseignement postsecondaire admissibles pour offrir des stages d'apprentissage intégré au travail aux étudiants du Canada.

Technation

Conseil des technologies de l'information et des communications

Conseil canadien de l'aviation et de l'aérospatiale

ECO Canada

BioTalent Canada

Ressources humaines, industrie électrique du Canada

Conseil des ressources humaines de l'industrie minière

Venture for Canada

Magnet

Excellence in Manufacturing Consortium

Chambre de commerce de l' Ontario

commerce de l' Conseil canadien pour les ressources humaines en agriculture

Conseil canadien des ressources humaines en tourisme

Conseil des ressources humaines du secteur culturel

Fédération des chambres de commerce du Québec

Compétences Transformation Alimentaire Canada

RH Camionnage Canada

Association canadienne des producteurs médiatiques

