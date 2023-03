REGINA, SK, le 6 mars 2023 /CNW/ - Les familles de partout au Canada savent que des services de garde d'enfants ne constituent pas une commodité, mais bien une nécessité. C'est pourquoi le gouvernement du Canada collabore avec les provinces et les territoires pour mettre en œuvre un système d'apprentissage et de garde des jeunes enfants abordable, inclusif et de grande qualité afin de remettre de l'argent dans les poches des familles canadiennes et d'offrir aux enfants le meilleur départ possible dans la vie.

Aujourd'hui, la ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Karina Gould, a annoncé que la Saskatchewan allait attendre l'objectif d'offrir des services de garde réglementés à 10 dollars par jour en moyenne dans le cadre d'un système pancanadien d'apprentissage et de garde des jeunes enfants, et ce, le 1er avril 2023, soit trois années avant la date prévue. Toutes les provinces et tous les territoires du Canada ont déjà réduit considérablement les frais de garde d'enfants, près de la moitié d'entre eux offrant maintenant des services de garde réglementés pour une moyenne de 10 $ par jour ou moins.

Grâce à l'atteinte de cet objectif, les familles de la Saskatchewan pourront économiser en moyenne de 395 $ à 573 $ par mois pour chaque enfant de moins de six ans par rapport aux frais moyens comparables en vigueur le 31 mars 2021.

Offrir des services de garde d'enfants à 10 $ par jour partout au pays est une composante importante du plan du gouvernement fédéral visant à rendre le coût de la vie plus abordable pour les Canadiens. Elle s'appuie sur un large éventail d'autres mesures de soutien, dont l'Allocation canadienne pour enfants, qui met plus d'argent dans les poches de neuf familles canadiennes sur dix ayant des enfants et qui a contribué à sortir des centaines de milliers d'enfants de la pauvreté. Nous continuerons à mettre les familles canadiennes au cœur de tout ce que nous faisons, alors que nous rendons le coût de la vie plus abordable, créons de bons emplois et stimulons l'économie au profit de tous les Canadiens.

Citations

« Aujourd'hui marque une grande réalisation pour les familles de la Saskatchewan. En travaillant ensemble, le Canada et la Saskatchewan ont atteint l'objectif commun d'offrir des services de garde abordables trois ans avant la date prévue. Nous continuons à nous concentrer sur l'atteinte d'autres cibles importantes dans le cadre du système pancanadien, comme la création de places et le soutien aux éducateurs de la petite enfance pour nous assurer que chaque famille a accès à des services de garde de qualité, abordables, souples et inclusifs. »

- La ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Karina Gould

« Le gouvernement de la Saskatchewan s'est engagé à investir dans des services de garde d'enfants abordables, inclusifs et de grande qualité qui offrent aux enfants un bon départ dans la vie tout en donnant aux parents la souplesse et le choix de bâtir une carrière tout en fondant une famille. »

- Le ministre de l'Éducation de la Saskatchewan, Dustin Duncan

« Au YMCA de Regina, nous apprécions l'occasion qui nous est donnée d'accueillir cette annonce réjouissante dans notre nouvelle installation de garde d'enfants. Nous sommes impatients de poursuivre cette collaboration afin d'offrir des services de garde d'enfants réglementés, abordables, sécuritaires, inclusifs et de qualité dans les collectivités que nous desservons. Le YMCA est le plus important fournisseur de services de garde d'enfants réglementés de la province et nous nous faisons un plaisir d'être un partenaire de confiance dans la mise en œuvre de l'Accord sur l'apprentissage et la garde des jeunes enfants à l'échelle du Canada. »

- Le directeur général du YMCA de Regina, Steve Compton

Les faits en bref

La Saskatchewan a signé l'Accord entre le Canada et la Saskatchewan sur l'apprentissage et la garde des jeunes enfants à l'échelle du Canada le 13 août 2021.

a signé l'Accord entre le et la sur l'apprentissage et la garde des jeunes enfants à l'échelle du le 13 août 2021. Dans le cadre de l'Accord entre le Canada et la Saskatchewan sur l'apprentissage et la garde des jeunes enfants à l'échelle du Canada pour 2021-2022 à 2025-2026, le gouvernement du Canada versera près 1,1 milliard de dollars sur cinq ans afin d'améliorer les services réglementés d'apprentissage et de garde des enfants âgés de moins de 6 ans dans la province.

et la sur l'apprentissage et la garde des jeunes enfants à l'échelle du pour 2021-2022 à 2025-2026, le gouvernement du versera près 1,1 milliard de dollars sur cinq ans afin d'améliorer les services réglementés d'apprentissage et de garde des enfants âgés de moins de 6 ans dans la province. Cette somme s'ajoute au financement de plus de 85,7 millions de dollars annoncé en août 2021 dans le cadre de l'Accord entre le Canada et la Saskatchewan sur l'apprentissage et la garde de jeunes enfants pour 2021-2022 à 2024-2025, qui comprenaient un investissement ponctuel de plus de 17 millions de dollars cette année (2021-2022) pour soutenir la main-d'œuvre du secteur de la petite enfance.

et la sur l'apprentissage et la garde de jeunes enfants pour 2021-2022 à 2024-2025, qui comprenaient un investissement ponctuel de plus de 17 millions de dollars cette année (2021-2022) pour soutenir la main-d'œuvre du secteur de la petite enfance. Dans le budget de 2021, le gouvernement du Canada a annoncé un investissement transformateur de plus de 27 milliards de dollars sur cinq ans pour bâtir avec les provinces et les territoires un système pancanadien d'apprentissage et de garde des jeunes enfants. Tous les investissements combinés, incluant ceux en faveur de l'apprentissage et de la garde des jeunes enfants autochtones, le budget de 2021 a alloué jusqu'à 30 milliards de dollars sur cinq ans. Ils serviront à soutenir l'apprentissage et la garde des jeunes enfants.

