Des projets sont financés en Ontario grâce au programme Exportation créative Canada

Plus de 2,7 millions de dollars seront investis dans 5 projets culturels en Ontario par l'entremise du programme Exportation créative Canada

GATINEAU, QC, le 13 nov. 2020 /CNW/ - Les industries culturelles canadiennes sont en demande partout dans le monde. Par conséquent, le gouvernement du Canada est déterminé à les aider à réaliser pleinement leur potentiel. Grâce au programme Exportation créative Canada, nous aidons les industries culturelles à satisfaire à la demande mondiale et à déployer leurs talents et leur créativité sur la planète.

L'honorable Steven Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien, a annoncé l'octroi de 2 714 400 dollars à 5 organismes par l'entremise du programme Exportation créative Canada. Les projets menés touchent les secteurs de l'audiovisuel, du multimédia interactif numérique, des arts visuels et du design.

Cette annonce s'inscrit dans la foulée d'un précédent communiqué du ministre Guilbeault dans lequel il dévoilait un investissement de 3 371 000 dollars, provenant du même programme, dans 8 organismes du Québec.

Les industries créatives canadiennes sont grandement tributaires des exportations. Le programme Exportation créative Canada de Patrimoine canadien les aide à atteindre leurs objectifs sur la scène internationale et à faire rayonner les œuvres créatives canadiennes à l'étranger. Aider les créateurs canadiens à briller sur la scène internationale comporte de nets avantages économiques pour le Canada, car les industries créatives créent des emplois et prennent de l'expansion.

Le programme Exportation créative Canada permet de financer des créateurs canadiens pour des projets générant des recettes associées à l'exportation de leur contenu. Le programme a pour mission d'accroître la visibilité des œuvres créatives canadiennes sur le marché international et d'aider les industries créatives canadiennes à améliorer la rentabilité de leurs exportations.

« Dans notre univers de plus en plus interconnecté, les industries créatives canadiennes sont en excellente position pour transmettre leur vision unique au monde. Grâce au programme Exportation créative Canada, nos industries créatives ont accès à une aide indispensable pour percer de nouveaux marchés. Je suis fier que le gouvernement du Canada se joigne aux professionnels des arts pour les faire rayonner sur la scène mondiale. »

− L'honorable Steven Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien

Bénéficiaires en Ontario

Guru Animation Studio - Multimédia interactif numérique et audiovisuel

Knix Wear - Design

NUMI - Design

Pipeline Studios - Multimédia interactif numérique, audiovisuel et arts visuels

Portfolio Entertainment - Audiovisuel

En 2016, les exportations de produits créatifs du Canada se sont chiffrées à 16 milliards de dollars. Cette somme représente 2,5 p. 100 de toutes les exportations canadiennes.

Le secteur des arts et de la culture procure des emplois directs à plus de 650 000 Canadiens et Canadiennes, de même que de nombreux emplois indirects découlant des produits culturels. De plus, il contribue à 2,7 p. 100 du produit intérieur brut du Canada.

La Stratégie d'exportation créative du Canada, y compris le nouveau programme Exportation créative Canada, donne aux entreprises et aux organismes œuvrant dans le secteur de la création les outils dont ils ont besoin pour exporter leur contenu créatif avec succès et briller sur la scène internationale.

Le troisième appel de propositions mené dans le cadre d'Exportation créative Canada a permis de retenir 16 projets culturels au Canada, qui recevront un total de 7 945 400 dollars. Les projets menés touchent les secteurs de l'audiovisuel, du multimédia interactif numérique, de la musique, de l'édition, des arts visuels et du design.

Depuis 2018, 25 784 963 dollars ont été investis dans 48 organismes du secteur de la création.

Patrimoine canadien accepte actuellement les nouvelles demandes de financement dans le cadre du programme d'Exportation créative Canada. Les propositions pour les projets qui débuteront entre le 1er avril 2021 et le 31 mars 2022 doivent être reçues au plus tard le 25 novembre 2020.

