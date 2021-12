Des modifications proposées permettront d'améliorer la sécurité du transport des marchandises dangereuses au Canada

OTTAWA, ON, le 13 déc. 2021 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Canada reste déterminé à assurer la sécurité et la sûreté du public lors du transport des marchandises dangereuses. Ainsi, des mesures importantes continuent d'être prises afin de réduire le risque d'accidents partout au pays.

Aujourd'hui, le ministre des Transports, l'honorable Omar Alghabra, a annoncé la publication de modifications proposées au Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (partie 6 -Formation) dans la Gazette du Canada, Partie I.

Visant tous les employés au sein du secteur des transports, les modifications proposées permettront :

d'introduire une approche basée sur les compétences en matière de formation et d'évaluation; d'incorporer par renvoi la nouvelle norme de formation élaborée sous la direction de l'Office des normes générales du Canada ; d'harmoniser les exigences en matière de formation avec divers codes internationaux.

Les modifications proposées offriront aux employeurs plus de clarté et de certitude en ce qui concerne la formation qui doit être suivie pour respecter le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses. En mettant en œuvre ces modifications, Transports Canada favorisera une plus grande cohérence dans la formation et la certification des employés qui manipulent et transportent des marchandises dangereuses dans tout le pays.

De cette façon, Transports Canada continue de soutenir un réseau de transport solide en prenant des mesures pour assurer la sécurité et la sûreté du régime de transport des marchandises dangereuses.

Citation

« Les modifications proposées aujourd'hui contribueront grandement à réduire le risque d'accidents mettant en cause des marchandises dangereuses. Notre gouvernement réaffirme l'importance de la sécurité en assurant une formation efficace qui permettra de prévenir des incidents malheureux et de soutenir la croissance de l'économie canadienne, notamment les partenariats internationaux, grâce à l'harmonisation de la réglementation. »

L'honorable Omar Alghabra

Ministre des Transports

Les faits en bref

Le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (partie 6 - Formation) s'applique à environ 39 000 entreprises et à environ 659 000 employés au sein du secteur des transports.

(partie 6 - Formation) s'applique à environ 39 000 entreprises et à environ 659 000 employés au sein du secteur des transports. Le secteur du transport routier compte pour environ 70 % des entreprises qui transportent des marchandises dangereuses au Canada , tandis que les secteurs du transport aérien, ferroviaire et maritime se partagent les 30 % restants.

