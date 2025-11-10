La contribution financière de DEC permet à l'entreprise manufacturière de Blainville de commercialiser des unités de stockage et de conversion d'énergie mobile zéro émission, un produit vert né de l'innovation d'ici.

BLAINVILLE, QC, le 10 nov. 2025 /CNW/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Aujourd'hui, Madeleine Chenette, députée de Thérèse-De Blainville, annonce, au nom de l'honorable Mélanie Joly, ministre de l'Industrie et ministre responsable de DEC, une contribution non remboursable de 99 000 $ à Gamotech inc. Grâce à l'investissement de DEC, l'entreprise manufacturière pourra construire des unités démonstratrices de ses remorques électriques, reconnues pour leurs convertisseurs d'énergie innovants, tout en mettant en place une stratégie de commercialisation structurée afin d'accélérer sa croissance. Cette aide permettra à Gamotech de faire connaître à l'échelle internationale sa technologie propre, unique et innovante en Amérique du Nord. Il s'agit d'une technologie qui contribuera à réduire les émissions dans des secteurs clés comme la construction et l'entretien routier.

Cet investissement fait partie du plan de renforcement de la résilience et de la compétitivité de l'industrie manufacturière en plus de soutenir la croissance d'entreprises d'ici afin qu'elles s'intègrent mieux aux chaînes de valeur canadiennes.

Partout au Québec, les manufacturiers jouent un rôle essentiel dans la vitalité économique des régions. Ils innovent, produisent, exportent et contribuent à bâtir une économie canadienne plus forte et plus unifiée. En misant sur les entreprises manufacturières de nos régions, le gouvernement du Canada investit dans la fierté, la durabilité et la souveraineté économique du pays. Les produits fabriqués ici, par des entrepreneurs d'ici, trouvent leur place dans nos chaînes d'approvisionnement et dans la vie quotidienne des consommateurs canadiens.

« Les entreprises d'ici sont au cœur de notre économie. En appuyant Gamotech, nous investissons dans la productivité, l'innovation et la compétitivité du secteur manufacturier québécois. C'est aussi une façon concrète de miser sur le talent et le savoir-faire d'ici, des forces essentielles pour bâtir une économie plus forte, plus résiliente et fièrement canadienne. »

L'honorable Mélanie Joly, députée d'Ahuntsic-Cartierville, ministre de l'Industrie et ministre responsable de DEC

« Gamotech incarne le leadership et l'innovation dans l'économie verte. Nous sommes fiers de soutenir des PME manufacturières d'ici qui créent des emplois de qualité et qui misent sur la productivité pour assurer une croissance durable. C'est exactement à cela que sert notre gouvernement : accompagner des entreprises comme Gamotech et renforcer l'économie régionale pour un Québec fort et un Canada encore plus fort. »

Madeleine Chenette, députée de Thérèse-De Blainville

« Nous sommes fiers de proposer des unités de stockage énergétique zéro émission conçues ici même au Québec. Ces solutions permettent aux municipalités et aux gestionnaires d'infrastructures d'améliorer l'efficacité de leurs travaux tout en protégeant la santé des travailleurs. Grâce au soutien de Développement économique Canada pour les régions du Québec et de nos partenaires financiers, nous amorçons la commercialisation de cette technologie afin de remplacer progressivement les camions de services municipaux et d'adapter notre approche aux flottes d'entreprises utilitaires publiques. »

Olivier Brault, président, Gamotech

Faits en bref

Les fonds ont été consentis en vertu du programme Croissance économique régionale par l'innovation de DEC. Ce programme s'adresse aux entrepreneurs qui misent sur l'innovation pour faire croître leur entreprise et la rendre plus compétitive, de même qu'aux acteurs économiques régionaux qui contribuent à créer un environnement entrepreneurial propice à l'innovation et à une croissance pour tous, dans toutes les régions.

Pilier de l'économie québécoise, le secteur manufacturier représentait, en 2024, 12,3 % du PIB et 86,1 % des exportations du Québec. Il regroupait 13 601 entreprises, a généré des ventes globales de 219,1 milliards de dollars et employait 501 500 personnes à travers la province. (Source : Manufacturiers et Exportateurs du Québec, 2024)

DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses 12 bureaux d'affaires régionaux, DEC accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

