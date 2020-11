Des investissements supplémentaires pour soutenir et stimuler le tourisme dans la région de Montréal

QUÉBEC, le 27 nov. 2020 /CNW Telbec/ - À l'occasion du Forum stratégique sur le tourisme, organisé dans le cadre du mouvement Relançons MTL, la ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, est heureuse d'annoncer un soutien supplémentaire de 4,5 millions de dollars afin d'appuyer l'industrie et de favoriser la relance touristique de la région de Montréal. Cet investissement porte l'aide du gouvernement du Québec pour appuyer spécifiquement l'industrie touristique montréalaise à un total de 19,5 millions de dollars.

Développement de l'offre touristique

Un nouvel investissement de 3 millions de dollars permettra à Tourisme Montréal de développer le rôle de la métropole à titre de porte d'entrée du Québec. Ces sommes soutiendront des projets qui favoriseront la découverte des attraits touristiques régionaux, le tout dans une perspective de relance économique dynamique.

Les principaux objectifs sont les suivants :

accroître la vitalité de l'offre touristique de Montréal et de l'ensemble des régions du Québec;

faciliter l'accès aux différentes régions touristiques du Québec à partir de la porte d'entrée stratégique qu'est Montréal.

Soutien direct aux organisations et aux entreprises

Tourisme Montréal se voit aussi accorder une somme de près de 1,5 million de dollars en vertu de l'Entente de partenariat régional en tourisme 2020-2022 (EPRT). Celle-ci vise le soutien direct aux organisations et aux entreprises touristiques par le biais de trois volets : soutien d'urgence pour la mise en place de mesures sanitaires; soutien aux projets collectifs d'adaptation aux nouvelles réalités liées à la pandémie; soutien aux projets de développement et de structuration de l'offre touristique régionale.



Précisons que, dans le cadre des mesures de soutien supplémentaires annoncées par la ministre du Tourisme le 18 novembre dernier, Tourisme Montréal se verra attribuer 12,5 millions de dollars pour la mise en œuvre du nouveau volet des EPRT destiné au maintien des actifs pour les portes d'entrée touristiques du Québec.

Également annoncée la semaine dernière, une somme de 2,5 millions de dollars sera consacrée à la relance du tourisme d'affaires dans la métropole.

Citations :

« Comme plusieurs métropoles dans le monde, Montréal est particulièrement touchée par les effets de la pandémie. Or, le succès de notre relance touristique passera inévitablement par la force et le dynamisme de notre métropole, porte d'entrée principale des touristes et des congressistes qui arriveront des autres provinces canadiennes et de l'étranger. Maintenir les acquis et continuer de bonifier l'offre touristique de Montréal constituent des priorités. Les nouvelles sommes annoncées aujourd'hui s'ajoutent aux nombreuses actions menées jusqu'à maintenant. Notre accompagnement est en phase avec les pistes d'action ciblées par le milieu touristique montréalais et témoigne de notre ferme volonté d'être présent pour Montréal, maintenant et au-delà de la crise. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme

« Montréal est une vitrine d'exception auprès des touristes hors Québec, et la chute du tourisme international et du tourisme d'affaires s'y fait sentir. Je suis donc très heureuse du soutien apporté à notre secteur touristique, qui bénéficiera d'une aide concrète pour traverser cette crise et préparer la relance. Le tourisme est un secteur d'activité très compétitif. Il est primordial d'investir afin de conserver et de bonifier notre pouvoir d'attraction. »

Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« Nous accueillons avec enthousiasme l'ensemble des mesures d'aide octroyées par la ministre Caroline Proulx et le gouvernement du Québec. L'industrie touristique montréalaise comprend un vaste éventail de secteurs qui contribuent de façon déterminante au développement économique, social et culturel de la métropole, et nous nous réjouissons de la reconnaissance de ce rôle primordial. Tourisme Montréal s'engage à poursuivre les efforts de collaboration avec ses partenaires pour maintenir la réputation enviable de destination internationale d'agrément et d'affaires que Montréal s'est forgée au cours des dernières années, et pour préparer celle-ci afin de pouvoir accueillir à nouveau, le moment venu, les touristes et les visiteurs. »

Yves Lalumière, président-directeur général de Tourisme Montréal

Faits saillants :

Les autres mesures annoncées à la suite de la mise à jour économique, et dont les entreprises touristiques montréalaises pourront aussi bénéficier, se répartissent comme suit :

38 millions de dollars pour appuyer le secteur de l'hébergement touristique;



5 millions de dollars pour la promotion touristique sur les marchés québécois et hors Québec;



3 millions de dollars sur trois ans accordés au Conseil québécois des ressources humaines en tourisme pour la mise en œuvre d'actions ciblées visant à contrer les effets de la pandémie sur la main-d'œuvre en tourisme.

Ces mesures s'ajoutent à celles du Plan de relance touristique de 753 millions de dollars annoncé en juin dernier; à un financement supplémentaire de 8,7 millions de dollars annoncé en septembre 2020 pour la création de nouveaux Passeports Attraits; et aux ajustements importants apportés au Programme d'action concertée temporaire pour les entreprises (PACTE) - volet Tourisme et à l'Aide aux entreprises en régions en alerte maximale (AERAM) le 10 novembre dernier.

Lien connexe :

Pour connaître l'ensemble des mesures mises en place pour soutenir l'industrie touristique, visitez Québec.ca .

