/R E P R I S E -- Avis aux médias - Conférence de presse concernant l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec/

MONTRÉAL, le 8 juill. 2026 /CNW/ - Les représentantes et représentants des médias sont conviés à une conférence de presse au cours de laquelle la ministre de l'Enseignement supérieur et ministre responsable de la Condition féminine, Martine Biron, la ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Chantal Rouleau, et la directrice générale de l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec, l'honorable Liza Frulla, procéderont à une annonce concernant l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec.

Les journalistes qui souhaitent participer à l'annonce doivent s'inscrire au préalable par courriel à [email protected] avant 13 h, le 9 juillet 2026. L'adresse exacte du lieu de la conférence leur sera communiquée une fois leur accréditation confirmée. Seules les personnes qui auront reçu une confirmation de leur inscription pourront prendre part à l'annonce.

DATE : Le jeudi 9 juillet 2026, à 14 h 30

Arrivée des médias à compter de 14 h 15 LIEU : Montréal

SOURCE Cabinet de la ministre de l'Enseignement supérieur

Source : Frédérique Verreault, Directrice adjointe et conseillère politique de la ministre de l'Enseignement supérieur et ministre responsable de la Condition féminine, 581 997-0273, [email protected]; Pour renseignements : Responsable des relations de presse, Ministère de l'Éducation, Ministère de l'Enseignement supérieur, Secteur du sport, du loisir et du plein air, Secrétariat à la condition féminine, [email protected]