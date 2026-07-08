Avis aux médias - Conférence de presse concernant une nouvelle formation d'attestation d'études collégiales au Cégep de la Gaspésie et des Îles

CARLETON-SUR-MER, QC, le 8 juill. 2026 /CNW/ - Les représentantes et représentants des médias sont conviés à une conférence de presse au cours de laquelle la ministre de l'Enseignement supérieur et ministre responsable de la Condition féminine, Martine Biron, et la députée de Bonaventure, Catherine Blouin, procéderont à une annonce concernant une nouvelle formation d'attestation d'études collégiales au Cégep de la Gaspésie et des Îles.

Pour l'occasion, elles seront accompagnées du directeur de la formation continue du Cégep de la Gaspésie et des Îles, Éric Couillard, et d'une ressource de la Maison d'aide et d'hébergement L'Émergence.

Les journalistes qui souhaitent participer à l'annonce doivent s'inscrire au préalable par courriel à [email protected] avant 8 h, le lundi 13 juillet 2026. L'adresse exacte du lieu de la conférence leur sera communiquée une fois leur accréditation confirmée. Seules les personnes qui auront reçu une confirmation de leur inscription pourront prendre part à l'annonce.

DATE : Le lundi 13 juillet 2026, à 9 h 15

Arrivée des médias à compter de 9 heures



LIEU : Carleton-sur-Mer

SOURCE Cabinet de la ministre de l'Enseignement supérieur

Source : Frédérique Verreault, Directrice adjointe et conseillère politique, Cabinet de la ministre de l'Enseignement supérieur et ministre responsable de la Condition féminine, 581 997-0273, [email protected]; Pour renseignements : Responsable des relations de presse, Ministère de l'Éducation, Ministère de l'Enseignement supérieur, Secteur du sport, du loisir et du plein air, Secrétariat à la condition féminine, [email protected]