Des Fondations et OBNL lancent un appel à l'aide face aux impacts de la grève chez Postes Canada

MONTRÉAL, le 29 nov. 2024 /CNW/ - La prolongation de la grève nationale chez Postes Canada engendre des répercussions importantes sur les organismes sans but lucratif (OBNL) et fondations, qui soutiennent des citoyennes et citoyens parmi les plus vulnérables de la société. En raison des retards dans les dons et des perturbations liées à ce conflit, quatre grandes organisations unissent leurs voix pour sensibiliser le public et les décideurs politiques.

Ces organisations incluent : Les Petits Frères, La Fondation des jeunes de la DPJ, La Fondation pour l'alphabétisation et Marie-Vincent. Ce matin, une lettre conjointe a été transmise aux cabinets du ministre du Travail et des Aînés, Steven MacKinnon, et du ministre des Services publics et de l'Approvisionnement, Jean-Yves Duclos, ainsi qu'aux principaux chefs de l'opposition.

Par cette initiative, les organismes visent à interpeller les représentants gouvernementaux et élus, renforcer la reconnaissance du rôle crucial des OBNL et encourager une collaboration multipartite pour protéger les services essentiels aux populations vulnérables.

Des impacts immédiats et préoccupants

À l'approche des Fêtes, une période critique pour les campagnes de financement, les organismes constatent une baisse significative de leurs revenus. Les organismes estiment que les pertes financières liées à la grève pourraient atteindre plusieurs centaines de milliers de dollars, compromettant gravement leur capacité à maintenir leurs services essentiels en 2025.

Les conséquences directes de la grève incluent :

Des retards dans la réception des dons par chèques;

Des perturbations dans les campagnes de sollicitation par publipostage;

Des retards dans la livraison des objets achetés en soutien aux organismes;

Une diminution générale des contributions, particulièrement cruciales en cette période de l'année.

Faits saillants sur la générosité des Québécois et Canadiens

Plus de 30 % des dons annuels effectués par les Canadiens se concentrent durant les Fêtes, une période vitale pour les campagnes des OBNL (source : Association des professionnels en philanthropie (AFP)).

Malgré la montée en popularité des dons en ligne, les méthodes traditionnelles, comme les chèques et les campagnes par courrier, restent des canaux essentiels pour de nombreuses organisations (source : Imagine Canada).

Une part significative des donateurs au Canada donne en réponse à des campagnes annuelles ou des sollicitations ciblées par courrier. Par ailleurs, plus de 5 % des dons annuels sont effectués la seule journée du 31 décembre, soulignant l'importance des appels de fin d'année (sources : AFP et Statistique Canada).

Ces données soulignent l'importance de cette période de l'année pour les campagnes de financement des OBNL, ainsi que le rôle central des méthodes traditionnelles comme les dons par chèques et les sollicitations par courrier. Ces approches restent cruciales pour les donateurs plus âgés. Elles révèlent également l'importance du service postal pour les organismes, un pilier indispensable pour garantir une part essentielle de leurs revenus et poursuivre leurs missions.

Comment contribuer malgré les défis actuels

Résilients et mobilisés pour repenser leurs façons de faire, les organismes appellent à une action collective en sollicitant le soutien des entreprises et des citoyens. Voici comment chacun peut contribuer :

Faire des dons en ligne via les sites web sécurisés des organismes;

via les sites web sécurisés des organismes; Appeler les services aux donateurs pour effectuer une transaction par téléphone;

pour effectuer une transaction par téléphone; Si un bureau physique existe, se rendre sur place pour déposer un don en personne.

Citations des dirigeants

« Les personnes aînées comptent sur nous pour briser leur isolement et leur solitude. Avec des revenus en baisse durant cette période cruciale, notre mission est compromise. Nous devons agir maintenant. » - Catherine Harel Bourdon, présidente-directrice générale, Les Petits Frères

« Les jeunes que nous aidons sont parmi les plus vulnérables. L'impasse de la grève met en péril notre capacité d'augmenter notre soutien pour leur offrir un avenir meilleur. » - Fabienne Audette, présidente-directrice générale, Fondation des jeunes de la DPJ

« Les campagnes de dons de fin d'année mobilisent des milliers de Québécois, soutenant les enfants et les adultes dans l'acquisition et le maintien de leurs capacités à lire et à apprendre. » - Caroline Varin, directrice générale, Fondation pour l'alphabétisation

« Les dons nous permettent de maintenir l'accessibilité à nos services et de garantir la réalisation de notre mission. Toute diminution a un impact réel et direct sur les jeunes victimes que nous soutenons. » - Stéphanie Gareau, directrice générale, Marie-Vincent

Disponibilité pour entrevues

Les dirigeantes des quatre organisations sont disponibles pour des entrevues afin de discuter des répercussions de la grève et des solutions proposées. Pour toute demande, veuillez contacter :

Justin Meloche, directeur, relations médias, NATIONAL

Tél. : (514) 995-9704 / Courriel : [email protected]

À propos des organismes

Les Petits Frères

Depuis 1962, Les Petits Frères ont pour mission de briser l'isolement des personnes seules du grand âge en créant autour d'elles une famille engagée et fidèle. En action dans 12 régions du Québec, l'organisme est le seul à accompagner les personnes aînées jusqu'à la fin de leur vie, peu importe leur condition. Âgés en moyenne de 85 ans, ces « Grandes Amies » et « Grands Amis », comme les surnomment affectueusement les bénévoles, bénéficient d'un réseau de soutien pendant une moyenne de quatre ans, mais parfois jusqu'à plus de dix ans. petitsfreres.ca

Fondation des jeunes de la DPJ

La Fondation des jeunes de la DPJ a pour mission de transformer la vision qu'un jeune de la DPJ a de son avenir en lui donnant le courage et la confiance de croire au champ des possibles. Depuis 1998, la Fondation soutient les jeunes de la DPJ en offrant une aide qui vient compléter celle de l'État et qui permet de répondre rapidement à des besoins précis et personnalisés. Bien ancrée à Montréal, elle appuie les jeunes de la métropole, tout en déployant son impact partout au Québec en collaboration avec les acteurs régionaux. fondationjeunesdpj.ca

Fondation pour l'alphabétisation

Fondée en 1989, la Fondation pour l'alphabétisation est un organisme caritatif qui a pour mission de soutenir les enfants et les adultes dans le développement et le maintien de leur capacité à lire et à apprendre, pour favoriser leur bien-être et leur pleine participation à la société. fondationalphabetisation.org

Marie-Vincent

Marie-Vincent soutient les enfants et les adolescentes et adolescents victimes de violence sexuelle en leur offrant, sous un même toit et en collaboration avec ses partenaires, les services dont elles et ils ont besoin. Nous contribuons à prévenir la violence en misant sur l'éducation et la sensibilisation, et en aidant les enfants présentant des comportements sexuels problématiques. marie-vincent.org

SOURCE Les Petits Frères