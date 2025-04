Pâques solidaire : des milliers de bénévoles brisent l'isolement des personnes aînées de leur localité

MONTRÉAL, le 15 avril 2025 /CNW/ - Pâques est un moment de retrouvailles, une fête où l'on se réunit autour d'une table, partageant chaleur et convivialité. Pourtant, pour trop de personnes aînées, cette période rime avec solitude et silence. Une réalité préoccupante : près d'une personne aînée sur cinq se sent seule et isolée, souffrant du manque de compagnie. Pour celles qui vivent seules, la situation est encore plus alarmante : plus du tiers disent ne pas avoir suffisamment de soutien social pour les accompagner au quotidien (INSPQ, 2020).

« Cinq ans après la pandémie, trop de personnes aînées vivent encore dans un silence pesant, sans une voix familière à qui parler ni une main tendue pour les réconforter. La COVID-19 aurait dû être un signal d'alarme, mais rien n'a vraiment changé. À Pâques, offrons-leur un peu de chaleur humaine. Un appel, un geste d'attention, un don : chaque marque de bienveillance peut faire une vraie différence », explique Catherine Harel-Bourdon, présidente-directrice générale des Petits Frères.

C'est dans cet esprit que l'organisme déploie une mobilisation à travers 12 régions du Québec pour rappeler qu'un simple élan de solidarité peut illuminer le quotidien d'une personne aînée isolée.

Un mouvement de solidarité en action

Entre le 17 et le 21 avril 2025, près de 3 000 bénévoles se mobiliseront pour offrir des repas communautaires et des visites amicales aux personnes aînées accompagnées par Les Petits Frères de leur localité. Ces rencontres sont bien plus qu'un moment de partage -- elles rappellent à chaque personne aînée qu'elle compte, qu'elle est importante pour quelqu'un. Pour plusieurs, c'est le seul moment festif et la seule visite reçue pendant cette période de l'année.

Madame Ricard, accompagnée par l'organisme, témoigne : « J'ai tout de suite aimé ce qu'offre l'organisme et l'esprit qui l'anime. J'ai rejoint Les Petits Frères en assistant à un repas pour Pâques et j'ai remarqué combien il existait une véritable charité entre les gens. Chaque fois, nous sommes tellement bien accueillis ! »

L'isolement des aînés : une urgence sociale

Avec le vieillissement démographique, l'isolement social des personnes aînées prend de l'ampleur et ses effets sont préoccupants. Selon Statistique Canada, 43 % des personnes aînées qui se sentent isolées présentent un risque accru de détresse psychologique, un chiffre en hausse qui souligne l'urgence d'agir dès maintenant. Pour briser cet isolement et redonner aux personnes du grand âge un ancrage social, Les Petits Frères sont présents dans 12 régions administratives, où 15 équipes locales assurent un accompagnement durable auprès de plus de 2 700 personnes aînées.

Une mission qui change des vies

Depuis plus de 60 ans, Les Petits Frères bâtissent une véritable famille de cœur pour les personnes aînées vivant seules. Grâce à la présence bienveillante de leurs bénévoles, ils créent un environnement où la dignité, l'inclusion et le respect sont au cœur de chaque interaction. Leur action s'inscrit dans la durée, en tissant des liens de confiance et en offrant des visites régulières qui redonnent aux personnes du grand âge une place précieuse dans leur communauté.

Un appel à la mobilisation : chaque geste compte

Comment mettre fin à ce silence pesant ? Chaque jour, des milliers de personnes aînées espèrent un signe, une visite, un instant d'échange pour rompre la solitude et briser l'isolement. Avec seulement 50 $, il est possible d'offrir un repas en bonne compagnie à une personne isolée, incluant le transport aller-retour adapté à ses besoins.

À propos des Petits Frères

Depuis 1962, Les Petits Frères ont pour mission de briser l'isolement des personnes seules du grand âge en créant autour d'elles une famille engagée et fidèle. En action dans 12 régions du Québec, l'organisme est le seul à accompagner les personnes aînées jusqu'à la fin de leur vie, peu importe leur condition. Âgés en moyenne de 85 ans, ces « Grandes Amies » et « Grands Amis », comme les surnomment affectueusement les bénévoles, bénéficient d'un réseau de soutien pendant une moyenne de quatre ans, mais parfois jusqu'à plus de dix ans. La comédienne Marie-Thérèse Fortin est porte-parole des Petits Frères, et la comédienne Béatrice Picard en est marraine depuis 2007.

Occasions d'entrevue et de reportage

Les médias peuvent s'entretenir sur le sujet avec Catherine Harel Bourdon, présidente-directrice générale des Petits Frères, ou couvrir les brunchs de Pâques organisés par l'organisme dans plusieurs régions du Québec. Ces événements seront l'occasion de recueillir des témoignages émouvants de personnes aînées et de bénévoles engagés, illustrant l'importance d'une communauté solidaire.

Événements locaux : Entre le 17 et le 21 avril 2025 (variables selon la région, horaires et lieux disponibles sur demande).

