La Fondation des jeunes de la DPJ lance sa campagne de Noël

Deux fois plus d'aide offerte par la Fondation

Chaque jour, la Fondation des jeunes de la DPJ est témoin des besoins grandissants des quelque 42 000 jeunes pris en charge par la DPJ au Québec. Les demandes de soutien qui lui sont adressées augmentent sans cesse. Une réalité qui rappelle qu'il est urgent d'agir. L'an dernier seulement, plus de 2 M$ ont été injectés par la Fondation dans ses programmes destinés aux jeunes de la DPJ.

« L'an dernier, la Fondation a offert deux fois plus de soutien financier pour les jeunes en transition vers la vie adulte, deux fois plus d'heures de tutorat à des enfants en difficulté d'apprentissage et a investi deux fois plus de fonds dans ses programmes d'aide », rappelle Anaïs Favron, porte-parole de la Fondation. « Ça, c'est vraiment se mettre en action pour les jeunes ! ».

Les fonds amassés lors de la campagne de Noël permettent à la Fondation de faire une différence tout au long de l'année.

La générosité des Québécois.e.s : précieuse et nécessaire

« La Fondation est aux côtés des jeunes de la DPJ dès qu'ils en ont besoin : de leur naissance et même après leur majorité », explique Fabienne Audette, présidente-directrice générale de la Fondation. « Notre organisme les aide à se développer pleinement, à guérir leurs blessures et à prendre leur envol avec confiance vers la vie adulte. Mais pour être en mesure de leur apporter cette aide rapide et personnalisée, le soutien de la population est nécessaire. »

Rappelons qu'1 jeune de la DPJ sur 3 connaitra au moins un épisode d'itinérance au cours de sa vie1 et que seulement 25 % des jeunes de la DPJ détiennent un diplôme d'études secondaires à l'âge de 19 ans2.

Grâce à sa campagne de Noël, la Fondation des jeunes de la DPJ est en mesure d'apporter un appui financier là où les besoins sont criants et ce, durant toute l'année. Par exemple, elle offre des séances de tutorat à des élèves pour qu'ils réussissent à l'école, elle fournit des trousseaux de départ à des jeunes qui partent en appartement à leur majorité, elle paye les frais de scolarité d'étudiants pour qu'ils n'aient pas à choisir entre manger ou se construire un avenir et elle permet aussi à des enfants de pratiquer un sport qui les aide à avoir confiance en eux. Voici des souhaits que le Père Noël ne peut réaliser et qui sont pris en charge par la Fondation des jeunes de la DPJ.

En cette période des Fêtes, joignez-vous à nous pour offrir soutien et réconfort aux jeunes de la DPJ.

Faites un don au FONDATIONJEUNESDPJ.CA

Jusqu'au 31 décembre, les dons seront doublés par Evovest.

Fondation des jeunes de la DPJ : De Montréal, portée vers vous

La Fondation des jeunes de la DPJ a pour mission de transformer la vision qu'un jeune de la DPJ a de son avenir en lui donnant le courage et la confiance de croire au champ des possibles. Depuis 1998, la Fondation soutient les jeunes de la DPJ en offrant une aide qui vient compléter celle de l'État et qui permet de répondre rapidement à des besoins précis et personnalisés. Bien ancrée à Montréal, elle appuie les jeunes de la métropole, tout en déployant son impact partout au Québec en collaboration avec les acteurs régionaux.

________________________________ 1 Selon le rapport : Itinérance, judiciarisation et marginalisation des jeunes ex-placés au Québec (2022). 2 Selon l'étude : Portrait des jeunes ayant été placés sous les services de la protection de la jeunesse et leurs défis en emploi (2024)



SOURCE Fondation des jeunes de la DPJ

Personnes disponibles pour une entrevue : Anaïs Favron, Porte-parole, Fondation des jeunes de la DPJ; Fabienne Audette, Présidente-directrice générale, Fondation des jeunes de la DPJ; Contact à la Fondation des jeunes de la DPJ : Marie-Hélène Vendette, Directrice principale, communications, 514 358-9105, [email protected]