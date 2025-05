La Soirée des Grands 2025 : un montant record amassé pour les jeunes de la DPJ!

MONTRÉAL, le 21 mai 2025 /CNW/ - La Fondation des jeunes de la DPJ est heureuse de célébrer le succès de cette troisième édition de La Soirée des Grands, son événement-bénéfice annuel qui s'est tenu le 15 mai dernier à la Gare Windsor. Un montant net impressionnant de 1 011 316$ a été recueilli grâce aux nombreux partenaires, donateurs et participants présents à cette soirée philanthropique incontournable qui permet de faire une réelle différence dans la vie des jeunes de la DPJ.

Martin Robitaille, Banque Nationale; Fabienne Audette, Fondation des jeunes de la DPJ; Michel Gamelin, Caisse Desjardins du Centre-est de Montréal; Catherine Beauchemin, CDPQ Placements Privés, Québec; Dominic Gagnon, Connect & GO, coprésident de l’évènement; Julie Pagé, W Investments, coprésidente de l’évènement; Philippe Latreille, Modulable, coprésident de l’évènement; Dominique Dupuis, KPMG, présidente du C.A de la Fondation; Yvon Roy, RippleCrest, président sortant du C.A de la Fondation. (Groupe CNW/Fondation des jeunes de la DPJ)

Présentée par Metro Chaîne d'Approvisionnement, La Soirée des Grands a réuni 750 invités provenant du milieu des affaires et de l'entrepreneuriat, du gouvernement, de la philanthropie et de la protection de la jeunesse. Sous le thème coloré « Édition festival », l'événement fut brillamment animé par Jean-Philippe Dion, père adoptif d'un adolescent qui était sous la protection de la DPJ. Ce dernier a rappelé qu'aucun jeune ne devrait se sentir oublié et qu'il est possible de leur donner confiance en l'avenir en appuyant la mission de la Fondation des jeunes de la DPJ.

« Si j'ai accepté d'endosser le rôle de parrain d'honneur, c'est que je crois sincèrement qu'il n'y a personne de mieux placé pour parler des jeunes de la DPJ, et de l'importance de leur apporter du soutien, que quelqu'un qui est déjà passé par le système de la protection de la jeunesse », a expliqué Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et parrain d'honneur de La Soirée des Grands. « Pour ces jeunes, la Fondation peut être une main tendue qui fait toute la différence dans leur vie. Merci de soutenir cette cause si importante et ne doutez jamais de l'impact positif que vous pouvez avoir sur leur parcours. »

« Nous sommes très fiers, en tant que coprésidents d'honneur, de soutenir la Fondation des jeunes de la DPJ qui donne un élan aux jeunes plus vulnérables pour leur permettre de rêver grand. Nos organisations respectives reconnaissent le travail colossal accompli pour accompagner ces jeunes et c'est un privilège de pouvoir unir nos forces pour eux. Parce qu'avoir du succès, ça vient avec une responsabilité. Celle de redonner. Les jeunes de la DPJ n'ont pas choisi de naître dans un milieu qui ne leur était pas favorable et nous nous devons d'être là pour eux. L'égalité des chances, ce n'est pas un luxe. C'est le fondement d'une société juste. »

- Dominic Gagnon, cofondateur et CEO, Connect&GO

- Philippe Latreille, coprésident, Modulable

- Julie Pagé, associée, W Investments

« Les jeunes de la DPJ doivent composer avec plusieurs obstacles dans la construction de leur avenir, mais cette soirée nous prouve qu'il y a de l'espoir ! Les demandes à la Fondation augmentent sans cesse et grâce à l'engagement des donateurs et partenaires, nous pouvons avoir un impact direct sur l'épanouissement, la réussite et l'avenir de milliers de jeunes », s'exprime Fabienne Audette, présidente-directrice générale de la Fondation des jeunes de la DPJ.

Le montant amassé lors de cette soirée permettra d'offrir du soutien aux jeunes de la DPJ de Montréal et d'ailleurs au Québec à travers les six programmes de la Fondation.

C'est un rendez-vous l'an prochain pour une nouvelle édition de La Soirée des Grands !

Pour plus d'informations sur la Fondation des jeunes de la DPJ

Fondation des jeunes de la DPJ : De Montréal, portée vers vous

La Fondation des jeunes de la DPJ a pour mission de transformer la vision qu'un jeune de la DPJ a de son avenir en lui donnant le courage et la confiance de croire au champ des possibles. Depuis 1998, la Fondation soutient les jeunes de la DPJ en offrant une aide qui vient compléter celle de l'État et qui permet de répondre rapidement à des besoins précis et personnalisés. Bien ancrée à Montréal, elle appuie les jeunes de la métropole, tout en déployant son impact partout au Québec en collaboration avec les acteurs régionaux.

