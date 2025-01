Journée mondiale des Solitudes : Les Petits Frères mettent un visage sur la solitude et appellent à agir

MONTRÉAL, le 22 janv. 2025 /CNW/ - À l'occasion de la Journée mondiale des Solitudes, soulignée chaque année le 23 janvier, Les Petits Frères invitent le grand public à repenser la solitude au grand âge, une réalité trop souvent vécue en silence. Avec leur campagne Diminuons la solitude chez les personnes aînées, l'organisme met en lumière une épidémie silencieuse qui touche 1 personne aînée sur 5, sans proche sur qui compter.

La solitude au grand âge n'est pas qu'un sentiment : c'est un véritable enjeu de santé publique au Québec.

« Ce n'est pas juste une question de tristesse ou d'ennui. La solitude détruit des vies, en silence. Elle réduit l'espérance de vie, augmente les risques de dépression et de maladies chroniques, et prive des milliers de personnes aînées isolées de liens humains essentiels », explique Catherine Harel Bourdon, présidente-directrice générale des Petits Frères.

Donner un visage à la solitude

Avec leur campagne, Les Petits Frères souhaitent rappeler que la solitude peut toucher n'importe qui, à tout moment. Dans une vidéo émouvante, une femme voit ses relations se réduire avec le temps et l'âge, jusqu'à ce qu'une bénévole entre dans sa vie. Une partie d'échecs partagée et la promesse d'une amitié naissante transforment son quotidien et lui redonnent espoir.

Des témoignages poignants recueillis auprès des personnes accompagnées par Les Petits Frères révèlent la profondeur de cette réalité. « Avant, on parlait plus facilement avec les gens dans la rue. Aujourd'hui, c'est différent », confie Mme Ménard, évoquant un changement social qui amplifie l'isolement. « Chaque personne vieillit à sa manière. Il faut s'aider à bien vieillir et ne pas se laisser aller », ajoute Mme Trudel, soulignant l'importance de la solidarité et de l'entraide.

Une série de photographies réalisées par Philippe Latour complète cette sensibilisation en dévoilant des portraits intimes de quatre personnes aînées soutenues par Les Petits Frères, dont Mme Ménard et Mme Trudel, dans leur milieu de vie. Ces images, empreintes d'authenticité, capturent à la fois la vulnérabilité et la résilience des personnes touchées par la solitude.

Ces récits et ces images sont réunis dans un livret numérique gratuit, qui met un visage sur cette solitude souvent invisible.

Des chiffres qui poussent à l'action

D'ici 2031, 25 % de la population québécoise aura 65 ans ou plus. Cette réalité démographique renforce l'urgence d'agir dès aujourd'hui pour bâtir des communautés solidaires où chacun peut vieillir dans la dignité, entouré de personnes bienveillantes.

Mais la solitude ne fait pas de discrimination : elle traverse toutes les générations et toutes les sphères de la société. Selon Statistique Canada, 1 personne sur 10 au pays se sent toujours ou souvent seule. Les personnes aînées, cependant, sont particulièrement vulnérables en raison de la diminution progressive des liens sociaux et des activités quotidiennes.

Les Petits Frères : des solutions concrètes chaque jour

Depuis 1962, Les Petits Frères agissent pour briser l'isolement des 75 ans et plus. En 2024, grâce à l'engagement de 3 000 bénévoles, l'organisme a consacré 200 000 heures de présence, permettant à 2 750 aînés de bénéficier d'un accompagnement essentiel. Près de la moitié des nouvelles personnes accompagnées ont été dirigées vers l'organisme par des travailleurs sociaux ou le réseau de la santé, démontrant l'importance cruciale de leur intervention.

« La base de la santé se développe dans la communauté, avec les réseaux d'entraide qui s'y créent. Faire partie de cette grande chaîne humaine est nourrissant pour l'âme, le cœur et l'intellect », affirme Dre Paule Lebel, spécialiste en santé publique, gérontologie et médecine préventive.

Comment participer?

Alors que janvier, avec ses journées courtes et froides, amplifie les sentiments d'isolement, la Journée mondiale des Solitudes nous rappelle l'importance de tisser des liens humains.

Les Petits Frères invitent toutes les générations à devenir bénévoles ou à faire un don pour contribuer à diminuer la solitude et renforcer la solidarité dans notre société. Rendez-vous dès maintenant sur https://petitsfreres.ca/diminuons-la-solitude.

À propos des Petits Frères

Depuis 1962, Les Petits Frères ont pour mission de briser l'isolement des personnes seules du grand âge en créant autour d'elles une famille engagée et fidèle. En action dans 12 régions du Québec, l'organisme est le seul à accompagner les personnes aînées jusqu'à la fin de leur vie, peu importe leur condition. Âgés en moyenne de 85 ans, ces « Grandes Amies » et « Grands Amis », comme les surnomment affectueusement les bénévoles, bénéficient d'un réseau de soutien pendant une moyenne de quatre ans, mais parfois jusqu'à plus de dix ans. La comédienne Marie-Thérèse Fortin est porte-parole des Petits Frères, et la comédienne Béatrice Picard en est marraine depuis 2007.

