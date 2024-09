Bourses Retour réussite : 30 000 $ pour la 13e édition - La Fondation pour l'alphabétisation récompense 20 parcours d'apprentissage d'exception

MONTRÉAL, le 10 sept. 2024 /CNW/ - La Fondation pour l'alphabétisation, en collaboration avec la Fondation Desjardins, est fière de remettre, de nouveau cette année, 20 Bourses Retour réussite d'une valeur de 1 500 $ chacune afin de souligner le courage et la détermination d'apprenants ayant choisi de poursuivre leur parcours scolaire pour développer et renforcer leurs compétences de base.

Dans le cadre de la Journée internationale de l'alphabétisation, la Fondation est heureuse de célébrer les lauréat.es issus de différentes régions du Québec qui ont tous progressé dans leur parcours de formation générale leur permettant d'améliorer leurs conditions de vie. Ils ont été sélectionnés en raison de leur parcours atypique, marqué par l'adversité. En effet, c'est leur force et leur détermination à aller au-delà des obstacles et à atteindre leur plein potentiel qui leur permettent de se démarquer.

Célébrer des parcours remarquables

Depuis 13 ans déjà, la Fondation pour l'alphabétisation remet les Bourses Retour réussite afin de reconnaître et valoriser les efforts de celles et ceux qui déploient leur détermination pour surmonter les obstacles et réussir une démarche de formation. Grâce à la généreuse contribution de la Fondation Desjardins, ce sont 105 lauréat.es qui ont été récompensés par la Fondation pour l'alphabétisation jusqu'à présent, pour une somme totale de 135 000 $ remise en bourses. Ces fonds visent notamment à encourager les lauréat.es à poursuivre leur engagement scolaire afin de participer activement à la société québécoise.

Parmi les boursiers, tous et toutes ont des histoires de persévérance. Leur résilience et leur ferme volonté de réussir une formation générale afin d'aller à la conquête de leurs rêves démontrent que l'éducation est un moteur de transformation, offrant à chacun la chance de concrétiser ses aspirations et de jouer un rôle positif dans la société.

Lauréat.e.s Établissement d'enseignement Agnes Nizigama Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys Alexandre Lanthier Centre d'éducation des adultes des Draveurs Alizeta Zoungrana Centre de services scolaire des Grandes-Seigneuries Ariane Chouinard Centre de services scolaire de La Jonquière Ariane Dessureault Centre de services scolaire de l'Énergie Celestine Tchamdouba Centre de services scolaire de Saint-Hyacinthe Dave-Dylan Charette Centre de services scolaire des Laurentides Doris Ambroise Centre de services scolaire de la Capitale Fawzia Soltani Centre de services scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles Josiane Boucher-Bouchard Centre de services scolaire des Navigateurs Maria Martha Ramos Sarmiento Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys Marilou Touzel-Lebrun Centre de services scolaire René-Lévesque Mariya Faizi Centre de services scolaire de la Région-de-Sherbrooke Mélanie Meunier Centre de services scolaire René-Lévesque Olivier Boyer Centre de services scolaire de Montréal Puja Kami Centre de services scolaire de la Rivière-du-Nord Roxane Eleasse Kouassi Centre de services scolaire des Navigateurs Sylvie Héon Centre de services scolaire des Phares Tanoh Philomene Tehoua Kouaho Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys William Tremblay Centre de services scolaire de la Beauce-Etchemin

Pour en savoir plus sur les lauréat.e.s : https://fondationalphabetisation.org/nos-initiatives/bourses-retour-reussite/ledition-2024-nos-laureats/

Citation

« Les lauréats font le témoignage d'une incroyable détermination et d'une grande résilience face aux obstacles. En faisant le choix de retourner aux études, ils prennent en main leur destinée afin de s'épanouir. Leur histoire nous prouve que l'éducation peut réellement changer un parcours et propulser ceux et celles qui le souhaitent vers de plus hauts sommets. À la Fondation pour l'alphabétisation, nous sommes fiers de contribuer à leur cheminement inspirant en encourageant les lauréat.es à continuer leurs démarches de formation.

- André Huberdeau, président du conseil d'administration de la Fondation pour l'alphabétisation

À propos de la Fondation pour l'alphabétisation

Fondée en 1989, la Fondation pour l'alphabétisation est un organisme caritatif qui a pour mission de soutenir les enfants et les adultes dans le développement et le maintien de leur capacité à lire et à apprendre, pour favoriser leur bien-être et leur pleine participation à la société. www.fondationalphabetisation.org.

À propos de la Fondation Desjardins

Mise sur pied en 1970, la Fondation Desjardins est un organisme de bienfaisance qui contribue à la réussite éducative des jeunes, notamment par l'octroi de bourses et de prix ainsi que par ses actions en partenariat avec des organismes reconnus. En 2023, elle a remis 6 M$ pour contribuer à la réussite éducative des jeunes, aidant plus de 472 000 jeunes par ses différents programmes partout au pays. Organisme philanthropique du Mouvement Desjardins, premier groupe financier coopératif au Canada, la Fondation Desjardins contribue à enrichir la vie des personnes et des collectivités par ses actions soutenant l'éducation.

