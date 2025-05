Accompagner les jeunes de la DPJ tout au long de leur parcours - La Fondation des jeunes de la DPJ continue d'être là pour le passage à la vie adulte

MONTRÉAL, le 27 mai 2025 /CNW/ - Crise du logement, instabilité socioéconomique, inflation : les défis liés au contexte actuel perdurent et la situation ne semble pas sur le point de s'améliorer. Quand les jeunes de la DPJ atteignent l'âge de 18 ans, l'aide de l'État s'arrête, mais les responsabilités liées la vie adulte, elles, s'accumulent. La Fondation des jeunes de la DPJ est là pour les soutenir et invite la population à adhérer au don mensuel, une façon de dire « Compte sur moi » et d'accompagner en continu les jeunes qui en ont besoin.

Janis, une jeune femme qui a reçu l'aide de la Fondation des jeunes de la DPJ après avoir vécu une enfance difficile. Avec le soutien de (Groupe CNW/Fondation des jeunes de la DPJ)

Les besoins des jeunes de la DPJ ne s'arrêtent pas à 18 ans

Les jeunes qui s'apprêtent à prendre leur envol vers la vie adulte sont confrontés à une grande insécurité, et c'est encore plus vrai pour ceux qui transportent déjà un lourd bagage sur leurs épaules. Les données concernant les jeunes de la DPJ en transition vers la vie autonome sont alarmantes : un tiers des jeunes qui quittent un placement vivront un épisode d'itinérancei et seulement 25 % des jeunes placés de la DPJ ont un diplôme d'études secondaires à 19 ansii. À elles seules, ces statistiques appellent à une prise de conscience et à une mobilisation collective.

En 2023-2024, grâce aux dons de la population, la Fondation des jeunes de la DPJ a été en mesure d'offrir deux fois plus de soutien financier pour les jeunes en transition vers la vie adulte, soit plus de 800 000 $. « Les demandes faites à la Fondation pour venir en aide aux jeunes de la DPJ augmentent sans cesse et sont très révélatrices du contexte difficile dans lequel vivent ces jeunes », explique Fabienne Audette, présidente-directrice générale de la Fondation des jeunes de la DPJ. « Sans filet social, ils ont besoin de soutien pour subvenir à leurs besoins, payer leurs frais de scolarité, leur épicerie, leur loyer, développer des outils et des compétences pour atteindre l'autonomie. La Fondation intervient dans tous les domaines de leur vie. »

De l'ombre à la lumière :

le parcours inspirant d'une jeune de la DPJ

Janis grandit dans un contexte familial instable avant d'être placée en famille d'accueil. Malgré les défis, elle fait de l'école son refuge. L'aide qu'elle reçoit de la Fondation des jeunes de la DPJ -- frais de scolarité et transport payés, trousse de départ en appartement offerte, etc. -- lui permet de poursuivre ses études jusqu'à l'obtention de son baccalauréat. Aujourd'hui âgée de 24 ans, la jeune femme forte et résiliente s'implique dans divers projets et s'épanouit au quotidien. En nous racontant son histoire, elle témoigne de l'importance d'accompagner les jeunes de la DPJ pour qu'ils développent leur plein potentiel.

Aider tous les mois

Le programme de don mensuel de la Fondation des jeunes de la DPJ permet à la population d'accompagner les jeunes vers leur épanouissement. Lorsqu'ils atteignent l'âge adulte, ceux-ci doivent assumer des frais importants qui reviennent chaque mois, comme le loyer, l'électricité, Internet, l'épicerie, le transport, etc., sans réseau pour les soutenir. Bien souvent, ils abandonnent leurs rêves et leurs études pour subvenir à leurs besoins. Mais aucun jeune ne devrait renoncer à ses projets d'avenir pour payer son loyer. Le don mensuel est une façon simple et rapide d'avoir un impact en continu dans la vie des jeunes de la DPJ et ce, tout en leur rappelant qu'ils ne sont pas seuls. Pour devenir donateur mensuel, visitez le FONDATIONJEUNESDPJ.CA

Fondation des jeunes de la DPJ : De Montréal, portée vers vous

La Fondation des jeunes de la DPJ a pour mission de transformer la vision qu'un jeune de la DPJ a de son avenir en lui donnant le courage et la confiance de croire au champ des possibles. Depuis 1998, la Fondation soutient les jeunes de la DPJ en offrant une aide qui vient compléter celle de l'État et qui permet de répondre rapidement à des besoins précis et personnalisés. Bien ancrée à Montréal, elle appuie les jeunes de la métropole, tout en déployant son impact partout au Québec en collaboration avec les acteurs régionaux.



__________________________

i Étude sur le devenir des jeunes placés (EDJEP), Chaire-réseau de recherche sur la jeunesse au Québec, Rapport sur les jeunes participants au Programme Qualification Jeunesse

iiGoyette, Martin et al. 2020. Les coûts de la sous-scolarisation des jeunes placés. Rapport de recherche Montréal EDJeP

SOURCE Fondation des jeunes de la DPJ

Information : Annick Lafleur, Directrice adjointe aux communications et à l'intelligence d'affaires, 514 858-3903 | [email protected]