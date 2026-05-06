Plus de 16,6 M$ pour soutenir le développement économique de la Mauricie et du Centre-du-Québec

MAURICIE-ET-CENTRE-DU-QUÉBEC, QC, le 6 mai 2026 /CNW/ - Investissement Québec (IQ) et le gouvernement du Québec annoncent l'octroi de 16,65 millions de dollars à 5 entreprises de la Mauricie et du Centre-du-Québec dans leur croissance. Ces projets représentent des investissements d'une valeur totale de 22,74 millions de dollars, incluant la participation de Québec. Ces projets visent à permettre aux entreprises d'augmenter leur productivité et moderniser leurs installations.

Donald Lefèbvre (IQ); Jonathan St-Pierre (MEi Assainissement); Bicha Ngo (IQ); Olivier Boucher (IQ) (Groupe CNW/Investissement Québec)

« En 2020, Investissement Québec s'est transformé : nous sommes passés d'une société de financement à une véritable agence de développement économique, un guichet unique où les entreprises peuvent avoir accès à l'accompagnement de nos experts pour innover, pour s'automatiser, pour exporter. Cette transformation nous a permis d'accroître nos capacités d'intervention et d'être plus en phase avec les défis des entreprises et soutenir la vitalité de l'écosystème entrepreneurial de la Mauricie et du Centre-du-Québec », souligne Bicha Ngo, présidente-directrice générale d'Investissement Québec, qui a présenté le bilan des cinq dernières années d'Investissement Québec dans la région, à l'occasion d'une tribune avec Drummond économique.

« Enfin, je tiens à saluer les 5 PME dont nous dévoilons aujourd'hui les projets de croissance : elles ont osé aller de l'avant et investir pour leur succès », conclut-elle.

« En Mauricie et dans le Centre-du-Québec, on a des entrepreneurs ambitieux, ancrés dans leur milieu, et notre gouvernement est là pour appuyer leurs projets de croissance. Ces investissements démontrent notre volonté de soutenir les entreprises d'ici pour qu'elles soient plus productives, plus compétitives et plus innovantes. Comme ça, on renforce concrètement l'économie de nos régions et l'on crée de la richesse partout au Québec », déclare Bernard Drainville, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable de la Stratégie maritime.

« En Mauricie et au Centre-du-Québec, nos équipes sont présentes sur le terrain pour offrir des solutions concrètes et adaptées aux ambitions des entreprises. L'accompagnement, les conseils et le financement d'Investissement Québec jouent un rôle clé pour soutenir leur croissance et renforcer la compétitivité régionale », souligne Jean-Philippe Ménard, premier vice-président, Réseau régional et Innovation.

5 projets de croissance soutenus

MEi Assainissement est une entreprise manufacturière spécialisée dans la fabrication de produits en béton et la commercialisation d'une vaste gamme de solutions destinées à la gestion des eaux, y compris des solutions de pompage préassemblées. Le projet d'investissement, d'une valeur de 9,42 M$, permet notamment de faire l'acquisition de nouveaux équipements afin d'accroître sa capacité de fabrication et de réaliser des gains de productivité. Il comprend également l'intégration de pratiques écoresponsables visant notamment la réduction de la consommation d'eau et l'utilisation de l'eau pluviale dans les opérations industrielles. Afin de soutenir la réalisation de ce projet, Investissement Québec a accordé un prêt de 3,75 M$, de même qu'un prêt de 2,02 M$ à titre de mandataire du gouvernement du Québec. Ce soutien financier contribue à appuyer la croissance de l'entreprise, à renforcer sa compétitivité et à favoriser un développement économique durable.

Les Planchers Mercier sont un manufacturier de planchers de bois franc ayant son siège social à Montmagny. Pour réaliser des gains de productivité, l'entreprise entreprend un important projet d'automatisation dans son usine de Drummondville d'une valeur de 4,5 M$. Appuyée par un prêt d'Investissement Québec de 1,35 M$ et d'un prêt du gouvernement du Québec via le programme ESSOR de 1,35 M$, l'entreprise a pu acquérir de nouveaux équipements plus performants.

Établis depuis plus de 25 ans, Tuyauterie, Gicleurs Trois-Rivières conçoit, fabrique et installe des systèmes de protection contre les incendies. Le projet, d'une valeur de 6 M$, prévoit la construction d'une usine et l'acquisition d'équipements innovants. Soutenue par un prêt d'Investissement Québec de 2,1 M$ et d'un prêt du gouvernement du Québec via le programme ESSOR de 1,8 M$, l'entreprise sera en mesure de réaliser des gains de productivité et l'inclusion de processus automatisés.

Récupéraction Centre-du-Québec est un organisme à but non lucratif (OBNL) créé en 1982 à Drummondville, pionnière dans la protection de l'environnement par ses activités de récupération des matières recyclables au niveau résidentiel et auprès des industries, commerces et institutions (ICI) de la région. L'entreprise gère un centre de tri et achemine 40 000 tonnes chaque année vers des recycleurs à travers le Québec. Afin d'améliorer ses processus en termes de rapidité et d'efficacité, Récupéraction fera l'acquisition d'une nouvelle trieuse optique. Le projet, d'une valeur de 2,8 M$, est soutenu par un prêt grand V d'Investissement Québec de 1,26 M$ et d'un prêt du gouvernement du Québec via le programme ESSOR de 845 400 $.

Lumi-O InnovaPlas est spécialisée dans la fabrication et la distribution de Spas, marches et échelles pour piscines hors sol et de systèmes d'éclairage pour piscines. L'entreprise poursuit sa lancée des dernières années en amélioration de la productivité et de produits grâce à l'intégration de l'automatisation et la robotisation de sa production. L'entreprise est appuyée par un prêt grand V d'Investissement Québec de 1,35 M$ et d'un prêt du gouvernement du Québec via le programme ESSOR de 810 000 $ afin de réaliser un projet d'une valeur de 2,7 M$.

À PROPOS D'INVESTISSEMENT QUÉBEC

Investissement Québec a pour mission de participer activement au développement économique du Québec. L'offre de services de la Société vise à stimuler la productivité, l'innovation, le développement de marchés et la compétitivité des entreprises québécoises. Pour ce faire, Investissement Québec les soutient à toutes les étapes de leur développement au moyen de financement ainsi que d'accompagnement en matière de conseils d'affaires, de transformation technologique et de stratégies de main-d'œuvre. Également, par l'entremise d'Investissement Québec International, la Société appuie concrètement les entreprises dans leurs démarches d'exportation et assure la conduite d'activités de prospection pour attirer des investissements étrangers au Québec.

SOURCE Investissement Québec

Informations : Samuel Bergeron, Conseiller médias et affaires gouvernementales, Tél. : 263-999-8144, Courriel : [email protected]