Des entreprises de chez nous à la conquête de nouveaux marchés

Les entrepreneurs et les travailleurs de la Beauce peuvent compter sur le soutien du gouvernement du Canada

SAINTE-MARIE-DE-BEAUCE, QC, le 15 janv. 2020

La Beauce est une région manufacturière renommée pour son dynamisme entrepreneurial. Sa situation géographique favorise grandement l'exportation vers les États-Unis. Afin de consolider leur position dans l'industrie et sur les marchés internationaux, les entreprises beauceronnes Beaucinox et Usitechnov Industries se sont tournées vers l'innovation.

Équipements performants et nouveaux marchés

Créée en 2007, Beaucinox a le vent dans les voiles. L'entreprise, en pleine croissance, est experte dans la conception et la fabrication d'équipements industriels sur mesure et de solutions de qualité en acier inoxydable, principalement pour l'industrie agroalimentaire. La PME aspire à automatiser son procédé grâce à un virage technologique majeur qui lui permettra de mieux répondre aux besoins de sa clientèle, principalement constituée de grands donneurs d'ordres. Ce changement innovant pour Beaucinox a également comme objectif d'augmenter ses ventes et permettra de créer neuf emplois.

L'entreprise familiale Usitechnov Industries est spécialisée dans l'usinage de haute précision et la fabrication de pièces complexes, principalement pour les industries forestières, du transport et de la construction. Afin de demeurer performante, l'entreprise exportatrice, forte de plus de 30 ans d'expérience, souhaite rehausser son niveau d'automatisation par l'acquisition d'équipement de pointe. Usitechnov prévoit créer quatre emplois grâce à ce projet.

Les PME de Chaudière-Appalaches peuvent compter sur l'appui de Développement PME Chaudière-Appalaches (DPME) pour exporter leurs produits et services. L'organisme aide les PME à augmenter leurs ventes à l'exportation et à diversifier leurs marchés. En plus de son mandat d'ORPEX, DPME contribue également à l'amélioration des capacités stratégiques des PME manufacturières, à l'augmentation de la valeur ajoutée de leurs produits par l'innovation ainsi qu'à la hausse de leur productivité.

Un appui à la croissance et à la création d'emplois

La ministre du Développement économique et des Langues officielles, l'honorable Mélanie Joly, a d'ailleurs souligné lors de son passage en Beauce le dynamisme de ces PME. Celles-ci pourront mieux répondre aux besoins de leur clientèle et demeurer concurrentielles, en plus de développer de nouveaux marchées en comptant, notamment, sur des organismes tels que Développement PME Chaudière-Appalaches.

Pour les aider à réaliser leurs projets respectifs, DEC a consenti à ces trois organisations des appuis totalisant 2 880 384 dollars. Le gouvernement du Canada s'est engagé à travailler étroitement avec les entreprises du Québec et les organismes qui les appuient afin de stimuler l'innovation, de favoriser la productivité et la compétitivité, et de contribuer à la vitalité économique des régions et à la création d'emplois.

Citations

« Nous sommes là pour appuyer les travailleurs et les PME canadiennes. En aidant les entreprises à investir dans des équipements et des appareils qui les rendront plus performantes ou dans des stratégies de commercialisation qui les feront connaître dans de nouveaux marchés, le gouvernement du Canada demeure fidèle à ses engagements qui consistent à stimuler l'expansion, l'innovation et l'exportation. »

L'honorable Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles

Faits saillants

Beaucinox a reçu une contribution remboursable de 500 000 $ afin d'acquérir et installer un centre de découpe laser à fibre optique.

Usitechnov bénéficiera d'une contribution remboursable de 280 384 $ pour procéder à l'acquisition et l'installation d'un centre d'usinage à commande numérique avec système de palettisation et d'un équipement de tribofinition.

Développement PME Chaudière-Appalaches pourra compter sur une contribution non remboursable de 2 100 000 $ (700 000 $ par année sur 3 ans) qui l'aidera à assurer son fonctionnement jusqu'au 31 mars 2021 et à réaliser ses activités d'appui à l'innovation, à l'amélioration de la productivité et à l'exportation.

Les ateliers d'usinage comme Beaucinox et Usitechnov, occupent une place de premier plan dans le tissu industriel du Québec. Ils procurent un soutien essentiel à de nombreux secteurs d'activités, nommément ceux du transport terrestre, de la construction, de l'énergie et de la pétrochimie.

En 2018, l'entreprise Beaucinox s'est vu décerner le prix Jeune entreprise de l'année par Développement économique Nouvelle-Beauce.

DEC finance les ORPEX depuis leur création en 1990. Ces organismes uniques au Québec contribuent non seulement à l'atteinte des cibles de DEC pour la commercialisation et le positionnement des entreprises à l'échelle mondiale, mais aussi à l'atteinte de l'objectif que s'est fixé le gouvernement du Canada d'augmenter de 30 % les exportations canadiennes d'ici 2025.

d'augmenter de 30 % les exportations canadiennes d'ici 2025. Les fonds ont été consentis en vertu du Programme de développement économique du Québec et du programme Croissance économique régionale par l'innovation de DEC.

